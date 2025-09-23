Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 сентября 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 23 сентября 2025Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
- ФФоканов3 июля 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 3 июля 2025Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
- ААлександр16 ноября 2025Анна спасибо вам за экскурсию вы очень хороший экскурсовод отвечали на все вопросы, вас очень интересно слушать. Спасибо за экскурсию
- ЕЕлена12 ноября 2025Добрый день, все очень понравилось, очень приятный, симпатичный, подкованный, любящий свое дело и нас туристов гид. 👍
- ИИнна11 ноября 2025Очень интересная экскурсия! Анна с большой душой и любовью рассказывала о своем городе, много интересной информации, интерактива, прекрасная речь и глубокие знания экскурсовода, а приятным бонусом - чай с травами и баранками. Спасибо большое! Очень советую!
- ТТатьяна5 ноября 2025Недавно у нас была замечательная прогулка с Анной по Тутаеву. Это её родной город. Поэтому она нам рассказала все секреты
- ООльга5 ноября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра и очень интересная подача
- ААлександра3 ноября 2025Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
- ЕЕлена3 ноября 2025Экскурсовод Марина замечательно провела экскурсию! Вся экскурсия пролетела незаметно, очень интересно и познавательно.
- ААнна30 октября 2025Чудесный экскурсовод Юлия. Очень интересный рассказ. Все понравилось.
- ЛЛюдмила27 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия. Марина прекрасный рассказчик, находит подход и ко взрослым, и к детям. Очень доброжелательна, заинтересовывает с первых
- ЕЕлена23 октября 2025Интересная экскурсия гида- профессионала, влюбленного в свой город. Экскурсия познавательна как для взрослых, так и для детей. Буду рекомендовать друзьям. Елена
- ННаталья15 октября 2025Были на экскурсии тремя семьями (6 взрослых и 6 детей от 5 до 16 лет) с гидом Мариной. Отличный экскурсовод, приятный в общении, старалась сделать экскурсию интересной и детям. Овечка ♥️. Город понравился!
- ООльга12 октября 2025Прекрасная экскурсия, всем рекомендую. Левый берег Тутаева гораздо уютнее и интереснее правого, тихий купеческий городок. Гид Марина очень приветливая и
- ЕЕлена10 октября 2025Очень душевно и познавательно прошла экскурсия с Мариной по Тутаеву, несмотря на неудачную погоду.
Побывали на обоих берегах. Полный восторг от всего! Порадовали и виды, и впечатления.
Прониклись атмосферой уюта, который царит в городе.
Тот самый случай, когда уверен, что еще вернешься.
- ККоконкова5 октября 2025Гуляли с Анной семьёй (дети 6 и 11 лет). Дети выдержали экскурсию, а взрослым очень понравилось. Анна подстраивал маршрут под
- ННадежда28 сентября 2025В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей города, потому что 20
- LLarisa27 сентября 2025Большое спасибо Анне за прекрасную познавательную экскурсию и помощь в организационных моментах! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Всем рекомендую!
- ААнна26 сентября 2025Доброе утро! Я вернулась домой после своей поездки. Что сказать про Тутаев… Хотела давно посмотреть этот город. И тут решила
- ННаталия18 сентября 2025Экскурсию для нас проводила Наталья. Большое спасибо ей за такую подачу материала, структурированное повествование, приятное общение, любовь к городу и его истории. Максимально рекомендую экскурсовода и данную экскурсию. Мы получили прекрасные впечатления и наполненность интересной информацией. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в декабре 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4600. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2025 год по теме «Необычные», 146 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль