Пряник — это съедобная летопись Тулы. Приглашаем на фабрику, где пекут по старинным рецептам.
Вы сами замесите тесто, узнаете, что символизируют узоры, какие начинки используют и как тульский пряник стал узнаваемым брендом России. А в конце будет чаепитие и квиз с призами. И конечно, домой вы унесёте нарядный пряник — ещё тёплый, из печки.
Описание мастер-класса
Мастер-класс проходит на кондитерской фабрике, где в стенах современного производства жив дух купеческой Тулы.
В зале, где витают ароматы мёда и специй
- Вы познакомитесь с ремеслом пряничных дел мастеров
- Узнаете, чем производство сегодня отличается от выпечки в 17 веке
- Увидите самый большой тульский пряник в России
- Рассмотрите деревянные формы-пряницы
- При желании сфотографируетесь в уютной фотозоне
Этапы мастер-класса:
- замес пряничного теста — с нуля
- лепка пряника своими руками по специальной форме
- рассказ о пряничном мастерстве
- создание собственной начинки
- секреты, легенды и истории о тульском прянике, а также квиз с призами
- чаепитие в старинных русских традициях
- раздача пряников
Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе.
Организационные детали
- Обратите внимание, что мастер-класс не включает экскурсию на производстве
- Рекомендуемый возраст 10+
- Мастер-класс для вас проведёт опытный кондитер фабрики
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Скуратовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Туле
Приглашаем на мастер-классы по изготовлению пряников с чаепитием, где вы сможете насладиться вкусом настоящего Тульского пряника.
