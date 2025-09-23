читать дальше

съездить из Ярославля(добраться быстро проблем нет). Приехала и расстроилась. Сыро, холодно, дождь. Шла около 1 км до начала экскурсии. Села на лавочку около собора и еще больше загрустила. И вдруг… Ко мне идет такая красивая молодая женщина. Это - мой гид Марина. Дальше все время я восхищалась и городом, и Мариной. Стильно одетая, эрудированная, очень доброжелательная и эмоциональная. Все время она водила меня по городу и рассказывала, рассказывала…. Сам факт, что все люди, которые нам встречались, с теплотой здоровались с ней. Марина родилась, росла и живет в Тутаеве. Обожает свой город. Кто, как не такой гид, лучше расскажет про Тутаев. Очень рекомендую. Не пожалеете. Есть что посмотреть и где погулять.