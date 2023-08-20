В отдых с головой-24 часа на ферме

Необычная мини-групповая экскурсия из Москвы на ферму для подростков

Описание
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Ответы на вопросы
В отдых с головой-24 часа на ферме
В отдых с головой-24 часа на ферме
В отдых с головой-24 часа на ферме
В отдых с головой-24 часа на ферме
В отдых с головой-24 часа на ферме
В отдых с головой-24 часа на ферме
Ближайшие даты:
20
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отдых с погружением, где есть возможность переключиться от городской суеты и дать себе качественно отдохнуть.
Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей? …)
Сходите в баню, искупаетесь в пруду, поиграете в волейбол, посмотрите любимый фильм.
Отлично выспитесь на природе под звуки сверчков.
С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские да

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в домике/апартаментах на 2-4 человек
  • Завтраки в формате шведского стола
  • Экскурсия по ферме
  • Творческий мастер-класс
Что не входит
  • Обед
  • Ужин
Место начала и завершения?
Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Ночные
На ферму
Природа и пейзажи
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