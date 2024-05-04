Мастер-класс по изготовлению Тульского пряника: создайте свой собственный пряник
Какая первая ассоциация у вас возникает с городом Тула? Наверняка, это тульские пряники. Пряники мы обязательно поедим и даже распишем свой собственный пряник. Но мы также узнаем и про другие грани Тулы.
Ближайшие даты:
4
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10
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тульский Кремль
- Казанская набережная
- Музейный квартал
- Улица Металлистов
- Музей Тульские самовары
- Арт-кластер Октава / Искра
Описание
Что вас ожидает:Знакомство с Тулой • Встречаемся около 11:00 на Московском вокзале.
- Наше знакомство с Тулой начнется с мастер-класса, где мы своими руками сделаем настоящий Тульский пряник и устроим традиционное чаепитие.
- После мастер-класса (около 13:00) мы поедем в центральную часть Тулы и прогуляемся по территории Кремля, Казанской набережной и Музейному кварталу.
- После прогулки (~14:30) заглянем в музей «Тульские самовары», где нас познакомят с причинами развития производства самоваров и покажут самые разные формы воплощения. Узнаем о быте русского купечества, дворянства и простого люда и даже царской семьи, что же такое и как в разных сословиях ценился самовар.
- Познакомившись с древними традициями и историей Тулы, взглянем на неё под другим углом — посетим один из арт-кластеров «Искра» или «Октава» (~16:00).
• Окончание экскурсии — около 19:00. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- По желанию в «Октаве» можно посетить очень интересный интерактивный музей станка. Мультимедийная экскурсия-квест расскажет об открытиях, изобретениях, заводах и станках.
- Завершить этот день можно в одном из ресторанчиков в «Искре» или в центре города (посоветую несколько вариантов на выбор). Альтернативный вариант — взять еду в фургончиках или пиццу на вынос и встретить закат на Казанской набережной.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульский Кремль
- Казанская набережная
- Музейный квартал
- Улица Металлистов
- Музей Тульские самовары
- Арт-кластер Октава / Искра
Что включено
- Мастер-класс по изготовлению Тульского пряника с чаепитием
- Экскурсия в музее Тульские самовары
- Мультимедийная экскурсия-квест в музее станка
Что не входит в цену
- Проезд до места назначения
- Питание (обед/ужин)
Место начала и завершения?
Московский вокзал, Тула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- По желанию в «Октаве» можно посетить очень интересный интерактивный музей станка. Мультимедийная экскурсия-квест расскажет об открытиях, изобретениях, заводах и станках
- Завершить этот день можно в одном из ресторанчиков в «Искре» или в центре города (посоветую несколько вариантов на выбор). Альтернативный вариант - взять еду в фургончиках или пиццу на вынос и встретить закат на Казанской набережной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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