Страницы тульской истории
Прогуляемся по кремлю и музейному кварталу, где познакомимся с историей тульского пряника, послушаем заливную гармонь и полюбуемся диковинными самоварами. А ещё посетим Ясную Поляну — усадьбу, где прошла большая часть жизни Л. Н. Толстого — и найдем отражение этих мест в творчестве писателя.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Первое знакомство
Первый день — пешеходный.
Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице. Заселение после 14:00.
13:30 Встреча у Музея самоваров.
Музей самоваров.
Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.
В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.
Музей гармони деда Филимона.
Подарим себе прилив хорошего настроения. В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.
Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы заглянете к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.
Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь!
Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику — непременно сюда! Гармонь — отрада, гостю рада!
- Размещение в гостинице. Свободное время.
Интерактивный день: театрализованная обзорная экскурсия и мастер-классы
Второй день — пешеходный.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у Музея самоваров.
Театрализованная обзорная экскурсия по городу (ул. Металлистов, набережная, кремль).
Тульский мастер позовет вас за собой в прошлое. Уникальная возможность перенестись на время в другую эпоху и стать активным участником исторических событий.
В увлекательной форме вы познакомитесь с историей тульского ремесленного дела и узнаете, почему в то время было так много чайных лавок, сколько сантиметров в аршине и граммов в чарке.
С колоритным ремесленником вы пройдетесь по старому городу. Посетите кремль.
Приглашаем в клуб «Тулячок» на интерактивную игровую программу «Тула времен Ивана Грозного» с мастер-классами и чаепитием. Вы узнаете о повседневных заботах тульского мастерового 18 века.
В программу входит:
- Мастер-класс по письму гусиными перьями.
Перо гуся применялось писарями чаще всего, так как было удобно в добыче (гусь – птица домашняя). Помимо него, однако, также писали перьями воронов, пеликанов, павлинов, страусов, лебедей.
На мастер-классе вы узнаете, как подготовить перо к письму, на сколько хватало одного гусиного пера, поучитесь сами писать гусиным пером.
Наш ведущий-историк расскажет и научит, заинтересует и даст попробовать!
- Мастер-класс по письму на бересте.
Вы освоите письмо на бересте, особенности написания слов в средние века, попробуете расшифровать древнерусские забавные тексты.
- Мастер-класс по прядению на старинной прялке.
Прялка деревянная — обязательный предмет крестьянского быта.
Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть всё время, когда нет полевых работ. Тяжёлый монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе, на «супрядки».
Приглашали парней, пели, слушали сказания. Иногда после работы заводили игры и танцы.
Все увидите и поймете, из чего состоит прялка, из чего делали, как работали.
- Мастер-класс по розжигу лучины.
Каким был свет в старину? В конце 18 века и даже в начале 19 века часто поэты и писатели писали при лучине. Зимой или ранней весной солнце садилось рано, вечер окутывал сели очень быстро. Зажигали лучину и писали.
Вы узнаете, как делать лучину, как разжигать и чем заниматься при таком свете. Лучина как предмет обихода сельского жителя имела ряд поверий, иногда связанных с православными праздниками. Интересно?
Старинные игры и загадки.
Чаепитие с тульскими сладостями. Свободное время для перекуса.
После программы направляемся в музей оружия.
- Музей оружия Шлем.
Старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средневековья до современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Музей тульских пряников, экскурсия по музею-усадьбе Л.Н. Толстого
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами.
Музей тульских пряников с чаепитием.
Здесь вы узнаете все о тульском прянике — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! Узнаете, как его делали более 300 лет назад и как его делают в настоящее время. А затем завернем на чаек к тульскому самовару.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы взять билеты в дом Толстого, но также оставляем за собой право провести только обзорную экскурсию по территории с интерактивом в кучерской избе.
Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.
Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни писателя, и выставку во «Флигеле Кузминских», посвященную началу творческой деятельности Толстого.
Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во «Флигеле Кузминских», хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.
Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Возвращение в Тулу на ж/д вокзал или в центр около 16:00.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.
Варианты проживания
Гостиница Европейский 2
Небольшой гостевой дом. До центра пешком 15 минут. Номера с удобствами.
Подворье 2
Небольшая гостиница в шаговой доступности от центра. До кремля 7 минут пешком. Номера с удобствами, есть улучшенные, с кухней.
Профит 3
Гостиница 3* недалеко от центра, 5 минут пешком до кремля. Удобства в номере. Завтрак накрытие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты в музеи
- Транспорт в 3 день
- Услуги гида на 3 дня
- Проживание (2 ночи)
- Питание (2 завтрака)
Что не входит в цену
- Билеты до Тулы и обратно
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Где встречается группа?
Встреча в Туле у Музея самоваров.
С каких лет можно взять ребенка?
С 6 лет можно, но все зависит от самого ребенка. Тур несложный и интересный, детям нравится.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!