Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Тульский кремль
Познайте дух старинной России, прогуливаясь по аллеям Тульского кремля, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: По святым местам Тулы
Познайте духовное наследие Тулы, посещая древние соборы и монастыри с нашим экспертным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККульпинова10 марта 2025Все прошло отлично! Очень приятно и интересно гулять по городу с человеком, который искренне любит и гордится историей своего города! Инна также смогла посоветовать много интересных мест, которые также помогли немного «влюбиться» в Тулу)
- ТТатьяна10 марта 2025Легкая и приятная экскурсия по Кремлю) Экскурсовод Дарья. Спасибо!
- ААнна9 марта 2025Прекрасный экскурсовод, заряжает позитивом и дарит свою увлечённость! Очень интересный рассказ, хорошо построена экскурсия.
- hhi+7910423 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия Татьяна, прекрасный экскурсовод. Все было понятно и интересно. Спасибо.
- ВВиктория7 августа 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Павел - профессионал своего дела, с огромной любовью к своему городу! Интересно было всем, даже подростки (небольшие фанаты экскурсий, очень уставшие) были в полном восторге!!!
- ИИрина13 июня 2023Отличная 4-х часовая пешеходно/автомобильная экскурсия по храмам и монастырям. Познопательно, интересная подача материала. Квалифицированный и заинтересованный гид Валентина. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Богоявленский собор Тульского кремля»
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