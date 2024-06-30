Тверь — красивейший древний город, и я буду рад открыть его для вас. Мне известны сотни тверских историй — о князе Михаиле Тверском, об Афанасии Никитине, о средневековом противостоянии с Москвой, о Екатерине Великой и Пушкине… Мы обязательно посетим знаменитое тверское Трёхлучье, обсудим легенду о Волге, посмотрим Городской сад и набережную Афанасия Никитина, а также другие достопримечательности.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Коротко о маршруте

Начнём наше путешествие у стен самой древней церкви Твери Белая Троица. Затем окунёмся с головой в ленивую дремоту «деревянного» Затьмачья. А закончим на Соборной площади, которую украшает жемчужина столицы Верхневолжья — Путевой дворец. По пути вы увидите всё самое лучшее, что есть в Твери:

Замечательные виды на Волгу

Площади и улицы екатерининской эпохи

Знаковый для советского прошлого сталинский ампир

Памятники писателям и поэтам, защитникам Отечества, отважному путешественнику Афанасию Никитину

Десять православных храмов

Места, связанные с легендарным шансонье Михаилом Кругом

И многое другое!

В силу того, что я всегда жил исключительно в центре Твери, в экскурсию вкраплены мои личные впечатления и рассказ о событиях, которым я был свидетелем.

Организационные детали