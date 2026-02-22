Билеты
Тульский кремль: индивидуальная экскурсия (с билетами или без)
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Билеты
Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы с посещением Музея оружия
Начало: Улица Демонстрации, 1А/1
1900 ₽ за билет
Билеты
Тула гостеприимная - поём, едим, гуляем
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
26 000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия22 февраля 2026Индивидуальная экскурсия- удобный формат знакомства с новым городом и его достопримечательностями: всегда можно задать вопрос, что-то уточнить, да и сама
- ЛЛюдмила9 февраля 2026Нам очень понравилась экскурсия по Кремлю,экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала,была к нам очень чуткой… всем рекомендую эту экскурсию
- ННаталия12 января 2026От всей семьи выражаем благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный экскурс, за интересный рассказ, время пролетело незаметно не смотря на погодные условия. Спасибо
- ННаталия5 ноября 2025Экскурсия очень интересная, гид Галина великолепная. рассказала так много за такое короткое время. нам очень очень понравилось. сразу видно, как Галина обожает свою работу и город. советуем всем брать и обязательно с Галиной!
- ВВиктория8 сентября 2025Добрый день, были на экскурсии по тульскому кремлю 5 сентября. Нашим экскурсоводом была Анастасия. Экскурсия была очень познавательная. Анастасия заинтересовала
- ССветлана1 сентября 2025Мы в восторге, все было очень интересно.
- ККарина12 августа 2025Наша экскурсию по Тульскому Кремлю вела Галина. Прекрасная экскурсия, сын и я в восторге. Галина - замечательный человек, профессионал своего дела, информацию преподносит ярко и интересно, может найти подход к детям. Рекомендуем!
- ННаталья27 июля 2025Очень комфортно прошла экскурсия с Павлом для семьи из трех человек, с ребенком, который был не настроен на экскурсию, в
- ААлена21 июля 2025Отлично прогулялись по Туле с экскурсоводом Инной. Все подробно и главное интересно рассказала про город. Так что заинтересовала 12летнего подростка. Рекомендуем)
- ССветлана21 июля 2025Хотим поблагодарить нашего гида по Тульскому Кремлю - Татьяну. У нас была индивидуальная экскурсия для 5-ти человек. Татьяна, ненавязчиво, используя
