Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города

Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями

Индивидуальная
Какую букву алфавита ни возьми, обязательно найдутся начинающиеся с неё событие, достопримечательность и имя знаменитого человека, которые связаны с нашим краем или прославили его на всю страну, а то и мир.

И это не только пушки, пряники и самовары! Вы погуляете по центру от кремля до креативного кластера, а наш гид-краевед расскажет, чем славилась Тула и как она развивается сегодня.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Бренды края — известные и не только

Недавно в Туле появился арт-объект «Тульская азбука» — каменная плита возле кремля, на которой каждая резная буква представляет символ Тулы. Наш гид расскажет и о визитных карточках города, и о редких памятниках, своеобразных уголках города. Вы услышите неожиданные факты от краеведа, узнаете о знаковых событиях Тулы и о связанных с ней выдающихся людях.

Прогулка по центру

Маршрут у нас насыщенный. За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала. Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы. А закончится экскурсия на Казанской набережной, где видишь и ощущаешь единство исторического прошлого и яркого настоящего нашего славного города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид Марина из нашей команды — автор этой программы, тульская поэтесса и писательница-краевед
  • Если вы захотите посетить какой-либо музей или перекусить в кафе, то сможете сделать это после экскурсии — наш гид даст все советы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь В.И. Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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