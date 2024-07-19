4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
29 июля в 10:00
30 июля в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборМорозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
26 июля в 09:00
29 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Жуткое гетто или шедевр дореволюционной архитектуры? Смотрите сами
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
2 660₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна19 июля 2024В Тверь я поехала специально ради этой экскурсии. Поклонница таланта. Я не знаю, что я ожидала, но получила больше. Добрый,
- ННаталия15 июля 2024Очень интересная экскурсия, Анжелика великолепный экскурсовод! Вся экскурсия продумана, логично выстроена, при этом подача легкая и настолько увлекательная, что не замечаешь времени. Ушли все под впечатлением! Огромное спасибо!
- ММиронова15 июля 2024Прерасная экскурсия! Анжелика более чем "в теме"!! Рассказала нам и о создателях, и об обитателях, прежних и современных, о знаменитых людях, связанных с Морозовским городком!! Влюбила нас в Тверь бесповоротно! Спасибо ей огромное!
- ММария13 июля 2024Мы в полном восторге от экскурсии с Анжеликой по Морозовскому городку😍 Очень рада, что поймала у нее окошко на эту
- ННаталья8 июля 2024Ольга, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию. Экскурсию покупала в подарок мужу, так как он давно является большим поклонником творчества
- ННаталья19 июня 2024Когда искала экскурсию по Твери, связанную с Михаилом Кругом(из-за чего собственно мы и поехали туда), увидела, что есть возможность, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Двор Пролетарки»
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