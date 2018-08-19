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Тула со всех сторон: обзорная экскурсия с катанием на колесе обозрения

Узнайте, как Тула стала оружейной столицей: экскурсия по Кузнечной слободе
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы: побываете в Кузнечной слободе, где увидите памятник Левше и узнаете секреты оружейного ремесла.

Прогуляетесь по Казанской набережной и пешеходным улицам города и узнаете интересные факты из истории Тулы. По окончанию экскурсии вы прокатитесь на колесе обозрения и взглянете на город под новым углом!
5
17 отзывов
Тула со всех сторон: обзорная экскурсия с катанием на колесе обозрения
Тула со всех сторон: обзорная экскурсия с катанием на колесе обозрения
Тула со всех сторон: обзорная экскурсия с катанием на колесе обозрения

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по городу с посещением Кузнечной слободы, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной, Кремлевского сада, ул. Менделеевской. Что вас ждет: - Вы узнаете как Тула стала оружейной столицей - Прогуляетесь по купеческой улице - Полюбуетесь на портал в Москву - Загадаете желание у ежихи - Узнаете о Тульских призраках - Рассмотрите Тульский цирк - Узнаете историю города - Совершите оборот на колесе обозрения у ТЦ «Макси», где с высоты птичьего полёта можно полюбоваться Тулой Важно знать: - Надевайте удобную обувь: экскурсия пешеходная, будем много ходить - Экскурсия начинается на ул. Октябрьской, у памятника у памятника Никите Демидову. Важная информация:
  • Колесо обозрения зимой подогревается, летом работает кондиционирование.
  • Обязательна удобная обувь и одежда соответствующая погоде.
  • Экскурсия состоится при любой погоде.
  • Длительность маршрута 3,5 км. пешком.

Ежедневно с 09:00 до 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кузнечная слобода
  • Памятник Левше
  • Памятник С.И. Мосину
  • Улица Металлистов
  • Памятник Тулячку
  • Памятник Городовому
  • Казанская набережная
  • Крёмлёвский сад
  • Улица Менделеевская
  • Памятник Г.И. Успенскому
  • Цирк
  • Пролетарский мост
  • Колесо обозрения
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты на колесо обозрения (380 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, д. 2
Завершение: Тц «Макси»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Колесо обозрения зимой подогревается, летом работает кондиционирование
  • Обязательна удобная обувь и одежда соответствующая погоде
  • Экскурсия состоится при любой погоде
  • Длительность маршрута 3,5 км пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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М
Большое спасибо Александре за интереснейшую обзорную экскурсию по Туле. Гид очень глубоко погружена в тему, но не превращает экскурсию в школьный урок. Это не пересказ заученного текста, а искреннее желание
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поделиться с гостями свое любовью к городу. А еще Александра посоветовала, какие пряники покупать, и они действительно были очень-очень вкусными. Мы обязательно вернемся в Тулу через несколько лет и снова закажем экскурсию у Александры.

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А
Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!!
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А
Дорогая наша Саша! Туристы из Есенинского края благодарят Вас и Ваш чудесный город за гостеприимство и радушие, восхищаемся вашей любовью к городу Туле и его истории! Всем рекомендуем гида по Туле Александру Липкан!!! Она найдет возможность приезда в Тулу группы туристов за самый скромный бюджет!!!
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А
Понравилась гид Мария. 10 из 10. Для первого знакомства с Тулой очень хорошая экскурсия. Нет миллиона скучных дат, это живой рассказ от местного жителя, где вполне можно себе представить, кто где как жил, чем занимался.
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l
Экскурсия прошла очень позитивно.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
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Е
Экскурсия прошла очень позитивно.
Кристина очень доступно все хорошо рассказала много эмоций мы получили спасибо большое.
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