Эта поездка собирает цельную историю: от станций, где начинались и заканчивались важнейшие события, до Ясной Поляны и тихой могилы в лесу. Вы увидите Толстого не памятником, а человеком — и прочувствуете масштаб его внутренней драмы.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из центра Тулы
10:15–10:35 — памятник Льву Толстому на проспекте
Остановка у монументальной шестиметровой бронзовой скульптуры писателя, установленной в 1973 году к его 145-летию. По желанию рядом осмотрим знаменитую кибер-блоху и граффити с Толстым на трубе бывшего завода.
11:00–12:30 — Ясная Поляна и экскурсия в дом писателя
Главная точка маршрута — родовое гнездо Толстых. Здесь классик родился, прожил большую часть жизни и написал «Войну и мир». Во время прогулки по усадебному парку перед вами предстанут:
- тенистые аллеи и ландшафт, почти не изменившийся с 19 века
- дом Толстого — удивительно скромный для графа
- хозяйственные постройки и яблоневый сад
Если получится купить билеты в музей (лучше сделать это заранее), вы также увидите:
- письменный стол, за которым он работал по утрам
- библиотеку из более чем 20 000 книг
- личные вещи, создающие ощущение, будто хозяин вышел ненадолго
12:30–13:00 — могила Льва Толстого
Она находится в лесу, на опушке оврага — там, где в детстве Толстые искали «зелёную палочку», мифический символ всеобщего счастья. Без креста, без надгробия, без надписей: лишь небольшой зелёный холм — и абсолютная тишина.
13:00–13:30 — обед по желанию
В кафе при Ясной Поляне можно отведать знаменитый Анковский пирог — любимый семейный десерт Льва Толстого, без которого не обходилось ни одно праздничное застолье.
13:45–14:20 — Кочаковский некрополь
Старинное кладбище в селе Кочаки у Никольской церкви — фамильный некрополь рода Толстых, всего в 3 км от Ясной Поляны. Здесь покоятся:
- родители писателя — граф Николай Ильич Толстой и графиня Мария Николаевна, урождённая Волконская
- брат Толстого — Дмитрий Николаевич
- другие представители рода
В местном храме в 1828 году крестили самого Льва Николаевича.
14:40–15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»
Остановка у станции, сыгравшей символическую роль в биографии Толстого. В 1872 году здесь бросилась под поезд Анна Пирогова — соседская управляющая. Эта история глубоко потрясла Толстого и стала толчком к написанию романа «Анна Каренина». 10 ноября 1910 года именно отсюда он сел на поезд и навсегда покинул Ясную Поляну.
15:30–16:00 — Козлова Засека
Небольшая станция в нескольких километрах от усадьбы. Здесь вы увидите:
- отреставрированное здание станции
- деревянные скамейки, кассы, старые таблички
- часы, застывшие на 6:30 — времени прибытия траурного поезда с телом Толстого в ноябре 1910 года
16:30–16:45 — магазин тульских пряников
Остановимся в магазине при фабрике, в котором продают свежие пряники.
17:00 — возвращение в Тулу
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- В стоимость входит входной билет на территорию усадьбы «Ясная Поляна». Остальные объекты осматриваются снаружи
- С вами поедет один из гидов нашей команды
- Усадьба закрыта по понедельникам, а каждый последний вторник месяца — закрыт Дом Л. Н. Толстого
Дополнительные расходы
- Посещение дома Толстого (только с местным гидом в рамках экскурсии) — 650 ₽ за чел., но билетов на месте может не быть в наличии
- Вход в музей «Козлова Засека» — 100 ₽ за чел., территорию вокруг можно посетить бесплатно
- Вход в музей «Ясенки» — 100 ₽ за чел.
- Обед в кафе на территории усадьбы
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6950 ₽