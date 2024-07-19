Двор Пролетарки – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Двор Пролетарки» в Твери, цены от 2 660 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Тверь Михаила Круга
На машине
28 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
29 июля в 10:00
30 июля в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Пешая
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
26 июля в 09:00
29 июля в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Жуткое гетто или шедевр дореволюционной архитектуры? Смотрите сами
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
2 660 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    19 июля 2024
    Тверь Михаила Круга
    В Тверь я поехала специально ради этой экскурсии. Поклонница таланта. Я не знаю, что я ожидала, но получила больше. Добрый,
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    насыщенный рассказ о русском артисте, жизни его через призму города и времени. Маршрут проработан и продуман грамотно до мелочей. И Тверь саму узнала наверное лучше, чем ездила бы на обзорную. Послевкусие такое, что я как будто подружилась с артистом. Узнала его, как обычного человека. Благодарю саму себя, что поехала. Конечно огромное спасибо Ирине. Браво Вам. И, конечно, спасибо Трипстеру за возможность удивительных экскурсий.

  • Н
    Наталия
    15 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Очень интересная экскурсия, Анжелика великолепный экскурсовод! Вся экскурсия продумана, логично выстроена, при этом подача легкая и настолько увлекательная, что не замечаешь времени. Ушли все под впечатлением! Огромное спасибо!
  • М
    Миронова
    15 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Прерасная экскурсия! Анжелика более чем "в теме"!! Рассказала нам и о создателях, и об обитателях, прежних и современных, о знаменитых людях, связанных с Морозовским городком!! Влюбила нас в Тверь бесповоротно! Спасибо ей огромное!
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Мы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту
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    экскурсию. Район действительно заслуживает внимания, это целая эпоха, которую, надеюсь, получится сохранить. Но лучше успевать увидеть сейчас! Анжелика - чудесный экскурсовод, материал продается легко, интересно, структурировано, логично! У нас большой опыт экскурсий, и смело могу сказать, что Анжелика одна из лучших! 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!!

    Мы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту экскурсиюМы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту экскурсиюМы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту экскурсиюМы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту экскурсию
  • Н
    Наталья
    8 июля 2024
    Тверь Михаила Круга
    Ольга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давно является большим поклонником творчества
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    Михаила Круга. А тут еще возможность побывать в памятных местах с его сестрой. Экскурсия была очень познавательна. Узнали много подробностей из детства и юности Михаила Круга. Посетили места, которые были ему памятны и о которых он пел. После экскурсии Тверь нам стала роднее. Да и строчки песен теперь воспринимаются по-новому. Еще раз Вам, Ольга огромное спасибо!

    Ольга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давноОльга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давноОльга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давноОльга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давно
  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Тверь Михаила Круга
    Когда искала экскурсию по Твери, связанную с Михаилом Кругом(из-за чего собственно мы и поехали туда), увидела, что есть возможность, чтобы
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    её провела его родная сестра Ольга. Чему мы были несказанно рады. Всё понравилось от начала до конца!!!!! Ольга, спасибо вам огромное!!!!!!! Даже сильный дождь не испортил нам этот чудесный день.

    Когда искала экскурсию по Твери, связанную с Михаилом Кругом(из-за чего собственно мы и поехали туда), увиделаКогда искала экскурсию по Твери, связанную с Михаилом Кругом(из-за чего собственно мы и поехали туда), увиделаКогда искала экскурсию по Твери, связанную с Михаилом Кругом(из-за чего собственно мы и поехали туда), увидела

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Двор Пролетарки»

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  1. Тверь Михаила Круга
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  3. Морозовский городок: сказки тверских трущоб
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Афанасию Никитину
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Городской сад
  7. Набережная Степана Разина
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Трехсвятская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2024
Сейчас в Твери в категории "Двор Пролетарки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 660 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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