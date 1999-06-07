Кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 гг., как южный форпост Московского государства. Вас ждет прогулка 👣 по территории кремля (без подъема на стены) и вокруг.
Гид расскажет:
о тех временах, когда в кремле жили люди,
о яростных атаках кремля,
о тульском кирпиче,
об истории 📖 старинной крепости
о башнях и величественных стенах.
В ансамбль крепости, помимо стен и башен, не претерпевших существенных реконструкций с XVI в., входят два храма: Свято-Успенский собор (XVIII в. ) и Богоявленский собор (XIX в. ), торговые ряды (XIX в. ) и здание первой городской электростанции (XX в. ).
Организационные детали:
Посещение музеев города (кроме Тульского Кремля) в программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Что входит
Услуги гида
Посещение Тульского Кремля (без подъема на стены)
Что не входит
Посещение музеев города (по предварительной заявке)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.