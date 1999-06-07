Что вы увидите
- Кузнечная слобода
- Памятник Левше
- Памятник С. И. Мосину
- Улица Металлистов
- Памятник Тулячку
- Памятник Городовому
- Казанская набережная
- Крёмлёвский сад
- Улица Менделеевская
- Памятник Г. И. Успенскому
- Цирк
- Пролетарский мост
- Колесо обозрения
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу с посещением Кузнечной слободы, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной, Кремлевского сада, ул. Менделеевской.
Что вас ждет:
- Вы узнаете как Тула стала оружейной столицей
- Прогуляетесь по купеческой улице
- Полюбуетесь на портал в Москву
- Загадаете желание у ежихи
- Узнаете о Тульских призраках
- Рассмотрите Тульский цирк
- Узнаете историю 📖 города
- Совершите оборот на колесе обозрения у ТЦ «Макси», где с высоты птичьего полёта можно полюбоваться Тулой
Важно знать:
- Надевайте удобную обувь: экскурсия пешеходная, будем много ходить
- Экскурсия начинается на ул. Октябрьской, у памятника у памятника Никите Демидову.
Что не входит
- Личные расходы
- Билеты на колесо обозрения (250 руб/чел)
Начало
🚩 Ул. Октябрьская, 2
Место завершения
🏁 ТЦ «Макси»
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий
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