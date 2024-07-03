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с одного берега Волги на другой, встретила нас у парома. Экскурсия была содержательная, насыщенная информацией, видно, что Анна патриот своего города. Отдельное спасибо за внимательность: увидела, что я медленно хожу, поэтому нигде не торопилась, при этом показала все знаковые точки левого берега. В конце экскурсии порекомендовала, где можно пообедать: кафе Горница с вполне приличным обедом за вменяемые деньги. Мы остались очень довольны. Желаем Анне удачи, здоровья, благополучия.