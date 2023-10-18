Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам

Изучить древнюю историю и современную жизнь города через встречу с его святыми и святынями
Я открою для вас древние храмы и памятники, расскажу об их связи с политическим и духовным развитием Твери. Помогу проникнуться её самобытным характером, вспомнить о знаменитых жителях и событиях.
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Описание
Что вас ожидает
На всём маршруте нас будет незримо сопровождать «ангел хранитель Тверской земли», князь Михаил, положивший свою душу ради спасения Отечества. В начале экскурсии я покажу конный памятник святому на одноимённой площади. Кульминация путешествия — рассказ о Спасо-Преображенском соборе, заложенном самим Михаилом Тверским. А в Воскресенском cоборе Христорождественского монастыря, построенном к 300-летию дома Романовых, я раскрою, где находится его мощи. Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы.
Что увидим и посетим
- Успенский собор
- Свято-Екатерининский монастырь
- Храм Рождества Христова в Рыбаках
- Вознесенский Кафедральный собор
- Спасо-Преображенский собор
- Храм Белая Троица
- Храм Рождества Христова
Вы узнаете
- Почему на протяжении веков Тверь называли городом Спаса Златоверхого и какова судьба главной святыни нашего города;
- Какие святые и праведники, благоверные князья и княгини, новомученники недавних времен прославили Тверь;
- Какие памятники архитектуры хранят память о них;
- Какие зодчие творили православную Тверь и какие святыни хранятся под сводами наших храмов и монастырей;
- Что удалось сохранить, а что безвозвратно утрачено.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Протяжённость маршрута 3,5 км, экскурсию можно провести как пешком, так и на вашем личном транспорте
- Большинство объектов будем осматривать снаружи, но планируется также и посещение отдельных храмов: Вознесенского кафедрального собора, храма Белая Троица, а также соборов Христорождественского монастыря. Пожалуйста, позаботьтесь о соответствующем внешнем виде и одежде.
Дополнительная информация
В окрестностях Твери есть несколько уникальных святых мест. По желанию путешественников к маршруту можно добавить посещение Савватиевой пустыни, где поклоняются мощам преподобных Савватия, Ефросина и Нектария, а также Николо-Малицкого мужского монастыря, где служба совершается по Святогорскому чину и песнопения исполняются на славянском и древнегреческом языках. Подробные условия уточняйте в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Михаила Тверского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.