Екатерина Д. – Гид из Тулы

Вас ждет прогулка 👣 по территории кремля (без подъема на стены) и вокруг с интересным рассказом экскурсовода об истории 📖 старинной крепости в центре города, о башнях, о бойницах, о величественных стенах, о знаменитом тульском кирпиче.