Пряности и радости Тулы
Групповая экскурсия в Туле

Мастер-класс по изготовлению Тульского пряника: создайте свой собственный пряник

Какая первая ассоциация у вас возникает с городом Тула? Наверняка, это тульские пряники. Пряники мы обязательно поедим и даже распишем свой собственный пряник. Но мы также узнаем и про другие грани Тулы.
Пряности и радости Тулы
Пряности и радости Тулы
Пряности и радости Тулы
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
18
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Тульский Кремль
  • Казанская набережная
  • Музейный квартал
  • Улица Металлистов
  • Музей Тульские самовары
  • Арт-кластер Октава / Искра

Описание

Что вас ожидает:Знакомство с Тулой • Встречаемся около 11:00 на Московском вокзале.
  • Наше знакомство с Тулой начнется с мастер-класса, где мы своими руками сделаем настоящий Тульский пряник и устроим традиционное чаепитие.
  • После мастер-класса (около 13:00) мы поедем в центральную часть Тулы и прогуляемся по территории Кремля, Казанской набережной и Музейному кварталу.
  • После прогулки (~14:30) заглянем в музей «Тульские самовары», где нас познакомят с причинами развития производства самоваров и покажут самые разные формы воплощения. Узнаем о быте русского купечества, дворянства и простого люда и даже царской семьи, что же такое и как в разных сословиях ценился самовар.
  • Познакомившись с древними традициями и историей Тулы, взглянем на неё под другим углом — посетим один из арт-кластеров «Искра» или «Октава» (~16:00).

• Окончание экскурсии — около 19:00. Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • По желанию в «Октаве» можно посетить очень интересный интерактивный музей станка. Мультимедийная экскурсия-квест расскажет об открытиях, изобретениях, заводах и станках.
  • Завершить этот день можно в одном из ресторанчиков в «Искре» или в центре города (посоветую несколько вариантов на выбор). Альтернативный вариант — взять еду в фургончиках или пиццу на вынос и встретить закат на Казанской набережной.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тульский Кремль
  • Казанская набережная
  • Музейный квартал
  • Улица Металлистов
  • Музей Тульские самовары
  • Арт-кластер Октава / Искра
Что включено
  • Мастер-класс по изготовлению Тульского пряника с чаепитием
  • Экскурсия в музее Тульские самовары
  • Мультимедийная экскурсия-квест в музее станка
Что не входит в цену
  • Проезд до места назначения
  • Питание (обед/ужин)
Место начала и завершения?
Московский вокзал, Тула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • По желанию в «Октаве» можно посетить очень интересный интерактивный музей станка. Мультимедийная экскурсия-квест расскажет об открытиях, изобретениях, заводах и станках
  • Завершить этот день можно в одном из ресторанчиков в «Искре» или в центре города (посоветую несколько вариантов на выбор). Альтернативный вариант - взять еду в фургончиках или пиццу на вынос и встретить закат на Казанской набережной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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