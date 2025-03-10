Богоявленский собор Тульского кремля – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Богоявленский собор Тульского кремля» в Туле, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тульский Кремль и Казанская набережная
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Тульский кремль
Познайте дух старинной России, прогуливаясь по аллеям Тульского кремля, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за всё до 8 чел.
По святым местам Тулы
Пешая
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: По святым местам Тулы
Познайте духовное наследие Тулы, посещая древние соборы и монастыри с нашим экспертным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кульпинова
    10 марта 2025
    Тульский Кремль и Казанская набережная
    Все прошло отлично! Очень приятно и интересно гулять по городу с человеком, который искренне любит и гордится историей своего города! Инна также смогла посоветовать много интересных мест, которые также помогли немного «влюбиться» в Тулу)
  • Т
    Татьяна
    10 марта 2025
    Тульский Кремль и Казанская набережная
    Легкая и приятная экскурсия по Кремлю) Экскурсовод Дарья. Спасибо!
  • А
    Анна
    9 марта 2025
    Тульский Кремль и Казанская набережная
    Прекрасный экскурсовод, заряжает позитивом и дарит свою увлечённость! Очень интересный рассказ, хорошо построена экскурсия.
  • h
    hi+79104
    23 февраля 2025
    Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяна, прекрасный экскурсовод. Все было понятно и интересно. Спасибо.
  • В
    Виктория
    7 августа 2024
    Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Павел - профессионал своего дела, с огромной любовью к своему городу! Интересно было всем, даже подростки (небольшие фанаты экскурсий, очень уставшие) были в полном восторге!!!
  • И
    Ирина
    13 июня 2023
    По святым местам Тулы
    Отличная 4-х часовая пешеходно/автомобильная экскурсия по храмам и монастырям. Познопательно, интересная подача материала. Квалифицированный и заинтересованный гид Валентина. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Богоявленский собор Тульского кремля»

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  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей пряника
  8. Всехсвятский кафедральный собор
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  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в марте 2025
Сейчас в Туле в категории "Богоявленский собор Тульского кремля" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 5700. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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