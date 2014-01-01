Тульский кремльПостроенный в начале XVI века, длительное время предоставлял надёжную защиту от набегов кочевников. По своей архитектуре Кремль напоминает итальянские дворцы, украшением Кремля являются Успенский и Богоявленский соборы. Вы познакомитесь с архитектурными памятниками Кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная колокольня, восстановленная в 2014 года, совершите прогулку 👣 в Кремлёвский сад и познакомитесь с 500-летней историей 📖 каменного града. Казанская набережнаяУдивительный социокультурный комплекс открытый для туляков в 2018 году. Театральные и спортивные площадки, беседки, летний амфитеатр и много другое. Улица МеталлистовПрогулка по улице Металлистов, где вы сможете окунуться в неповторимую атмосферу пешеходной торговой улицы XIХ века. Узнать как улицы называлась раньше и с чего всё начиналось. Постоянная экспозиция в Тульском Государственном Музее Оружия«История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». Для Вас: инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия, подлинные музейные экспонаты в формате 3D, погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах, мультимедийные технологии — «виртуальные» рассказчики, электронное описание предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры и многое другое. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.