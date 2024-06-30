Тверь — красивейший древний город, и я буду рад открыть его для вас.
Мне известны сотни тверских историй — о князе Михаиле Тверском, об Афанасии Никитине, о средневековом противостоянии с Москвой, о Екатерине Великой и Пушкине… Мы обязательно посетим знаменитое тверское Трёхлучье, обсудим легенду о Волге, посмотрим Городской сад и набережную Афанасия Никитина, а также другие достопримечательности.
Мне известны сотни тверских историй — о князе Михаиле Тверском, об Афанасии Никитине, о средневековом противостоянии с Москвой, о Екатерине Великой и Пушкине… Мы обязательно посетим знаменитое тверское Трёхлучье, обсудим легенду о Волге, посмотрим Городской сад и набережную Афанасия Никитина, а также другие достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Коротко о маршруте
Начнём наше путешествие у стен самой древней церкви Твери Белая Троица. Затем окунёмся с головой в ленивую дремоту «деревянного» Затьмачья. А закончим на Соборной площади, которую украшает жемчужина столицы Верхневолжья — Путевой дворец. По пути вы увидите всё самое лучшее, что есть в Твери:
- Замечательные виды на Волгу
- Площади и улицы екатерининской эпохи
- Знаковый для советского прошлого сталинский ампир
- Памятники писателям и поэтам, защитникам Отечества, отважному путешественнику Афанасию Никитину
- Десять православных храмов
- Места, связанные с легендарным шансонье Михаилом Кругом
- И многое другое!
В силу того, что я всегда жил исключительно в центре Твери, в экскурсию вкраплены мои личные впечатления и рассказ о событиях, которым я был свидетелем.
Организационные детали
- При необходимости можно организовать на вашем автотранспорте, но в идеале, конечно, это пешая прогулка — Тверь станет вам ближе и понятнее
- Время экскурсии указано примерно — обзорная программа может занять от 1,5 до 3,5 часов. Классический маршрут от церкви Белая Троица длится 2,5 часа
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Твери
Я много путешествовал по России и миру, а остальное время проживал в Твери в самом центре города, где и проложен маршрут моей авторской экскурсии. Люблю рассказывать истории и общаться с людьми — поэтому и выбрал для себя профессию гида.Задать вопрос
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