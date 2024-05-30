Экскурсии по паркам Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Твери, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
«Мы подхватим вас в Твери — на ж/д вокзале или в другом удобном месте — и помчимся в природный парк знакомиться с оленями»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
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    Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет))) Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных. К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз. В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории. Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!

  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
  • С
    Светлана
    6 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
  2. Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
  3. Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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