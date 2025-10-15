Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Мрачное безмолвие»
Окунуться в мистику и потренировать свои навыки расследования - без сопровождения гида
Начало: На улице Каминского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр15 октября 2025Отличный и неординарный способ провести время в таком замечательном городе Тула.
Сам квест не сложный, я бы сравнил это с прогулкой
- ККубаровский8 сентября 2025Добрый день! Прошли данный квест с женой 06.09.25. Наверное в более спокойные времена у меня бы остались более положительные впечатления,
- ООльга28 августа 2025Квест понравился, посмотрели много мест, на которые не обратили бы внимания сами 😁
Не хватило логичного завершения, неожиданно все закончилось.
- ЮЮлиана17 августа 2025Отличный квест. Продлишь по Туле, наслаждаешься прогулкой, видами, обращаешь внимание на интересные детали.
Обязательно поучаствую в квестах в своем городе. Очень рекомендую для нестандартного проведения времени как одному, так и с компанией
- ССветлана26 июня 2025Интересный формат. Но хотелось бы видеть на карте предусмотренный или задуманный организатором маршрут движения от одной точки до другой. Столкнулись
- ЮЮлия20 июня 2025Очень логично составлен квест. Сюжет занимательный. Ответы находятся легко, по дороге попадается много интересного. Пришлось, конечно, преодолевать довольно большие расстояния
- ООльга6 июня 2025Отличный квест!
- ААнна23 мая 2025Великолепный квест, нам с семьёй очень понравилось, хоть мы сами являемся тулячками и живём здесь очень много лет! Продуманная история, хороший маршрут и интересные загадки.
- ККонстантин10 мая 2025Прошли с мужем квест, все супер) нам понравилось) нестандартные места)
- ККсения13 апреля 2025Отличный альтернативный способ посмотреть город. Интересно и взрослым, и детям. Ещё волшебно то, что некоторые локации не входят в стандартные маршруты. Рекомендую!!!
- ННаталья3 апреля 2025Квест понравился, увлеклись историей и незаметно прошагали почти весь центр города! Удобно, что квест можно начать и закончить в любое
- ННаталья23 февраля 2025Хорошо провели время, разгадывая квест. Понравилось всем, компания от 10 до 50лет)
