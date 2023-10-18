Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам

В Твери есть множество старинных церквей и храмов, которые раскрывают историю города с самых первых дней, хранят память о его основании, возвышении и падении. Я открою для вас древние храмы и памятники, расскажу об их связи с политическим и духовным развитием Твери. Помогу проникнуться её самобытным характером, вспомнить о знаменитых жителях и событиях.

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Описание

Что вас ожидает

На всём маршруте нас будет незримо сопровождать «ангел хранитель Тверской земли», князь Михаил, положивший свою душу ради спасения Отечества. В начале экскурсии я покажу конный памятник святому на одноимённой площади. Кульминация путешествия — рассказ о Спасо-Преображенском соборе, заложенном самим Михаилом Тверским. А в Воскресенском cоборе Христорождественского монастыря, построенном к 300-летию дома Романовых, я раскрою, где находится его мощи. Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы.

Что увидим и посетим

Успенский собор

Свято-Екатерининский монастырь

Храм Рождества Христова в Рыбаках

Вознесенский Кафедральный собор

Спасо-Преображенский собор

Храм Белая Троица

Храм Рождества Христова

Вы узнаете

Почему на протяжении веков Тверь называли городом Спаса Златоверхого и какова судьба главной святыни нашего города;

Какие святые и праведники, благоверные князья и княгини, новомученники недавних времен прославили Тверь;

Какие памятники архитектуры хранят память о них;

Какие зодчие творили православную Тверь и какие святыни хранятся под сводами наших храмов и монастырей;

Что удалось сохранить, а что безвозвратно утрачено.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Протяжённость маршрута 3,5 км, экскурсию можно провести как пешком, так и на вашем личном транспорте

Большинство объектов будем осматривать снаружи, но планируется также и посещение отдельных храмов: Вознесенского кафедрального собора, храма Белая Троица, а также соборов Христорождественского монастыря. Пожалуйста, позаботьтесь о соответствующем внешнем виде и одежде.

Дополнительная информация

В окрестностях Твери есть несколько уникальных святых мест. По желанию путешественников к маршруту можно добавить посещение Савватиевой пустыни, где поклоняются мощам преподобных Савватия, Ефросина и Нектария, а также Николо-Малицкого мужского монастыря, где служба совершается по Святогорскому чину и песнопения исполняются на славянском и древнегреческом языках. Подробные условия уточняйте в личной переписке.