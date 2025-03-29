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технологичный процесс, то эта экскурсия не для вас. Мероприятие по сути состоит из рассказа гида и небольшой дегустации в конце, тому кто уже бывал на других экскурсиях/мастер классах в Туле многие факты будут известны. Места в пекарне очень мало, больше 2х человек лучше не собираться. Также нужно быть готовыми что покупатели, заходящие в пекарню, могут отвлекать от рассказа.