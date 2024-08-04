Экскурсии с элементами квеста в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Твери, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
144 отзыва
2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
«В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки»
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
4 300 за всё до 4 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
«Вторым мы и займёмся: заглянем в 7 самых интересных баров города и сыграем в весёлый квест»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
20 авг в 19:00
21 авг в 19:00
3 700 за человека
Тверь Достоевского
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Тверь Достоевского
Экскурсия-квест от великого писателя
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 августа 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Однозначно рекомендуем семейный квест по Твери! Были с дочками 9 и 6 лет. Экскурсовод Екатерина с большой любовью, теплотой и
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    знанием рассказывала о Твери. Квест- замечательный! Организация квеста - на высоте, у вас останутся не только воспоминания, но и фотографии,"пасхалочки" о всех остановках во время квеста. Информации много, но подана была в доступной, игровой форме. Очень интересные задания и во время квеста, и после него:)

  • О
    Оксана
    31 июля 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным и познавательным. Спасибо за отличное знакомство с городом Тверь, всем советую!!!
    Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным
  • М
    Михаил
    26 июля 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Отличная экскурсия! Екатерина - настоящий профессионал: она не только хорошо знет историю города, но и делится интересными фактами и забавными
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    историями, которые сделали нашу прогулку еще более увлекательной. Мы остались в полном восторге от экскурсии! Это был отличный способ узнать больше о своем городе и весело провести время. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя новые грани родного места!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Квесты»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
  2. Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
  3. Тверь Достоевского
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский собор
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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