и услышали много новых фактов о жизни нашего любимого исполнителя, которых вы не найдете в других источниках. Но не только! Также, много информации узнали о красивом городе Тверь.

Экскурсия составлена очень грамотно, продуман маршрут, по которому профессионально везет Ольга Владимировна (между прочим, не только сестра Михаила Круга, но и профессиональный гид) на комфортном новом автомобиле.

Не было такого, чтобы царило молчание, все 4 часа прошли в рассказах и беседах.

Много рассказывать про саму экскурсию не буду, т. к. лучше это увидеть и услышать лично, но после нее вы 100% начнете воспринимать и слушать песни Михаила Круга иначе, а так же с еще большей теплотой относиться к нему самому и обязательно захотите вернуться в Тверь)

Большое спасибо Ольге Владимировне за такую возможность прикоснуться к истории и города, и самого Михаила!

Всем рекомендуем!