По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну в мини-группе

Из шумного города - к тишине полей и любимым местам великого писателя
Лев Толстой часто остаётся «классиком из учебника» — вне живого контекста его решений, конфликтов и последнего пути.

Эта поездка собирает цельную историю: от станций, где начинались и заканчивались важнейшие события, до Ясной Поляны и тихой могилы в лесу. Вы увидите Толстого не памятником, а человеком — и прочувствуете масштаб его внутренней драмы.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из центра Тулы

10:15–10:35 — памятник Льву Толстому на проспекте

Остановка у монументальной шестиметровой бронзовой скульптуры писателя, установленной в 1973 году к его 145-летию. По желанию рядом осмотрим знаменитую кибер-блоху и граффити с Толстым на трубе бывшего завода.

11:00–12:30 — Ясная Поляна и экскурсия в дом писателя

Главная точка маршрута — родовое гнездо Толстых. Здесь классик родился, прожил большую часть жизни и написал «Войну и мир». Во время прогулки по усадебному парку перед вами предстанут:

  • тенистые аллеи и ландшафт, почти не изменившийся с 19 века
  • дом Толстого — удивительно скромный для графа
  • хозяйственные постройки и яблоневый сад

Если получится купить билеты в музей (лучше сделать это заранее), вы также увидите:

  • письменный стол, за которым он работал по утрам
  • библиотеку из более чем 20 000 книг
  • личные вещи, создающие ощущение, будто хозяин вышел ненадолго

12:30–13:00 — могила Льва Толстого

Она находится в лесу, на опушке оврага — там, где в детстве Толстые искали «зелёную палочку», мифический символ всеобщего счастья. Без креста, без надгробия, без надписей: лишь небольшой зелёный холм — и абсолютная тишина.

13:00–13:30 — обед по желанию

В кафе при Ясной Поляне можно отведать знаменитый Анковский пирог — любимый семейный десерт Льва Толстого, без которого не обходилось ни одно праздничное застолье.

13:45–14:20 — Кочаковский некрополь

Старинное кладбище в селе Кочаки у Никольской церкви — фамильный некрополь рода Толстых, всего в 3 км от Ясной Поляны. Здесь покоятся:

  • родители писателя — граф Николай Ильич Толстой и графиня Мария Николаевна, урождённая Волконская
  • брат Толстого — Дмитрий Николаевич
  • другие представители рода

В местном храме в 1828 году крестили самого Льва Николаевича.

14:40–15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»

Остановка у станции, сыгравшей символическую роль в биографии Толстого. В 1872 году здесь бросилась под поезд Анна Пирогова — соседская управляющая. Эта история глубоко потрясла Толстого и стала толчком к написанию романа «Анна Каренина». 10 ноября 1910 года именно отсюда он сел на поезд и навсегда покинул Ясную Поляну.

15:30–16:00 — Козлова Засека

Небольшая станция в нескольких километрах от усадьбы. Здесь вы увидите:

  • отреставрированное здание станции
  • деревянные скамейки, кассы, старые таблички
  • часы, застывшие на 6:30 — времени прибытия траурного поезда с телом Толстого в ноябре 1910 года

16:30–16:45 — магазин тульских пряников

Остановимся в магазине при фабрике, в котором продают свежие пряники.

17:00 — возвращение в Тулу

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • В стоимость входит входной билет на территорию усадьбы «Ясная Поляна». Остальные объекты осматриваются снаружи
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • Усадьба закрыта по понедельникам, а каждый последний вторник месяца — закрыт Дом Л. Н. Толстого

Дополнительные расходы

  • Посещение дома Толстого (только с местным гидом в рамках экскурсии) — 650 ₽ за чел., но билетов на месте может не быть в наличии
  • Вход в музей «Козлова Засека» — 100 ₽ за чел., территорию вокруг можно посетить бесплатно
  • Вход в музей «Ясенки» — 100 ₽ за чел.
  • Обед в кафе на территории усадьбы

во вторник и четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 142 туристов
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами. Являюсь членом «Русского географического общества».

