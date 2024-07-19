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насыщенный рассказ о русском артисте, жизни его через призму города и времени. Маршрут проработан и продуман грамотно до мелочей. И Тверь саму узнала наверное лучше, чем ездила бы на обзорную. Послевкусие такое, что я как будто подружилась с артистом. Узнала его, как обычного человека. Благодарю саму себя, что поехала. Конечно огромное спасибо Ирине. Браво Вам. И, конечно, спасибо Трипстеру за возможность удивительных экскурсий.