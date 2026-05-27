Кондуки — одно из живописных мест Центральной России и важная глава в истории Подмосковного угольного бассейна (Мосбасса).
Вы увидите «марсианские» пейзажи, карьерные озёра с пляжами и узнаете, как жили шахтёрские посёлки в СССР. Погрузитесь в историю разработки месторождений и услышите о подвиге шахтёров в Чернобыле.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Тулы. Мы направимся по трассе Р-140 и М-4, а потом по сельским дорогам среди чернозёмных полей и холмов Среднерусской возвышенности.
9:20 — прибытие в Кондуки. Пешая прогулка начнётся на территории Ушаковского разреза.
До 12:00 — исследование Романцевских гор:
- прогулка по хребтам и спускам бывшего угольного разреза
- выход к смотровым площадкам с видами на «марсианские» пейзажи
- рассказ об истории Мосбасса, советском шахтёрском быте и ликвидаторах аварии на ЧАЭС
- посещение ближнего и большого карьеров, спуск к воде
12:00–13:20 — выезд и возвращение в Тулу.
Вы узнаете:
- когда началась разработка Мосбасса и как была устроена шахтёрская жизнь
- как шахтёры Мосбасса помогали в ликвидации аварии на ЧАЭС
- чем отличаются шахта и разрез
В путешествие вы отправитесь со мной — человеком, который родился в столице Мосбасса, изучал терриконы и карьеры, участвовал в научных конференциях по развитию природных рекреационных зон
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kaiyi X3 (есть детские кресла)
- В стоимость поездки входит трансфер из любой точки Тулы и обратно (о трансфере из других мест можно договориться в переписке), въезд на платную территорию, экскурсионное сопровождение, питьевая вода
- При желании можем увеличить время в Кондуках, каждый дополнительный час — 1500 ₽
- Мы будем гулять по пересечённой местности и подниматься на холмы, будьте к этому готовы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 217 туристов
Всем привет. Меня зовут Илья. Я люблю свой родной край, увлекаюсь историей и культурологией. Имею профильное образование — гид-экскурсовод, учитель истории, кандидат наук. Моя задача — подарить путешественникам яркие эмоции и незабываемые впечатления о Тульском крае. Провожу индивидуальные экскурсии — как пешие, так и автомобильные. Лейтмотив моих экскурсий — ненавязчивое общение, мобильность, адаптивность под каждого путешественника.
от 13 000 ₽ за экскурсию