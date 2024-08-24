Легкая и увлекательная, но при этом насыщенная информацией экскурсия проведет вас по интересным местам, где вы сможете продегустировать средневековые блюда, поучаствовать в музыкальной программе и узнать любопытные факты о гостеприимной Туле.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание билета
Обзорная экскурсии по историческому центру Вы познакомитесь с архитектурой Кремля — памятником русскому оборонному зодчеству, прогуляетесь по самому старому городскому скверу — Кремлевскому; увидите старинные дворянские и купеческие дома 18-19 в:
- дом аптекаря Белявского, где сейчас расположен музей «Старая тульская аптека», • дом купца Белобородова, внук которого изобрел хроматическую гармонь — прообраз современного баяна;
- здание бывшей Казённой палаты, управляющем которой был М. Е. Салтыков -Щедрин, • здание бывшего Дворянского собрания. Остановитесь напротив Пушкинского сквера с бюстом поэта — одним из первых памятников Старой Тулу. Увидите театральный скверик, здание драматического театра и узнаете, какие знаменитые русские актеры начинали свою карьеру на его подмостках. Пройдетесь с экскурсией по Старому Посаду— заповедной улице Пятницкой (теперешней Металлистов), увидите старинные здания и узнаете интересные истории из жизни их обитателей. Осмотрите Благовещенскую церковь (единственный сохранившийся в Туле храм 17 века), познакомитесь с основными памятниками: С. И. Мосину, Левше — символу рабочего мастерства, Петру I, Никите Демидову. Прогуляетесь по набережной Упы с остановками в местах с панорамным видом. Средневековая кухня Программа продолжается в музее археологии и реставрации, где во время вкусной и интересной программы вам расскажут, что было на столе у средневекового жителя времен Куликовской битвы и более поздних эпох. Участников программы посветят в таинства традиционных народных обычаев будничных и праздничных угощений и блюд русской кухни, получивших свое начало в Средние века. И конечно, предложат попробовать блюда, приготовленные по древним рецептам. Играй, гармонь! Кульминацией станет интерактивная музыкальная программа в музее гармоней. Только здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна: его можно носить на ногах, раздувать самовар, и даже исполнять мелодии! Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь! Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику – непременно сюда!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Тулы
- Музей археологии и реставрации
- Музей гармони
Что включено
- Экскурсии
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тула, ул. Менделеевская, 8
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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