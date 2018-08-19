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М Марианна читать дальше уменьшить поделиться с гостями свое любовью к городу. А еще Александра посоветовала, какие пряники покупать, и они действительно были очень-очень вкусными. Мы обязательно вернемся в Тулу через несколько лет и снова закажем экскурсию у Александры. Большое спасибо Александре за интереснейшую обзорную экскурсию по Туле. Гид очень глубоко погружена в тему, но не превращает экскурсию в школьный урок. Это не пересказ заученного текста, а искреннее желание Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Понравилась гид Мария. 10 из 10. Для первого знакомства с Тулой очень хорошая экскурсия. Нет миллиона скучных дат, это живой рассказ от местного жителя, где вполне можно себе представить, кто где как жил, чем занимался. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

l lady.tep Экскурсия прошла очень позитивно.

Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет