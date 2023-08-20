Необычная мини-групповая экскурсия из Москвы на ферму для подростков
Ближайшие даты:
20
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отдых с погружением, где есть возможность переключиться от городской суеты и дать себе качественно отдохнуть.
Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей? …)
Сходите в баню, искупаетесь в пруду, поиграете в волейбол, посмотрите любимый фильм.
Отлично выспитесь на природе под звуки сверчков.
С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские да
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в домике/апартаментах на 2-4 человек
- Завтраки в формате шведского стола
- Экскурсия по ферме
- Творческий мастер-класс
- Что не входит
- Обед
- Ужин
- Место начала и завершения?
- Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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