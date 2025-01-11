Музей станка – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей станка» в Туле, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
28 мар в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.
Пряности и радости Тулы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
29 мар в 12:00
30 мар в 12:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милитина
    11 января 2025
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Гид Эмиль замечательно провел экскурсию, ответил на все вопросы. Единственное замечание, так как экскурсия заканчивается в музее станка, то было
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    бы не плохо данные моменты затронуть, чтобы в музей идти уже с «фундаментом». А так в целом рассказ о городе интересный и не скучный.

  • Ю
    Юлия
    11 июня 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    10.06.2024. посетили экскурсию "Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка. Гид Сергей провёл экскурсию очень увлекательно и познавательно, приятно слушать об истории города человека, любящего свой край. Сергей также ответил на все дополнительные вопросы. Однозначно порекомендуем
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • Г
    Гульнара
    1 мая 2024
    «Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
    Все было очень интересно,познавательно. Четко по времени. Благодарим за экскурсию Владимира Львовича.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей станка»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Набережная
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Кремль
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Музей Оружия
  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в марте 2025
Сейчас в Туле в категории "Музей станка" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 7500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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