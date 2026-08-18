Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам

Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по православной Твери, где каждый камень хранит отголоски веков.

Вас ждёт знакомство с историческими и духовными сокровищами города, начиная с памятника князю Михаилу Тверскому и заканчивая
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Спасо-Преображенским собором, заложенным самим святым.

Откроем вместе величие Успенского собора, тайны Свято-Екатерининского монастыря и историю Храма Рождества Христова в Рыбаках. Вас ожидает погружение в мир православной архитектуры, истории и иконописи.

Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам незабываемые впечатления от великолепия древних храмов и монастырей Твери.

Подготовьтесь к путешествию в прошлое, чтобы узнать, какие святые прославили наш город, какие зодчие воздвигали его храмы и какие святыни они хранят. Мы увидим, что удалось сохранить нашим потомкам, и что утрачено навсегда. Встречайте Тверь во всём её духовном великолепии

4.9
59 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные старинные храмы
  • 📜 Исторические рассказы о Твери
  • 👑 Легенды о князе Михаиле Тверском
  • 🖼️ Уникальные иконы Тверской школы
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут по живописным местам
  • 🔍 Возможность посетить редкие святыни

Лучшее время для посещения

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июн
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии по храмам Твери - с мая по сентябрь. В это время наиболее комфортные условия для пеших прогулок и посещения исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Свято-Екатерининский монастырь
  • Храм Рождества Христова в Рыбаках
  • Вознесенский Кафедральный собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Храм Белая Троица
  • Храм Рождества Христова

Описание экскурсии

На всём маршруте нас будет незримо сопровождать «ангел хранитель Тверской земли», князь Михаил, положивший свою душу ради спасения Отечества. В начале экскурсии я покажу конный памятник святому на одноимённой площади. Кульминация путешествия — рассказ о Спасо-Преображенском соборе, заложенном самим Михаилом Тверским. А в Воскресенском cоборе Христорождественского монастыря, построенном к 300-летию дома Романовых, я раскрою, где находится его мощи. Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы.

Что увидим и посетим

  • Успенский собор
  • Свято-Екатерининский монастырь
  • Храм Рождества Христова в Рыбаках
  • Вознесенский Кафедральный собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Храм Белая Троица
  • Храм Рождества Христова

Вы узнаете

  • Почему на протяжении веков Тверь называли городом Спаса Златоверхого и какова судьба главной святыни нашего города;
  • Какие святые и праведники, благоверные князья и княгини, новомученники недавних времен прославили Тверь;
  • Какие памятники архитектуры хранят память о них;
  • Какие зодчие творили православную Тверь и какие святыни хранятся под сводами наших храмов и монастырей;
  • Что удалось сохранить, а что безвозвратно утрачено.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Протяжённость маршрута 3,5 км, экскурсию можно провести как пешком, так и на вашем личном транспорте
  • Большинство объектов будем осматривать снаружи, но планируется также и посещение отдельных храмов: Вознесенского кафедрального собора, храма Белая Троица, а также соборов Христорождественского монастыря. Пожалуйста, позаботьтесь о соответствующем внешнем виде и одежде.

Дополнительная информация

В окрестностях Твери есть несколько уникальных святых мест. По желанию путешественников к маршруту можно добавить посещение Савватиевой пустыни, где поклоняются мощам преподобных Савватия, Ефросина и Нектария, а также Николо-Малицкого мужского монастыря, где служба совершается по Святогорскому чину и песнопения исполняются на славянском и древнегреческом языках. Подробные условия уточняйте в личной переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 582 туристов
Меня зовут Наталия. Я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Я также являюсь сотрудницей паломнического центра при Тверской Епархии и читаю на клиросе в одном из старейших храмов нашего города. У меня два высших гуманитарных образования, увлекаюсь историей и искусством. Я уверена, что невозможно полностью осмыслить историю русских городов, в том числе Твери, без знания о святынях и святых.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1
1
Елена
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! Замечательная Прогулка! Маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно. Наталия без спешки показала нам основные доменанты города. С уважением, благодарностью и пожеланием дальнейших успехов, Елена В. СПб
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! Замечательная Прогулка! Маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно.
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! Замечательная Прогулка! Маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно.
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! Замечательная Прогулка! Маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно.
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! Замечательная Прогулка! Маршрут выстроен грамотно, интересно, невероятно познавательно и насыщенно.
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М
Мы были в Твери в первый раз, и эта обзорная экскурсия помогла и познакомиться с городом, и с основными храмами, что и было нашей целью.

Экскурсовод доброжелательная, грамотная, в теме экскурсии разбирается очень хорошо, было занимательно и интересно, на все вопросы нам ответила очень содержательно.

Воспользовались ее рекомендациями по дальнейшему знакомству с Тверью и остались довольны.
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Сергей
Отдыхали в Твери на Рождественских каникулах в этом году, выбрали экскурсию, которая раскрыла бы нам все грани Православной Твери. Наталия - наш экскурсовод - замечательно рассказала и показала нам всю
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красоту исторических мест. Отмечу профессионализм нашего гида, коммуникабельность и внимательность к деталям. Рекомендую Наталию, как эрудированного и по-настоящему православного экскурсовода и, конечно рекомендую посетить замечательный город Тверь! Москвичи Сергей и Елена))

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С
Хочется выразить благодарность за прекрасную экскурсию по значимым православным местам Твери. Экскурсовод Наталия отлично знает и искренне любит свой город, прекрасный рассказчик. Общаться с ней легко и интересно: важно, когда о святых местах рассказывает человек не только эрудированный, но и верующий! Спасибо!
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А
Интересная и познавательеая экскурсия с Натальей. Пргуляли по Твери, зашли в храмы, узнали историю храмов и икон.
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Е
Очень понравилась экскурсия, было очень интересно! Спасибо большое!
Наталия
Наталия
Ответ организатора:
Благодарю вас и всех оставивших отзывы. Рада новым встречам и надеюсь, что наш город, его Храмы и святыни, запомнятся вам.
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