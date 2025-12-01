Мои заказы

Музей Михаила Круга – экскурсии в Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Михаила Круга» в Твери, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тверь Михаила Круга
На машине
4 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тверь сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    Тверь Михаила Круга
    В Тверь приехала впервые и своё знакомство с этим прекрасным городом решила начать с экскурсии, организованной сестрой Михаила Круга Ольгой.
    читать дальше

    Хотелось увидеть этот город глазами любимого артиста и мне это удалось. Трогательный рассказ о жизни семьи, о творчестве артиста, о любви и трагеческих событиях вызвал много эмоций. Песни Михаила Круга обрели для меня новый смысл. Я узнала где "Афанасий спускает ладью", где находится "Головинский вал" и "Капошвара", увидела Пролетарские дворы, и "дом где крестили меня" … Прогулялись по прекрасной набережной с видом на городской сад, тот самый, что из строк песни:"в городском саду падал снег, я по снегу к тебе иду…" Многое было сказано и о истории самого города Тверь.
    Я благодарю Ольгу за организацию интересной экскурсии и вклад в культуру. Желаю благополучия и всех благ!
    Обязательно буду рекомендовать знакомым!

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Классная экскурсия, Ольга Владимировна все хорошо рассказала и об истории Твери, и о своём брате. Нам все понравилось, очень довольны!
  • А
    Анастасия
    4 ноября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Были на экскурсии у Ольги Владимировны 2 ноября! Такого профессионала своего дела не встречали ещё никогда. Приехали к себе в
    читать дальше

    Рязань,до сих пор под впечатлением. Экскурсия на одном дыхании, очень внимательный экскурсовод, очень грамотная речь,приятно слушать. Столько нам всего рассказали,показали,погуляли,послушали песни. Рекомендуем всем записаться очень заранее к Ольге Владимировне на экскурсию,то,что она вам расскажет и покажет, не отпустит вас очень надолго,мы в этом уверенны. Ольга Владимировна спасибо Вам огромное,низкий поклон от нашей семьи!!!!

  • Э
    Эльвира
    3 ноября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Ольга Владимировна провела нам душевную и информативную экскурсию. Мы узнали много нового о Михаиле Круге и прониклись духом старых тверских
    читать дальше

    двориков, памятников. Маршрут был необычный и интересный. Ольга много рассказыавала об истории города, улиц, отдельных зданий. Время пролетело незаметно. Ездили на ее автомобиле, чувствовали себя комфортно и безопасно. Рекомендую эту экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны. Дочери 19 лет, ей было интересно также, как и нам.

  • М
    Марина
    26 октября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Эти выходные провели в Твери! На родине М. Круга! Сказать что остались довольны ничего не сказать! Ольга Владимировна все подробно
    читать дальше

    рассказала, ответила на вопросы, провела по местам детства! Рассказала о Твери! Огромная благодарность за экскурсию! 4 часа пролетели на одном дыхании!

  • В
    Валера
    21 октября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Спасибо огромное за экскурсию! Было очень познавательно и интересно. Посетили многие места в Твери, связанные с жизнью и песнями М.
    читать дальше

    Круга, и все это под звуки его песен. Ольга - превосходный рассказчик, мы узнали много интересных фактов из жизни певца и о Твери. Четыре часа пролетели просто незаметно…

  • Ш
    Шерова
    21 сентября 2025
    Тверь Михаила Круга
    В Тверь мы приезжали и раньше, но на этот раз целью нашей поездки стала встреча с сестрой Михаила Круга. Мы
    читать дальше

    хотели услышать ее рассказ о жизни Михаила, от его рождения до последнего дня. Ее проникновенные слова тронули наши души.
    Мы побывали в доме, где произошла трагедия, и на кладбище, где похоронен Михаил. Посидели рядом с его памятником на скамейке, посетили небольшой музей в "Лазурном" и многое другое. Мы узнали много нового и важного для нас.
    Низкий поклон Вам, дорогая Ольга Владимировна, за Вашу бережную заботу о памяти брата.

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Очень давно хотелось попасть на данную экскурсию! Спасибо Ольге Владимировне за содержательный рассказ о жизни великого шансонье и истории Твери!
    Те, кто собираются посетить данную экскурсию запомните-все вопросы строго по окончанию🙂
  • А
    Андрей
    12 сентября 2025
    Тверь Михаила Круга
    Ольга Владимировна как никто другой знает о чем говорит, отличный рассказчик и прекрасный человек. Истории с момента рождения Михаила и
    читать дальше

    до последнего дня жизни берут за душу. Проехали по всем значимым местам, связанным с жизнью, творчеством и семьей Михаила Круга, во время движения на автомобиле, Ольга Владимировна включала песни брата, соответствующие теме и месту посещения. Экскурсия длилась 4 часа, но время пролетело незаметно. Хочу выразить огромную благодарность Ольге Владимировне за прекрасную экскурсию, пожелать крепкого здоровья и продолжать заниматься таким нужным, для всех поклонников творчества Михаила Круга и группы «Попутчик», делом.

  • И
    Ирина
    24 августа 2025
    Тверь Михаила Круга
    Очень душевная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Тверь Михаила Круга
    Сегодня были на экскурсии, которую нам провела Ольга Владимировна.
    Хотим сказать ей, огромное спасибо!
    Я поклонница творчества Михаила Круга, и я даже
    читать дальше

    не могла себе представить, что мне в жизни, повезет,встретиться с родной сестрой Михаила, побывать на территории дома где он жил, и в тех местах о которых он пел,где провел детство, которые любил!
    Я хочу сказать, что это уникальная экскурсия,потому что её проводит человек,который знает его лучше всех.
    Тем,кто планирует посетить указанную экскурсию, хочу сразу сказать, ребята, уважайте,пожалуйста, тот факт,что Ольга Владимировна проводит для Вас эту экскурсию, Михаил это её родной брат, и ей не просто каждый раз вспоминать тот ужасный вечер, когда Михаила не стало!
    Ольга Владимировна, спасибо Вам огромное!

  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    Ольга Владимировна - потрясающий человек и экскурсовод. Рассказ был очень содержательным, грамотным и интересным. Речь шла не только о жизни
    читать дальше

    Михаила Круга, но и об истории Твери. С удовольствием сходила бы снова. Прошло уже почти два дня, но я до сих пор под впечатлением! Всем советую экскурсию и экскурсовода Ольгу Владимировну! Желаю ей здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть удача и везение сопровождает ее и ее близких)

  • А
    Анна
    24 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    Спасибо большое Ольге Владимировне за отличную экскурсию всему совету
    👍🏻👍🏻👍🏻
  • И
    Ирина
    23 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    Это конечно очень личная и тем более ценная история. Мы не большие знатоки творчества Михаила, но тем не менее Тверь
    читать дальше

    в первую очередь ассоциируется с ним и с его скульптурой на Радищева. А этот взгляд изнутри был именно то, что нужно - интересно было и девочке 13 лет, первый раз посещающей город, и уроженке Тверской области, для которой Тверь - «райцентр детства», и для меня, не впервые приехавшей в город, и тем не менее только с Ольгой открывшей для себя, например, всю прелесть и архитектурную мощь морозовского городка. Перемещение очень комфортное. Всем, кто путешествует взрослой группой или с подростками, настоятельно рекомендую.

  • К
    Катерина
    17 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    Благодарим Ольгу Владимировну за потрясающую экскурсию! Четыре часа пролетели как мгновение, полное погружение и невероятные эмоции! С огромным удовольствием советуем и рассказываем всем! Большое человеческое спасибо, здоровья и успехов во всех ваших направлениях Ольга Владимировна!!!!
  • Е
    Елена
    6 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    Экскурсия нам ооочень понравилась. Прикоснулись к легенде. Спасибо Ольге Владимировне за эмоции и за мурашки…
  • В
    Виктория
    2 июня 2025
    Тверь Михаила Круга
    В этот раз приехали в Тверь специально, чтобы посетить данную экскурсию.
    Экскурсия достойная, за почти 4 часа увидели много знаковых мест
    читать дальше

    и услышали много новых фактов о жизни нашего любимого исполнителя, которых вы не найдете в других источниках. Но не только! Также, много информации узнали о красивом городе Тверь.
    Экскурсия составлена очень грамотно, продуман маршрут, по которому профессионально везет Ольга Владимировна (между прочим, не только сестра Михаила Круга, но и профессиональный гид) на комфортном новом автомобиле.
    Не было такого, чтобы царило молчание, все 4 часа прошли в рассказах и беседах.
    Много рассказывать про саму экскурсию не буду, т. к. лучше это увидеть и услышать лично, но после нее вы 100% начнете воспринимать и слушать песни Михаила Круга иначе, а так же с еще большей теплотой относиться к нему самому и обязательно захотите вернуться в Тверь)
    Большое спасибо Ольге Владимировне за такую возможность прикоснуться к истории и города, и самого Михаила!
    Всем рекомендуем!

  • Г
    Галина
    23 мая 2025
    Тверь Михаила Круга
    Потрясающая экскурсия,нет слов. Огромное спасибо Ольге за интересный маршрут,рассказ и за музыкальное сопровождение!
  • М
    Марина
    1 апреля 2025
    Тверь Михаила Круга
    Добрый день! Побывали вчера на замечательной экскурсии. Почти 5 часов пролетели незаметно. Содержание вызвало самые разные эмоции -от мурашек и слез до душевной теплоты. Огромная благодарность Ольге за память о брате!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2025
    Тверь Михаила Круга
    В Тверь мы приехали из Москвы именно для того, чтобы попасть на эту экскурсию. Спасибо большое Ольге Владимировне за прекрасный
    читать дальше

    рассказ о жизни и творчестве Михаила Круга. Мы проехали по местам где рождались его песни, узнали много нового о самом городе. Очень познавательно. Рекомендуем 👍

