Городское пространство «Искра» – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Городское пространство «Искра»» в Туле, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Здравствуй, Тула
На машине
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
30 минут
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: ежедневно в 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 и 15:15
Завтра в 11:15
7 апр в 11:15
500 ₽ за человека
Пряности и радости Тулы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
5 апр в 12:00
6 апр в 12:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    29 марта 2025
    Здравствуй, Тула
    Были в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение в историю, традиции, важные исторические
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    события Тулы. Информация была предоставлена гидом Николаем интересно, очень доступно. Три часа прошли на одном дыхании. Все остановки были продуманы, удобны. Общение с гидом было очень приятным.

    Были в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение вБыли в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение вБыли в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение вБыли в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение вБыли в Туле уже ни раз, изучили Кремль, погуляли по набережной, но эта экскурсия- погружение в
  • Е
    Елена
    17 марта 2025
    Здравствуй, Тула
    Татьяна- великолепный гид. Прекрасно владеет материалом, выдаёт массу информации, умная и артистичная. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
  • А
    А
    16 февраля 2025
    Здравствуй, Тула
    Были на обзорной экскурсии по Туле с экскурсоводом Марией. Нам очень понравилось! Отличная экскурсия для знакомства с городом. Приятное впечатление
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    оставила Мария глубокими знаниями, легким и интересным рассказом и искренней любовью к Туле, которую мы почувствовали и прониклись живым интересом. Слушая Марию, мы как будто оказались в тех эпохах, местах, увидели тех людей, пережили события, даже всплакнули у Трех штыков. Органично вплетенные в рассказ городские легенды, шутки, идиомы, прикольчики и повеселили и дополнили картину. Спасибо организаторам за быструю связь, хороший транспорт и понимание нашей неопределенности в количестве человек. 5 баллов. Рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    13 января 2025
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид! Всегда приятно и интересно слушать человека, который увлечён всей душой тем, что делает! К тому же ещё накормили вкусным хлебом и пряниками. Пряники привезли домой и с удовольствием их съели, вспоминая время, проведённое на экскурсии.
  • Р
    Рамиля
    13 января 2025
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    К сожалению попасть на саму кухню пекарни нельзя. Вопросы в сотрудникам пекарни также ограничены. Если вас интересует хлеб и его
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    технологичный процесс, то эта экскурсия не для вас. Мероприятие по сути состоит из рассказа гида и небольшой дегустации в конце, тому кто уже бывал на других экскурсиях/мастер классах в Туле многие факты будут известны. Места в пекарне очень мало, больше 2х человек лучше не собираться. Также нужно быть готовыми что покупатели, заходящие в пекарню, могут отвлекать от рассказа.

  • Е
    Екатерина
    8 января 2025
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    Очень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. Очень атмосферное место хлебопекарня Традиции, можно просто зайти выпить чай со свежем ароматным хлебом(выбор есть и не только хлеб:пирожки, булочки, крендели и т. д.)
    Очень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. ОченьОчень душевно, как будто знакомы 100 лет. Оказывается Тула не только пряничный, но и хлебная😃. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Городское пространство «Искра»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Тула
  2. Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
  3. Пряности и радости Тулы
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Набережная
  5. Музей пряника
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Кремль
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Музей Оружия
  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в апреле 2025
Сейчас в Туле в категории "Городское пространство «Искра»" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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