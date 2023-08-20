Отдых с погружением, где есть возможность переключиться от городской суеты и дать себе качественно отдохнуть.

Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей? …)

Сходите в баню, искупаетесь в пруду, поиграете в волейбол, посмотрите любимый фильм.

Отлично выспитесь на природе под звуки сверчков.

С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские да