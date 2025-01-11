Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
28 мар в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
29 мар в 12:00
30 мар в 12:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММилитина11 января 2025Гид Эмиль замечательно провел экскурсию, ответил на все вопросы. Единственное замечание, так как экскурсия заканчивается в музее станка, то было
- ЮЮлия11 июня 202410.06.2024. посетили экскурсию "Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка. Гид Сергей провёл экскурсию очень увлекательно и познавательно, приятно слушать об истории города человека, любящего свой край. Сергей также ответил на все дополнительные вопросы. Однозначно порекомендуем
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ГГульнара1 мая 2024Все было очень интересно,познавательно. Четко по времени. Благодарим за экскурсию Владимира Львовича.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей станка»
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