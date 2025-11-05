Н Наталия Экскурсия очень интересная, гид Галина великолепная. рассказала так много за такое короткое время. нам очень очень понравилось. сразу видно, как Галина обожает свою работу и город. советуем всем брать и обязательно с Галиной!

Добрый день, были на экскурсии по тульскому кремлю 5 сентября. Нашим экскурсоводом была Анастасия. Экскурсия была очень познавательная. Анастасия заинтересовала детей своим рассказом, была с ней на одной волне. Возраст детей 11, 12, 16 лет, им действительно было интересно. Мы узнали много нового. Нам есть чем гордиться и Тула - это замечательный город. А кремль - это его жемчужина. Я рекомендую экскурсовода Анастасию. С ней все понятно и интересно,

К Карина Наша экскурсию по Тульскому Кремлю вела Галина. Прекрасная экскурсия, сын и я в восторге. Галина - замечательный человек, профессионал своего дела, информацию преподносит ярко и интересно, может найти подход к детям. Рекомендуем!

Н Наталья Очень комфортно прошла экскурсия с Павлом для семьи из трех человек, с ребенком, который был не настроен на экскурсию, в итоге удалось немного вовлечь. Прошлись по историческим и современным достопримечательностям в и вокруг Кремля. Для знакомства с городом отличный формат! Спасибо!

А Алена Отлично прогулялись по Туле с экскурсоводом Инной. Все подробно и главное интересно рассказала про город. Так что заинтересовала 12летнего подростка. Рекомендуем)

Хотим поблагодарить нашего гида по Тульскому Кремлю - Татьяну. У нас была индивидуальная экскурсия для 5-ти человек. Татьяна, ненавязчиво, используя исторические факты, легенды, интересные истории (не энциклопедические), личные впечатления, увлечённо рассказывала об истории и архитектуре Кремля. Нам очень понравился Кремль, его ухоженная территория. Татьяна отвечала на все наши вопросы, никуда не торопила. 1,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо Татьяне за знакомство с жемчужиной города Тулы - Кремлём!

С Сергей Очень понравилось. Экскурсовод Мария - великолепно рассказала о Кремле и его истории. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую.

А Аня Были на индивидуальной экскурсии 22.06.2025 по Тульскому Кремлю

Наш экскурсовод - Галина, сказать что просто экскурсовод-ничего не сказать… она ЭКСКУРСОВОД от бога))) заинтересованная, интересно рассказывала, было познавательно и что главное НЕ напряжно и весело!!!!! Ребенка, 7 лет, тоже увлекла! СПАСИБО ей огромное!

А Анна Увидели Тульский Кремль и Казанскую набережную! Отлично, экскурсия выше всех похвал, гид с прекрасным образованием, энтузиаст своего дела - Софья, помогла лучше узнать страницы истории родной страны. Выражаю большую благодарность организаторам экскурсии.

М Марина Здравствуйте. Были на экскурсии Тульский Кремль и Казанская набережная вдвоем с мамой. Гид Донская Екатерина нас очень поразила. Большой объем знаний темы, всегда могла ответить на вопрос не относящийся к периоду истории экскурсии, внимательная и доброжелательная. В Тульском Кремле мы были не первый раз, но на экскурсии узнали много интересного. Спасибо за экскурсию, надеемся ещё встретиться. 😊

Д Дмитрий Дарья, очень душевный гид. Хорошо владеет информацией, легка в общении.

Что особенно понравилось:

🌟 Индивидуальный подход – Софья тонко чувствовала интересы каждого

🌟 Живые истории – вместо сухих фактов мы услышали яркие рассказы

🌟 Вовлечение подростка – наш обычно скучающий на экскурсиях 13-летний подросток после экскурсии решил увлечься чтением и изучением истории!



Отдельный респект за:

✔ Идеальный темп – не было усталости после экскурсии

✔ Рекомендации по местным заведениям с аутентичной кухней

✔ Тёплую атмосферу и желание еще раз вернуться в Тулу



Это был не просто тур, а настоящее погружение в дух Тулы! Смело рекомендуем Софью как гида, который умеет находить подход и к взрослым, и к подросткам. Хотим поблагодарить Софью за потрясающую экскурсию по Туле! Нас было четверо взрослых и 13-летний подросток, и Софья смогла увлечь абсолютно всех!Что особенно понравилось:🌟 Индивидуальный подход – Софья тонко чувствовала интересы

Е Елена Все прошло отлично! Очень приятно и интересно гулять по городу с человеком, который искренне любит и гордится историей своего города! Инна также смогла посоветовать много интересных мест, которые также помогли немного «влюбиться» в Тулу)