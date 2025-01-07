Музей Тульские самовары – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Тульские самовары» в Туле, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Пешая
5.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, узнайте историю пряников, самоваров и гармони. Прогулка по старинным улицам и посещение уникальных музеев ждут вас
Начало: В историческом центре Тулы
28 мар в 13:00
31 мар в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Пешая
5.5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
28 мар в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Пряности и радости Тулы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
29 мар в 12:00
30 мар в 12:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Все отлично
  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Отличная экскурсия. В небольшом объёме уложилась большая информация. Интересные мастер-классы. Много положительных эмоций.
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная, интересная и разносторонняя. Наш экскурсовод Ольга- очень приятная, энергичная и чудесная, отличный, увлекательный оратор. Всё было супер)
  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не успели к началу экскурсии
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    в Музей гармонии, и пока были на мастер-классе по изготовлению пряника, сам сходил в музей, узнал, о чем рассказывали в начале экскурсии, и потом нам наглядно рассказал! Очень внимательный! За этот день мы так много узнали о городе! Все экскурсоводы старались вместить в нас все, что знали сами! В музее Самовара нам показали индивидуальные самовары детей последнего императора, в музее Гармоники звучала переливами саратовская гармонь-черепашка, а в музее Пряника мы изготовили настоящие пряники с начинкой, которые просто "таяли" во рту! Екатерина, спасибо за организацию! Все было почти здорово!

    С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы неС нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы неС нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не
  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей Тульские самовары»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Пряности и радости Тулы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Набережная
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Кремль
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Музей Оружия
  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в марте 2025
Сейчас в Туле в категории "Музей Тульские самовары" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 9800. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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