Билеты онлайн без очередей в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Туле, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Билеты
Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы с посещением Музея оружия
Пешая
4 часа
2 отзыва
Билеты
Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы с посещением Музея оружия
Начало: Улица Демонстрации, 1А/1
1900 ₽ за билет
Тула гостеприимная - поём, едим, гуляем
Пешая
5 часов
Билеты
Тула гостеприимная - поём, едим, гуляем
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
26 000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    22 февраля 2026
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Индивидуальная экскурсия- удобный формат знакомства с новым городом и его достопримечательностями: всегда можно задать вопрос, что-то уточнить, да и сама
    экскурсия идет в соответствии с твоими интересами и возможностями. 21 февраля мы впервые приехали в Тулу, и первая экскурсия проходила на территории Кремля с прекрасным экскурсоводом Марией. Все было интересно, познавательно, и адаптировано с учетом возраста ребенка. И даже погода нам сделала подарок, выглянуло солнце, и на фоне ярко -голубого неба золотые купола Успенского собора и старинные стены Кремля были очень живописны. Мы очень довольны. Спасибо Туле и нашему экскурсоводу!

  • Л
    Людмила
    9 февраля 2026
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Нам очень понравилась экскурсия по Кремлю,экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала,была к нам очень чуткой… всем рекомендую эту экскурсию
  • Н
    Наталия
    12 января 2026
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    От всей семьи выражаем благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный экскурс, за интересный рассказ, время пролетело незаметно не смотря на погодные условия. Спасибо
  • Н
    Наталия
    5 ноября 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Экскурсия очень интересная, гид Галина великолепная. рассказала так много за такое короткое время. нам очень очень понравилось. сразу видно, как Галина обожает свою работу и город. советуем всем брать и обязательно с Галиной!
  • В
    Виктория
    8 сентября 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Добрый день, были на экскурсии по тульскому кремлю 5 сентября. Нашим экскурсоводом была Анастасия. Экскурсия была очень познавательная. Анастасия заинтересовала
    детей своим рассказом, была с ними на одной волне. Возраст детей 11, 12, 16 лет, им действительно было интересно. Мы узнали много нового. Нам есть чем гордиться и Тула - это замечательный город. А кремль - это его жемчужина. Я рекомендую экскурсовода Анастасию. С ней все понятно и интересно,

  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Мы в восторге, все было очень интересно.
  • К
    Карина
    12 августа 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Наша экскурсию по Тульскому Кремлю вела Галина. Прекрасная экскурсия, сын и я в восторге. Галина - замечательный человек, профессионал своего дела, информацию преподносит ярко и интересно, может найти подход к детям. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Очень комфортно прошла экскурсия с Павлом для семьи из трех человек, с ребенком, который был не настроен на экскурсию, в
    итоге удалось немного вовлечь. Прошлись по историческим и современным достопримечательностям в и вокруг Кремля. Для знакомства с городом отличный формат! Спасибо!

  • А
    Алена
    21 июля 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Отлично прогулялись по Туле с экскурсоводом Инной. Все подробно и главное интересно рассказала про город. Так что заинтересовала 12летнего подростка. Рекомендуем)
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
    Хотим поблагодарить нашего гида по Тульскому Кремлю - Татьяну. У нас была индивидуальная экскурсия для 5-ти человек. Татьяна, ненавязчиво, используя
    исторические факты, легенды, интересные истории (не энциклопедические), личные впечатления, увлечённо рассказывала об истории и архитектуре Кремля. Нам очень понравился Кремль, его ухоженная территория. Татьяна отвечала на все наши вопросы, никуда не торопила. 1,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо Татьяне за знакомство с жемчужиной города Тулы - Кремлём!

Сколько стоит экскурсия по Туле в марте 2026
Сейчас в Туле в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
