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Тула — оружейная столица

Компас
Компас – Гид из Тулы
Отправляйтесь на обзорную экскурсию ⛳ по историческому центру Тулы, во время которой вы познакомитесь с основными памятниками архитектуры города.

Такими как, Тульский кремль, Казанская набережная, улица Металлистов и посетите постоянную экспозицию в Тульском Государственном Музее Оружия.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 690 ₽ за человека

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Тула — оружейная столица
Тула — оружейная столица

Что вы увидите

  • Тульский кремль
  • Казанская набережная
  • улица Металлистов
  • Тульский Государственный Музей Оружия
Тульский кремльПостроенный в начале XVI века, длительное время предоставлял надёжную защиту от набегов кочевников. По своей архитектуре Кремль напоминает итальянские дворцы, украшением Кремля являются Успенский и Богоявленский соборы. Вы познакомитесь с архитектурными памятниками Кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная колокольня, восстановленная в 2014 года, совершите прогулку 👣 в Кремлёвский сад и познакомитесь с 500-летней историей 📖 каменного града. Казанская набережнаяУдивительный социокультурный комплекс открытый для туляков в 2018 году. Театральные и спортивные площадки, беседки, летний амфитеатр и много другое. Улица МеталлистовПрогулка по улице Металлистов, где вы сможете окунуться в неповторимую атмосферу пешеходной торговой улицы XIХ века. Узнать как улицы называлась раньше и с чего всё начиналось. Постоянная экспозиция в Тульском Государственном Музее Оружия«История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». Для Вас: инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия, подлинные музейные экспонаты в формате 3D, погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах, мультимедийные технологии — «виртуальные» рассказчики, электронное описание предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры и многое другое. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Обед в Музее оружия
  • Личные расходы (напитки, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 пл. Ленина, Тула
Место завершения
🏁 По договорённости
Тула — оружейная столица
Тула — оружейная столица
Тула — оружейная столица
Тула — оружейная столица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Компас
Компас
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