Всехсвятское кладбище – экскурсии в Туле

Найдено 6 экскурсий в категории «Всехсвятское кладбище» в Туле, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула: 1 день на семейной ферме
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
Пешая
2 часа
14 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
Окунуться в мистику и потренировать свои навыки расследования - без сопровождения гида
Начало: На улице Каминского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 октября 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Отличный и неординарный способ провести время в таком замечательном городе Тула.
    Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой
    читать дальше

    в компании, но с небольшим интерактивом.
    Для тех, кто живет в Туле - это способ с интересом пройтись по знакомым улицам.
    Для тех, кто приехал из другого города, кем был и я - хороший вариант не только увидеть новые места в городе, но и немного углубиться в историю.

    Я бы порекомендовал организаторам следующее:
    1. немного проработать маршрут, чтобы не ходить иногда туда-сюда по одной и той же улице
    2. указать не только время выполнения, но и кол-во заданий в начале

    Квест буду однозначно рекомендовать всем своим знакомым, и прочитавшим этот отзыв)

  • К
    Кубаровский
    8 сентября 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Добрый день! Прошли данный квест с женой 06.09.25. Наверное в более спокойные времена у меня бы остались более положительные впечатления,
    читать дальше

    хотя я не скажу, что мне не понравилось. Достаточно интересно, не плохая задумка. Но надо понимать, что квест мобильный, а с мобильным интернетом сейчас большие проблемы, по известным причинам. Не знаю как другие операторы, но Билайн блокирует доступ в интернет. Не везде, но во многих местах не могли выйти в интернет, даже при наличии уверенного сигнала 4G. Поэтому приходилось уходить куда-то в сторону где можно было выйти в интернет, чтобы прочитать задание, а потом идти обратно. Одно задание по этой причине не отгадали, потому что надо было возвратиться на 1-1,5 км, чтобы прочитать табличку. Сил не было, а методом угадывания не получилось. Поэтому, в текущей ситуации, мобильные квесты вещь непредсказуемая.

  • О
    Ольга
    28 августа 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Квест понравился, посмотрели много мест, на которые не обратили бы внимания сами 😁
    Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.
  • Ю
    Юлиана
    17 августа 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Отличный квест. Продлишь по Туле, наслаждаешься прогулкой, видами, обращаешь внимание на интересные детали.
    Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией
  • С
    Светлана
    26 июня 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Интересный формат. Но хотелось бы видеть на карте предусмотренный или задуманный организатором маршрут движения от одной точки до другой. Столкнулись
    читать дальше

    с несоответствием вопроса и требуемого ответа (долго пытались понять, почему не принимается ответ на вопрос о роде, а оказалось, что требовалось назвать сословие).

  • Ю
    Юлия
    20 июня 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно, преодолевать довольно большие расстояния
    читать дальше

    и пару раз пройти по одному и тому же месту, но оно того стоило. Потому что охватили ту часть города, куда вряд ли пошли бы самостоятельно. И, слегка отклонившись от маршрута, попали туда, куда очень хотели, но не успевали: и в парк, и в дом Вересаева, и к памятнику Хвосту. Сами бы точно не пошли, а благодаря квесту - добрались. Интересно, несложно, увлекательно. Спасибо!

  • О
    Ольга
    6 июня 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Отличный квест!
  • А
    Анна
    23 мая 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Великолепный квест, нам с семьёй очень понравилось, хоть мы сами являемся тулячками и живём здесь очень много лет! Продуманная история, хороший маршрут и интересные загадки.
  • К
    Константин
    10 мая 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)
  • К
    Ксения
    13 апреля 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Отличный альтернативный способ посмотреть город. Интересно и взрослым, и детям. Ещё волшебно то, что некоторые локации не входят в стандартные маршруты. Рекомендую!!!
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать и закончить в любое
    читать дальше

    удобное время. В итоге прогулка получилась увлекательной и познавательной, как для взрослых так и для детей. Организаторы всегда на связи, спасибо! ❤️

  • Н
    Наталья
    23 февраля 2025
    Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
    Хорошо провели время, разгадывая квест. Понравилось всем, компания от 10 до 50лет)
