Н Наталия Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) читать дальше экскурсия идет в соответствии с твоими интересами и возможностями. 21 февраля мы впервые приехали в Тулу, и первая экскурсия проходила на территории Кремля с прекрасным экскурсоводом Марией. Все было интересно, познавательно, и адаптировано с учетом возраста ребенка. И даже погода нам сделала подарок, выглянуло солнце, и на фоне ярко -голубого неба золотые купола Успенского собора и старинные стены Кремля были очень живописны. Мы очень довольны. Спасибо Туле и нашему экскурсоводу! Индивидуальная экскурсия- удобный формат знакомства с новым городом и его достопримечательностями: всегда можно задать вопрос, что-то уточнить, да и сама

Л Людмила Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) Нам очень понравилась экскурсия по Кремлю,экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала,была к нам очень чуткой… всем рекомендую эту экскурсию

Н Наталия Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) От всей семьи выражаем благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный экскурс, за интересный рассказ, время пролетело незаметно не смотря на погодные условия. Спасибо

Н Наталия Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) Экскурсия очень интересная, гид Галина великолепная. рассказала так много за такое короткое время. нам очень очень понравилось. сразу видно, как Галина обожает свою работу и город. советуем всем брать и обязательно с Галиной!

В Виктория Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) читать дальше детей своим рассказом, была с ними на одной волне. Возраст детей 11, 12, 16 лет, им действительно было интересно. Мы узнали много нового. Нам есть чем гордиться и Тула - это замечательный город. А кремль - это его жемчужина. Я рекомендую экскурсовода Анастасию. С ней все понятно и интересно, Добрый день, были на экскурсии по тульскому кремлю 5 сентября. Нашим экскурсоводом была Анастасия. Экскурсия была очень познавательная. Анастасия заинтересовала

С Светлана Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) Мы в восторге, все было очень интересно.

К Карина Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) Наша экскурсию по Тульскому Кремлю вела Галина. Прекрасная экскурсия, сын и я в восторге. Галина - замечательный человек, профессионал своего дела, информацию преподносит ярко и интересно, может найти подход к детям. Рекомендуем!

Н Наталья Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) читать дальше итоге удалось немного вовлечь. Прошлись по историческим и современным достопримечательностям в и вокруг Кремля. Для знакомства с городом отличный формат! Спасибо! Очень комфортно прошла экскурсия с Павлом для семьи из трех человек, с ребенком, который был не настроен на экскурсию, в

А Алена Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без) Отлично прогулялись по Туле с экскурсоводом Инной. Все подробно и главное интересно рассказала про город. Так что заинтересовала 12летнего подростка. Рекомендуем)