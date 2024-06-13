Лучший формат тверского досуга: днём гулять — вечером отрываться! Вторым мы и займёмся: заглянем в 7 самых интересных баров города и сыграем в весёлый квест. Вы проникнете в секреты местных настоек. Узнаете, что такое мацерата. Почувствуете дымок щепы для «Кровавой Мэри». Каждый бар удивит вас фирменным стилем и необычным напитком. А Тверь, возможно, признает своим главным кутилой.

Описание квеста

Что вас ожидает

Наш увлекательный маршрут состоит из 7 баров, располагающихся в историческом центре города. От бара до бара не более 7 минут ходьбы. В каждом заведении вам расскажут про его главную фишку, предложат фирменные напитки и закуску. Если захотите, можете дополнительно заказывать коктейли, но поверьте: их и так будет достаточно для прекрасного настроения и светлой головы на следующий день.

С нами в этот вечер будут: загадочный чемоданчик, карта с маршрутом, колода с заданиями, ящик для голосований, оригинальные напитки, обворожительные бармены и гостеприимная Тверь.

Вы будете выполнять несложные задания, которые сделают пребывание в барах ещё веселее. Где-то наговорите друг другу комплиментов, где-то — зададите неудобный вопрос. Или поднимите тост за Тверь. В конце прогулки самый активный участник получит памятный приз и заслуженное звание «Главный кутила Твери».

Организационные детали