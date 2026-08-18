Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по православной Твери, где каждый камень хранит отголоски веков.Вас ждёт знакомство с историческими и духовными сокровищами города, начиная с памятника князю Михаилу Тверскому и заканчивая

Спасо-Преображенским собором, заложенным самим святым. Откроем вместе величие Успенского собора, тайны Свято-Екатерининского монастыря и историю Храма Рождества Христова в Рыбаках. Вас ожидает погружение в мир православной архитектуры, истории и иконописи. Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам незабываемые впечатления от великолепия древних храмов и монастырей Твери. Подготовьтесь к путешествию в прошлое, чтобы узнать, какие святые прославили наш город, какие зодчие воздвигали его храмы и какие святыни они хранят. Мы увидим, что удалось сохранить нашим потомкам, и что утрачено навсегда. Встречайте Тверь во всём её духовном великолепии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по храмам Твери - с мая по сентябрь. В это время наиболее комфортные условия для пеших прогулок и посещения исторических мест.

Сейчас август — это идеальное время.