В диком лесу Твери стадо из 140 оленей готово встретить гостей. Пятнистые, благородные маралы и европейские лани станут вашими новыми друзьями. Участники смогут покормить и погладить животных, а также узнать больше о них в тематическом музее.
На территории парка предусмотрены фотозоны и арт-объекты, а согреться поможет чаепитие с вкусняшками. Это идеальный вариант для семейного отдыха и знакомства с природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Встреча с 140 оленями
- 🍵 Чаепитие с вкусняшками
- 📸 Фотозоны и арт-объекты
- 🎨 Посещение Музея оленя
- 🚜 Поездка на специальном транспорте
Что можно увидеть
- Музей оленя
- Кремль
- Звонница
Описание экскурсии
Сафари-экскурсия — это:
- поездка на нашем специальном транспорте и посещение фермы, где живут 140 оленей
- прогулка
- кормление животных
- посещение Музея оленя
- чай с вкусняшками в уютном зале
- посещение кремля и звонницы
- интересные арт-объекты, фотозоны и локации на территории
- интерактивный рассказ про оленей
- катание на банан-олене (по желанию)
Обитатели фермы: маралы, пятнистые олени, лани, северные олени, европейские благородные олени, альпака, лама, козлики, барашки, петушки и курочки, индоутки, гуси, собаки, котики.
Организационные детали
В стоимость билета входит одно ведёрко корма. Пожалуйста, не привозите хлеб и капусту на территорию. Эти продукты вызывают брожение. Собака и котики тоже будут рады вкусняшке и корму!
Как до нас добраться
- На машине или такси по навигатору
- На автобусе по маршруту 139 от автовокзала или ж/д-вокзала до деревни Лисицы. Рейсы 3 раза в день. Далее от деревни Лисицы до фермы 2 км пешком. Актуальное расписание нужно уточнять в диспетчерской
Дополнительные расходы
- Сапожки, дождевики, пледы, жилеточки в аренду
- Дополнительный корм для животных
- Катание на банан-олене
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2200 ₽
|Детский
|1300 ₽
|Малыш (1-5 лет включительно)
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На оленьей ферме «Судимиръ»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 192 туристов
Привет, я Анна. И у меня есть своя команда гидов и уникальный туристический объект в Тверской области: оленья ферма «Судимиръ» и Музей оленя. Я — царица оленей! Разгадываю культурный кодЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась: получили множество положительных эмоций, отлично провели время и узнали много нового об оленях! Мне давно хотелось побывать в подобном месте и увидеть оленей вживую, в непосредственной близости, а тут ещё и удалось их погладить и покормить! Очень рекомендуем!
С
Светлана
13 окт 2025
Это замечательная экскурсия, мы в полном восторге от экскурсии. Контак с оленями просто не забываем. Ребята просто молодцы. Жаль, что им государство не помогает, это превосходный заповедник. С такой любовью к своим питомцам. Хотим пожелать процветания. Всем будем рекомендовать. Приедем еще.
Г
Горлова
4 авг 2025
02.08.25 Чудесные олени! Такие мииилые!!! Очень понравилось что мы не просто гладили и кормили животных через ограждение, а смогли наблюдать их в лесу на большой свободной территории. Это зона защищена
А
Александр
22 июл 2025
Отличное, душевное мероприятие!
Олени, лани, альпаки, козлики - прекрасны!
Организатор-хозяйка - прекрасный рассказчик и видно, что болеет своим делом!
Рекомендую!
Оленетерапия - замечательное времяпрепровождение!
Т
Татьяна
23 июн 2025
Мы провели потрясающий,незабываемый выходной. Если будет возможность побывать там,обязательно это сделаю!!!
О
Ольга
16 июн 2025
Сверх всяких ожиданий! Мы ездили втроем - я, мой муж и внучка шести лет. Мы, взрослые люди, были в детском восторге, что уж говорить о ребенке. Наблюдение за оленями в
И
Ирина
15 июн 2025
Отличная экскурсия! Ведут мастера своего дела, увеличенные оленеводы и оленеведы:) подойдет и детям и взрослым. Спасибо большое вам!
И
Иван
5 мая 2025
Все понравилось, олени классные!
Ксения
20 апр 2025
Шикарные олени,возможность увидеть их в естественной природе,покормить,погладить.
У детей не было придела восторгу. Прекрасная турбаза,шикарная природа,чудесные олени,все сложилось
Шамшурин
12 мар 2025
Сафари оказалось выше всякий ожиданий - это и прикосновение к дикой природе (причем если взять ведерко с едой для оленей - дикая природа сама прикоснется к тебе), и прекрасный способ узнать что-то новое. Рекомендуется всем!
И
Ирина
23 фев 2025
Были на сафари-экскурсии в оленьем парке 22 февраля. Выбрали экскурсию по отзывам и ни пожалели, будем рекомендовать своим друзьям! Чудесное место в 40 км. от Твери. Хозяйка фермы Анна очень
Анна
23 фев 2025
Спасибо за замечательную экскурсию и сафари к оленям, они просто потрясающие животные, умные и такие красивые 😍 Анне большое искреннее спасибо еще раз, человек горит своей идеей и любовью к оленям 🫶🏻
