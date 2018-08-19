Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы: побываете в Кузнечной слободе, где увидите памятник Левше и узнаете секреты оружейного ремесла.
Прогуляетесь по Казанской набережной и пешеходным улицам города и узнаете интересные факты из истории Тулы. По окончанию экскурсии вы прокатитесь на колесе обозрения и взглянете на город под новым углом!
Прогуляетесь по Казанской набережной и пешеходным улицам города и узнаете интересные факты из истории Тулы. По окончанию экскурсии вы прокатитесь на колесе обозрения и взглянете на город под новым углом!
Описание экскурсииПешеходная экскурсия по городу с посещением Кузнечной слободы, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной, Кремлевского сада, ул. Менделеевской. Что вас ждет: - Вы узнаете как Тула стала оружейной столицей - Прогуляетесь по купеческой улице - Полюбуетесь на портал в Москву - Загадаете желание у ежихи - Узнаете о Тульских призраках - Рассмотрите Тульский цирк - Узнаете историю города - Совершите оборот на колесе обозрения у ТЦ «Макси», где с высоты птичьего полёта можно полюбоваться Тулой Важно знать: - Надевайте удобную обувь: экскурсия пешеходная, будем много ходить - Экскурсия начинается на ул. Октябрьской, у памятника у памятника Никите Демидову. Важная информация:
- Колесо обозрения зимой подогревается, летом работает кондиционирование.
- Обязательна удобная обувь и одежда соответствующая погоде.
- Экскурсия состоится при любой погоде.
- Длительность маршрута 3,5 км. пешком.
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кузнечная слобода
- Памятник Левше
- Памятник С.И. Мосину
- Улица Металлистов
- Памятник Тулячку
- Памятник Городовому
- Казанская набережная
- Крёмлёвский сад
- Улица Менделеевская
- Памятник Г.И. Успенскому
- Цирк
- Пролетарский мост
- Колесо обозрения
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на колесо обозрения (380 руб. /чел.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, д. 2
Завершение: Тц «Макси»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Колесо обозрения зимой подогревается, летом работает кондиционирование
- Обязательна удобная обувь и одежда соответствующая погоде
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Длительность маршрута 3,5 км пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Александре за интереснейшую обзорную экскурсию по Туле. Гид очень глубоко погружена в тему, но не превращает экскурсию в школьный урок. Это не пересказ заученного текста, а искреннее желание
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Понравилась гид Мария. 10 из 10. Для первого знакомства с Тулой очень хорошая экскурсия. Нет миллиона скучных дат, это живой рассказ от местного жителя, где вполне можно себе представить, кто где как жил, чем занимался.
Вам был полезен этот отзыв?
l
Экскурсия прошла очень позитивно.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла очень позитивно.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Тула со всех сторон: обзорная экскурсия с катанием на колесе обозрения»
Групповая
до 16 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: обзорная экскурсия
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
15 авг в 17:30
16 авг в 09:30
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Завтра в 16:00
11 авг в 16:00
750 ₽ за человека
7000 ₽ за экскурсию