Александра Л. – Гид из Тулы

На пешеходной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Тулы.



Вы побываете в Кузнечной слободе, где увидите памятник Левше и узнаете секреты оружейного ремесла.



Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и пешеходным улицам города и узнаете интересные факты из истории 📖 Тулы.



А затем вы прокатитесь на колесе обозрения и взглянете на город 🏙️ под новым углом.