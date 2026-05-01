Лев Толстой часто остаётся «классиком из учебника» — вне живого контекста его решений, конфликтов и последнего пути. Эта поездка собирает цельную историю: от станций, где начинались и заканчивались важнейшие события, до Ясной Поляны и тихой могилы в лесу. Вы увидите Толстого не памятником, а человеком — и прочувствуете масштаб его внутренней драмы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из центра Тулы

10:15–10:35 — памятник Льву Толстому на проспекте

Остановка у монументальной шестиметровой бронзовой скульптуры писателя, установленной в 1973 году к его 145-летию. По желанию рядом осмотрим знаменитую кибер-блоху и граффити с Толстым на трубе бывшего завода.

11:00–12:30 — Ясная Поляна и экскурсия в дом писателя

Главная точка маршрута — родовое гнездо Толстых. Здесь классик родился, прожил большую часть жизни и написал «Войну и мир». Во время прогулки по усадебному парку перед вами предстанут:

тенистые аллеи и ландшафт, почти не изменившийся с 19 века

дом Толстого — удивительно скромный для графа

хозяйственные постройки и яблоневый сад

Если получится купить билеты в музей (лучше сделать это заранее), вы также увидите:

письменный стол, за которым он работал по утрам

библиотеку из более чем 20 000 книг

личные вещи, создающие ощущение, будто хозяин вышел ненадолго

12:30–13:00 — могила Льва Толстого

Она находится в лесу, на опушке оврага — там, где в детстве Толстые искали «зелёную палочку», мифический символ всеобщего счастья. Без креста, без надгробия, без надписей: лишь небольшой зелёный холм — и абсолютная тишина.

13:00–13:30 — обед по желанию

В кафе при Ясной Поляне можно отведать знаменитый Анковский пирог — любимый семейный десерт Льва Толстого, без которого не обходилось ни одно праздничное застолье.

13:45–14:20 — Кочаковский некрополь

Старинное кладбище в селе Кочаки у Никольской церкви — фамильный некрополь рода Толстых, всего в 3 км от Ясной Поляны. Здесь покоятся:

родители писателя — граф Николай Ильич Толстой и графиня Мария Николаевна, урождённая Волконская

брат Толстого — Дмитрий Николаевич

другие представители рода

В местном храме в 1828 году крестили самого Льва Николаевича.

14:40–15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»

Остановка у станции, сыгравшей символическую роль в биографии Толстого. В 1872 году здесь бросилась под поезд Анна Пирогова — соседская управляющая. Эта история глубоко потрясла Толстого и стала толчком к написанию романа «Анна Каренина». 10 ноября 1910 года именно отсюда он сел на поезд и навсегда покинул Ясную Поляну.

15:30–16:00 — Козлова Засека

Небольшая станция в нескольких километрах от усадьбы. Здесь вы увидите:

отреставрированное здание станции

деревянные скамейки, кассы, старые таблички

часы, застывшие на 6:30 — времени прибытия траурного поезда с телом Толстого в ноябре 1910 года

16:30–16:45 — магазин тульских пряников

Остановимся в магазине при фабрике, в котором продают свежие пряники.

17:00 — возвращение в Тулу

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле

В стоимость входит входной билет на территорию усадьбы «Ясная Поляна». Остальные объекты осматриваются снаружи

С вами поедет один из гидов нашей команды

Усадьба закрыта по понедельникам, а каждый последний вторник месяца — закрыт Дом Л. Н. Толстого

Дополнительные расходы