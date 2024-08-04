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знанием рассказывала о Твери. Квест- замечательный! Организация квеста - на высоте, у вас останутся не только воспоминания, но и фотографии,"пасхалочки" о всех остановках во время квеста. Информации много, но подана была в доступной, игровой форме. Очень интересные задания и во время квеста, и после него:)