Экскурсии для студентов в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Тутаеве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Тутаев
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
15 июля в 08:00
16 июля в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 14:00
15 июля в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
15 июля в 09:00
16 июля в 14:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июля 2024
    Неизведанный Тутаев
    Очень понравилась экскурсия, проводимая гидом Анной. Интересный рассказ, интересные факты, Тутаев красивый город с прекрасными людьми, красивейшей природой, храмами, историей. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Неизведанный Тутаев
    Замечательная экскурсия и по содержанию и по организации. При заказе Анна четко объяснила, по каким маршрутам можно пройти, как попасть
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    с одного берега Волги на другой, встретила нас у парома. Экскурсия была содержательная, насыщенная информацией, видно, что Анна патриот своего города. Отдельное спасибо за внимательность: увидела, что я медленно хожу, поэтому нигде не торопилась, при этом показала все знаковые точки левого берега. В конце экскурсии порекомендовала, где можно пообедать: кафе Горница с вполне приличным обедом за вменяемые деньги. Мы остались очень довольны. Желаем Анне удачи, здоровья, благополучия.

  • В
    Вера
    23 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Супер экскурсия! Все очень понравилось
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Неизведанный Тутаев
    Огромное спасибо экскурсоводу. Анне! Я влюбилась в этот тихий, уютный город. Анна, человек прекрасно знающий историю города, увлекла и заинтересовала.
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    Легко ответила на возникшие вопросы. По индивидуальной просьбе расширила программу экскурсии. Очень рекомендую посетить город с этим замечательным, очень добрым, увлечённым человеком!

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
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    про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Для студентов»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанный Тутаев
  2. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  3. Визитные карточки Тутаева
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в июле 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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