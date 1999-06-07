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Тула со всех сторон

5
20 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
На пешеходной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Тулы.

Вы побываете в Кузнечной слободе, где увидите памятник Левше и узнаете секреты оружейного ремесла.

Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и пешеходным улицам города и узнаете интересные факты из истории 📖 Тулы.

А затем вы прокатитесь на колесе обозрения и взглянете на город 🏙️ под новым углом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Тула со всех сторон
Тула со всех сторон

Что вы увидите

  • Кузнечная слобода
  • Памятник Левше
  • Памятник С. И. Мосину
  • Улица Металлистов
  • Памятник Тулячку
  • Памятник Городовому
  • Казанская набережная
  • Крёмлёвский сад
  • Улица Менделеевская
  • Памятник Г. И. Успенскому
  • Цирк
  • Пролетарский мост
  • Колесо обозрения
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу с посещением Кузнечной слободы, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной, Кремлевского сада, ул. Менделеевской.

Что вас ждет:

  • Вы узнаете как Тула стала оружейной столицей
  • Прогуляетесь по купеческой улице
  • Полюбуетесь на портал в Москву
  • Загадаете желание у ежихи
  • Узнаете о Тульских призраках
  • Рассмотрите Тульский цирк
  • Узнаете историю 📖 города
  • Совершите оборот на колесе обозрения у ТЦ «Макси», где с высоты птичьего полёта можно полюбоваться Тулой

Важно знать:

  • Надевайте удобную обувь: экскурсия пешеходная, будем много ходить
  • Экскурсия начинается на ул. Октябрьской, у памятника у памятника Никите Демидову.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты на колесо обозрения (250 руб/чел)
Начало
🚩 Ул. Октябрьская, 2
Место завершения
🏁 ТЦ «Макси»
Тула со всех сторон
Тула со всех сторон
Тула со всех сторон
Тула со всех сторон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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20 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий

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