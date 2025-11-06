Мои заказы

Тульский государственный музей оружия – экскурсии в Туле

Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
На автобусе
2.5 часа
423 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
Начало: Место встречи уточняйте у организатора
Завтра в 12:00
30 ноя в 13:00
1250 ₽ за человека
Дневная и ночная обзорная экскурсия по Туле
Пешая
2 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дневная и ночная обзорная экскурсия по Туле
Начало: Тула, Крестовоздвиженская площадь, дом 1, Сбербанк...
Расписание: По запросу
5000 ₽ за всё до 5 чел.
«Не забывай те грозные года…» - Тула в годы Великой Отечественной Войны
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Не забывай те грозные года…» - Тула в годы Великой Отечественной Войны
Начало: По договорённости
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 16:00
30 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    6 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Экскурсия понравилась. Показаны не только центральные районы, но и окраины, частный сектор. Это очень хорошо
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Гид Эмиль рассказывал интересно, иногда с точки зрения человека, всю жизнь прожившего в Туле, что делало экскурсию более атмосферной и
    читать дальше

    необычной. Посетили разные локации. Особенно запомнилась история Мосина. В конце нас напоили чаем и предложили на выбор попробовать тульский пряник или местные сладости.

  • Р
    РУСЛАН
    4 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Гиду Сергею респект! Человек на своём месте! Автобус очень не удобен для такой экскурсии, ничего не видно.
  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Здравствуйте! Через Спутник, ездили первый раз всей семье. Мне посоветовала коллега она все время путешествует через эту организацию. Великолепно! Все
    читать дальше

    понравилось, очень четкая организация, смотрят за пассажирами что бы кто то не отстал, увлекательно рассказываю. И самое главное ценовая политика очень устроила. Буду рекомендовать своим знакомым. Но таких поклон! Вы молодцы!

  • Г
    Галина
    2 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Обзорная экскурсия по Туле понравилась. Очень приятное впечатление оставила гид. Грамотная речь, интересные факты. Экскурсия автобусно-пешеходная, поэтому не утомительная. 2,5 часа пролетели быстро. Рекомендую всем туристам, которые собираются посетить Тулу.
  • Е
    Екатерина
    1 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Игорь прекрасный экскурсовод, сразу понятно что человек любит свой город
    Нам с сыном все понравилось
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Много увидели, к сожалению, не повезло с погодой. А так, все здорово
  • И
    Инна
    29 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Это первое знакомство с Тулой. Увидели знаковые достопримечательности старого города, познакомились с объектами нового времени. Прекрасное впечатление. Все сложилось: погода, хорошее настроение, великолепный гид Игорь!
  • Е
    Елена
    28 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Огромное спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    23 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Экскурсия понравилась. Гид молодец. Рассказывал интересно, с юморком. Не понравился микроавтобус с тонированными стеклами, обзор из них был никакой.
  • И
    Ирина
    21 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Добрый день. Узнав, что собралась малочисленная группа, был дождливый понедельник, сначала огорчилась, думала наш выезд не состоится. В итоге, все
    читать дальше

    прошло замечательно, практически индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Андрей гпозитивный, доброделательный, и самое главное знающий историю и любящий свой город. Ответил на наши вопросы,б было интересно Я очень довольна. Спасибо!

  • К
    Константин
    13 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Отличная экскурсия!
    Дама - экскурсовод прекрасно знает ис орию Тулы. Она очень подробно и интересно рассказывала нам о городе. Экскурсия - интересная и позновательная. Впечатления об экскурсии - самые восторженные. Рекомендую.
  • Д
    Дания
    7 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Красивый город, много старых архитектурных сооружений, хороший экскурсовод, много интересного узнала, все супер!
  • Т
    Татьяна
    2 октября 2025
    Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
    Всё понравилось.

