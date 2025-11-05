Старинные русские города строились по одному плану. Возводился кремль, а затем вокруг него разрастался город. В Туле кремль появился после присоединения к Москве, для защиты южного направления.
С нами вы узнаете историю крепости и города, прогуляетесь по ухоженным аллеям и посетите старинные храмы.
Описание билетаМузей под открытым небом Тульский кремль заложили в 1507 году по указу великого князя Московского Василия III. Завершилось строительство Кремля в 1520 году. В отличие от многих крепостей, Кремль Тулы расположен на низком месте, на левом берегу реки Упы. Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей. В архитектурный ансамбль Кремля: - древние стены и башни - Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766) - соборная колокольня, воссозданная в 2013–2014 годах - Богоявленский собор XIX века - торговые ряды XIX столетия
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульский Кремль
- Городской Кремлевский сад
- Казанская набережная
- Торговые ряды
- Свято-Успенский собор
- Богоявленский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата билетов в кассе Кремля: группа до 5 человек - 700 руб., группа более 5 человек: 250 руб. - взрослый и 200 руб. - школьный.
- Личные расходы (сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Завершение: Казанская набережная
Когда и как рано покупать?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
5 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, гид Галина великолепная. рассказала так много за такое короткое время. нам очень очень понравилось. сразу видно, как Галина обожает свою работу и город. советуем всем брать и обязательно с Галиной!
В
Виктория
8 сен 2025
Добрый день, были на экскурсии по тульскому кремлю 5 сентября. Нашим экскурсоводом была Анастасия. Экскурсия была очень познавательная. Анастасия заинтересовала детей своим рассказом, была с ними на одной волне. Возраст
С
Светлана
1 сен 2025
Мы в восторге, все было очень интересно.
К
Карина
12 авг 2025
Наша экскурсию по Тульскому Кремлю вела Галина. Прекрасная экскурсия, сын и я в восторге. Галина - замечательный человек, профессионал своего дела, информацию преподносит ярко и интересно, может найти подход к детям. Рекомендуем!
Н
Наталья
27 июл 2025
Очень комфортно прошла экскурсия с Павлом для семьи из трех человек, с ребенком, который был не настроен на экскурсию, в итоге удалось немного вовлечь. Прошлись по историческим и современным достопримечательностям в и вокруг Кремля. Для знакомства с городом отличный формат! Спасибо!
А
Алена
21 июл 2025
Отлично прогулялись по Туле с экскурсоводом Инной. Все подробно и главное интересно рассказала про город. Так что заинтересовала 12летнего подростка. Рекомендуем)
С
Светлана
21 июл 2025
Хотим поблагодарить нашего гида по Тульскому Кремлю - Татьяну. У нас была индивидуальная экскурсия для 5-ти человек. Татьяна, ненавязчиво, используя исторические факты, легенды, интересные истории (не энциклопедические), личные впечатления, увлечённо
С
Сергей
17 июл 2025
Очень понравилось. Экскурсовод Мария - великолепно рассказала о Кремле и его истории. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую.
А
Аня
24 июн 2025
Были на индивидуальной экскурсии 22.06.2025 по Тульскому Кремлю
А
Анна
13 июн 2025
Увидели Тульский Кремль и Казанскую набережную! Отлично, экскурсия выше всех похвал, гид с прекрасным образованием, энтузиаст своего дела - Софья, помогла лучше узнать страницы истории родной страны. Выражаю большую благодарность организаторам экскурсии.
М
Марина
23 мая 2025
Здравствуйте. Были на экскурсии Тульский Кремль и Казанская набережная вдвоем с мамой. Гид Донская Екатерина нас очень поразила. Большой объем знаний темы, всегда могла ответить на вопрос не относящийся к периоду истории экскурсии, внимательная и доброжелательная. В Тульском Кремле мы были не первый раз, но на экскурсии узнали много интересного. Спасибо за экскурсию, надеемся ещё встретиться. 😊
Д
Дмитрий
6 мая 2025
Дарья, очень душевный гид. Хорошо владеет информацией, легка в общении.
Г
Галина
5 мая 2025
Хотим поблагодарить Софью за потрясающую экскурсию по Туле! Нас было четверо взрослых и 13-летний подросток, и Софья смогла увлечь абсолютно всех!
Е
Елена
10 мар 2025
Все прошло отлично! Очень приятно и интересно гулять по городу с человеком, который искренне любит и гордится историей своего города! Инна также смогла посоветовать много интересных мест, которые также помогли немного «влюбиться» в Тулу)
Т
Татьяна
10 мар 2025
Легкая и приятная экскурсия по Кремлю)
