Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Лучший формат тверского досуга: днём гулять — вечером отрываться! Вторым мы и займёмся: заглянем в 7 самых интересных баров города и сыграем в весёлый квест. Вы проникнете в секреты местных настоек. Узнаете, что такое мацерата. Почувствуете дымок щепы для «Кровавой Мэри». Каждый бар удивит вас фирменным стилем и необычным напитком. А Тверь, возможно, признает своим главным кутилой.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:45, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Наш увлекательный маршрут состоит из 7 баров, располагающихся в историческом центре города. От бара до бара не более 7 минут ходьбы. В каждом заведении вам расскажут про его главную фишку, предложат фирменные напитки и закуску. Если захотите, можете дополнительно заказывать коктейли, но поверьте: их и так будет достаточно для прекрасного настроения и светлой головы на следующий день.
С нами в этот вечер будут: загадочный чемоданчик, карта с маршрутом, колода с заданиями, ящик для голосований, оригинальные напитки, обворожительные бармены и гостеприимная Тверь.
Вы будете выполнять несложные задания, которые сделают пребывание в барах ещё веселее. Где-то наговорите друг другу комплиментов, где-то — зададите неудобный вопрос. Или поднимите тост за Тверь. В конце прогулки самый активный участник получит памятный приз и заслуженное звание «Главный кутила Твери».
Организационные детали
В стоимость включены один фирменный напиток и закуска к нему в каждом баре
Если вы не пьёте алкоголь, но очень хотите погулять, бармены сумеют удивить вас интересными коктейлями, не содержащими алкоголь.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В баре Anyway
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 659 туристов
Меня зовут Екатерина. Я житель Твери в пятом поколении. Обожаю свой город. Влюбляю в Тверь за три часа! Изначально квест-экскурсия был проектом для местных жителей, которые не замечали всей красоты читать дальше
и уникальности Твери. Позже аудитория увеличилась — и теперь я провожу экскурсии в таком формате для гостей города, а ещё для школьников. Также квест — отличный способ отметить компанией день рождения или отдохнуть с коллегами по работе. Приходите — я буду рада провести для вас индивидуальную интерактивную программу и нескучно познакомить с Тверью.