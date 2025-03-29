Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: ежедневно в 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 и 15:15
Завтра в 11:15
7 апр в 11:15
500 ₽ за человека
Индивидуальная
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
5 апр в 12:00
6 апр в 12:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 марта 2025Были в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение в историю, традиции, важные исторические
- ЕЕлена17 марта 2025Татьяна- великолепный гид. Прекрасно владеет материалом, выдаёт массу информации, умная и артистичная. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
- АА16 февраля 2025Были на обзорной экскурсии по Туле с экскурсоводом Марией. Нам очень понравилось! Отличная экскурсия для знакомства с городом. Приятное впечатление
- ННаталия13 января 2025Прекрасная экскурсия и прекрасный гид! Всегда приятно и интересно слушать человека, который увлечён всей душой тем, что делает! К тому же ещё накормили вкусным хлебом и пряниками. Пряники привезли домой и с удовольствием их съели, вспоминая время, проведённое на экскурсии.
- РРамиля13 января 2025К сожалению попасть на саму кухню пекарни нельзя. Вопросы в сотрудникам пекарни также ограничены. Если вас интересует хлеб и его
- ЕЕкатерина8 января 2025Очень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. Очень атмосферное место хлебопекарня Традиции, можно просто зайти выпить чай со свежем ароматным хлебом(выбор есть и не только хлеб:пирожки, булочки, крендели и т. д.)
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Городское пространство «Искра»»
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