В диком лесу Твери стадо из 140 оленей готово встретить гостей. Пятнистые, благородные маралы и европейские лани станут вашими новыми друзьями. Участники смогут покормить и погладить животных, а также узнать больше о них в тематическом музее. На территории парка предусмотрены фотозоны и арт-объекты, а согреться поможет чаепитие с вкусняшками. Это идеальный вариант для семейного отдыха и знакомства с природой

Описание экскурсии

Сафари-экскурсия — это:

поездка на нашем специальном транспорте и посещение фермы, где живут 140 оленей

прогулка

кормление животных

посещение Музея оленя

чай с вкусняшками в уютном зале

посещение кремля и звонницы

интересные арт-объекты, фотозоны и локации на территории

интерактивный рассказ про оленей

катание на банан-олене (по желанию)

Обитатели фермы: маралы, пятнистые олени, лани, северные олени, европейские благородные олени, альпака, лама, козлики, барашки, петушки и курочки, индоутки, гуси, собаки, котики.

Организационные детали

В стоимость билета входит одно ведёрко корма. Пожалуйста, не привозите хлеб и капусту на территорию. Эти продукты вызывают брожение. Собака и котики тоже будут рады вкусняшке и корму!

Как до нас добраться

На машине или такси по навигатору

На автобусе по маршруту 139 от автовокзала или ж/д-вокзала до деревни Лисицы. Рейсы 3 раза в день. Далее от деревни Лисицы до фермы 2 км пешком. Актуальное расписание нужно уточнять в диспетчерской

Дополнительные расходы

Сапожки, дождевики, пледы, жилеточки в аренду

Дополнительный корм для животных

Катание на банан-олене

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.