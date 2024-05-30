1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
«Мы подхватим вас в Твери — на ж/д вокзале или в другом удобном месте — и помчимся в природный парк знакомиться с оленями»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ЕЕлена10 мая 2024Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
- ООльга28 февраля 2024Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
- ССветлана6 февраля 2024Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Парки»
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