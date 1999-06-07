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Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия

5
1 отзыв
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Вас ждет прогулка 👣 по территории кремля (без подъема на стены) и вокруг с интересным рассказом экскурсовода об истории 📖 старинной крепости в центре города, о башнях, о бойницах, о величественных стенах, о знаменитом тульском кирпиче.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 875 ₽ за экскурсию

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Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия

Что вы увидите

  • Тульский Кремль
  • Свято-Успенский собор
  • Богоявленский собор
  • Торговые ряды
  • Здание первой городской электростанции
Тульский Кремль
Кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 гг., как южный форпост Московского государства. Вас ждет прогулка 👣 по территории кремля (без подъема на стены) и вокруг.

Гид расскажет:

  • о тех временах, когда в кремле жили люди,
  • о яростных атаках кремля,
  • о тульском кирпиче,
  • об истории 📖 старинной крепости
  • о башнях и величественных стенах.
  • В ансамбль крепости, помимо стен и башен, не претерпевших существенных реконструкций с XVI в., входят два храма: Свято-Успенский собор (XVIII в. ) и Богоявленский собор (XIX в. ), торговые ряды (XIX в. ) и здание первой городской электростанции (XX в. ).

Организационные детали:

  • Посещение музеев города (кроме Тульского Кремля) в программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение Тульского Кремля (без подъема на стены)
Что не входит
  • Посещение музеев города (по предварительной заявке)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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1 отзыв оставили туристы

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