2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
«В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки»
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
«Вторым мы и займёмся: заглянем в 7 самых интересных баров города и сыграем в весёлый квест»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
20 авг в 19:00
21 авг в 19:00
3 700₽ за человека
3 часа
Квест
до 10 чел.
Тверь Достоевского
Экскурсия-квест от великого писателя
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 августа 2024Однозначно рекомендуем семейный квест по Твери! Были с дочками 9 и 6 лет. Экскурсовод Екатерина с большой любовью, теплотой и
- ООксана31 июля 2024Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным и познавательным. Спасибо за отличное знакомство с городом Тверь, всем советую!!!
- ММихаил26 июля 2024Отличная экскурсия! Екатерина - настоящий профессионал: она не только хорошо знет историю города, но и делится интересными фактами и забавными
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год по теме «Квесты», 144 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь