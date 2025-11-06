И Инна Автобусная экскурсия: «У нас в Туле» Экскурсия понравилась. Показаны не только центральные районы, но и окраины, частный сектор. Это очень хорошо

необычной. Посетили разные локации. Особенно запомнилась история Мосина. В конце нас напоили чаем и предложили на выбор попробовать тульский пряник или местные сладости. Гид Эмиль рассказывал интересно, иногда с точки зрения человека, всю жизнь прожившего в Туле, что делало экскурсию более атмосферной и

Гиду Сергею респект! Человек на своём месте! Автобус очень не удобен для такой экскурсии, ничего не видно.

понравилось, очень четкая организация, смотрят за пассажирами что бы кто то не отстал, увлекательно рассказываю. И самое главное ценовая политика очень устроила. Буду рекомендовать своим знакомым. Но таких поклон! Вы молодцы! Здравствуйте! Через Спутник, ездили первый раз всей семье. Мне посоветовала коллега она все время путешествует через эту организацию. Великолепно! Все

Обзорная экскурсия по Туле понравилась. Очень приятное впечатление оставила гид. Грамотная речь, интересные факты. Экскурсия автобусно-пешеходная, поэтому не утомительная. 2,5 часа пролетели быстро. Рекомендую всем туристам, которые собираются посетить Тулу.

Игорь прекрасный экскурсовод, сразу понятно что человек любит свой город

Нам с сыном все понравилось

Много увидели, к сожалению, не повезло с погодой. А так, все здорово

Это первое знакомство с Тулой. Увидели знаковые достопримечательности старого города, познакомились с объектами нового времени. Прекрасное впечатление. Все сложилось: погода, хорошее настроение, великолепный гид Игорь!

Огромное спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию!!!

Экскурсия понравилась. Гид молодец. Рассказывал интересно, с юморком. Не понравился микроавтобус с тонированными стеклами, обзор из них был никакой.

прошло замечательно, практически индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Андрей гпозитивный, доброделательный, и самое главное знающий историю и любящий свой город. Ответил на наши вопросы,б было интересно Я очень довольна. Спасибо! Добрый день. Узнав, что собралась малочисленная группа, был дождливый понедельник, сначала огорчилась, думала наш выезд не состоится. В итоге, все

Отличная экскурсия!

Дама - экскурсовод прекрасно знает ис орию Тулы. Она очень подробно и интересно рассказывала нам о городе. Экскурсия - интересная и позновательная. Впечатления об экскурсии - самые восторженные. Рекомендую.