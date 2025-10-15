читать дальше

хотя я не скажу, что мне не понравилось. Достаточно интересно, не плохая задумка. Но надо понимать, что квест мобильный, а с мобильным интернетом сейчас большие проблемы, по известным причинам. Не знаю как другие операторы, но Билайн блокирует доступ в интернет. Не везде, но во многих местах не могли выйти в интернет, даже при наличии уверенного сигнала 4G. Поэтому приходилось уходить куда-то в сторону где можно было выйти в интернет, чтобы прочитать задание, а потом идти обратно. Одно задание по этой причине не отгадали, потому что надо было возвратиться на 1-1,5 км, чтобы прочитать табличку. Сил не было, а методом угадывания не получилось. Поэтому, в текущей ситуации, мобильные квесты вещь непредсказуемая.