Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 50 чел.
- ММарина1 декабря 2025В Тверь приехала впервые и своё знакомство с этим прекрасным городом решила начать с экскурсии, организованной сестрой Михаила Круга Ольгой.
- ТТатьяна6 ноября 2025Классная экскурсия, Ольга Владимировна все хорошо рассказала и об истории Твери, и о своём брате. Нам все понравилось, очень довольны!
- ААнастасия4 ноября 2025Были на экскурсии у Ольги Владимировны 2 ноября! Такого профессионала своего дела не встречали ещё никогда. Приехали к себе в
- ЭЭльвира3 ноября 2025Ольга Владимировна провела нам душевную и информативную экскурсию. Мы узнали много нового о Михаиле Круге и прониклись духом старых тверских
- ММарина26 октября 2025Эти выходные провели в Твери! На родине М. Круга! Сказать что остались довольны ничего не сказать! Ольга Владимировна все подробно
- ВВалера21 октября 2025Спасибо огромное за экскурсию! Было очень познавательно и интересно. Посетили многие места в Твери, связанные с жизнью и песнями М.
- ШШерова21 сентября 2025В Тверь мы приезжали и раньше, но на этот раз целью нашей поездки стала встреча с сестрой Михаила Круга. Мы
- ДДарья18 сентября 2025Очень давно хотелось попасть на данную экскурсию! Спасибо Ольге Владимировне за содержательный рассказ о жизни великого шансонье и истории Твери!
Те, кто собираются посетить данную экскурсию запомните-все вопросы строго по окончанию🙂
- ААндрей12 сентября 2025Ольга Владимировна как никто другой знает о чем говорит, отличный рассказчик и прекрасный человек. Истории с момента рождения Михаила и
- ИИрина24 августа 2025Очень душевная экскурсия
- ТТатьяна10 июля 2025Сегодня были на экскурсии, которую нам провела Ольга Владимировна.
Хотим сказать ей, огромное спасибо!
Я поклонница творчества Михаила Круга, и я даже
- ЕЕлена30 июня 2025Ольга Владимировна - потрясающий человек и экскурсовод. Рассказ был очень содержательным, грамотным и интересным. Речь шла не только о жизни
- ААнна24 июня 2025Спасибо большое Ольге Владимировне за отличную экскурсию всему совету
👍🏻👍🏻👍🏻
- ИИрина23 июня 2025Это конечно очень личная и тем более ценная история. Мы не большие знатоки творчества Михаила, но тем не менее Тверь
- ККатерина17 июня 2025Благодарим Ольгу Владимировну за потрясающую экскурсию! Четыре часа пролетели как мгновение, полное погружение и невероятные эмоции! С огромным удовольствием советуем и рассказываем всем! Большое человеческое спасибо, здоровья и успехов во всех ваших направлениях Ольга Владимировна!!!!
- ЕЕлена6 июня 2025Экскурсия нам ооочень понравилась. Прикоснулись к легенде. Спасибо Ольге Владимировне за эмоции и за мурашки…
- ВВиктория2 июня 2025В этот раз приехали в Тверь специально, чтобы посетить данную экскурсию.
Экскурсия достойная, за почти 4 часа увидели много знаковых мест
- ГГалина23 мая 2025Потрясающая экскурсия,нет слов. Огромное спасибо Ольге за интересный маршрут,рассказ и за музыкальное сопровождение!
- ММарина1 апреля 2025Добрый день! Побывали вчера на замечательной экскурсии. Почти 5 часов пролетели незаметно. Содержание вызвало самые разные эмоции -от мурашек и слез до душевной теплоты. Огромная благодарность Ольге за память о брате!
- ННаталья10 марта 2025В Тверь мы приехали из Москвы именно для того, чтобы попасть на эту экскурсию. Спасибо большое Ольге Владимировне за прекрасный
