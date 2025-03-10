К Кульпинова Тульский Кремль и Казанская набережная Все прошло отлично! Очень приятно и интересно гулять по городу с человеком, который искренне любит и гордится историей своего города! Инна также смогла посоветовать много интересных мест, которые также помогли немного «влюбиться» в Тулу)

Т Татьяна Тульский Кремль и Казанская набережная Легкая и приятная экскурсия по Кремлю) Экскурсовод Дарья. Спасибо!

А Анна Тульский Кремль и Казанская набережная Прекрасный экскурсовод, заряжает позитивом и дарит свою увлечённость! Очень интересный рассказ, хорошо построена экскурсия.

h hi+79104 Тульский кремль, индивидуальная экскурсия Нам очень понравилась экскурсия Татьяна, прекрасный экскурсовод. Все было понятно и интересно. Спасибо.

В Виктория Тульский кремль, индивидуальная экскурсия Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Павел - профессионал своего дела, с огромной любовью к своему городу! Интересно было всем, даже подростки (небольшие фанаты экскурсий, очень уставшие) были в полном восторге!!!