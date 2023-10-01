Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Представляем уникальный и единственный проект экстрима и сервиса на багги премиум-класса Can-Am Maverick X3, который не имеет аналогов и способен преодолевать любые препятствия.



Вас ждет экстремальный X-Tour под ключ, то есть полностью организованный выезд по проработанным маршрутам в Крыму. 5 1 отзыв

Владимир Ваш гид в Твери Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 60 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 3 часа 1-10 человек На яхте, квадроциклах, гидроцикле, багги Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии MAVERICK X3 Turbo RR Cупер спортивный двухместный багги под названием «MAVERICK X3 Turbo RR», лидер в отрасли не имеющий конкурентов и аналогов, трехкратный победитель Дакара. Способный преодолеть практически любые препятствия. Тип трансмиссии вариатор, имеет повышенную и пониженную передачу. Подключаемый передний привод. Ход подвески – 60 сантиметров. Мощность – 200 л. с. Дорожный просвет – 41 сантиметр. Посадочных мест – 2. Приключение, которое будет полностью соответствовать вашим желаниям!:) Наша команда готова создать для вас индивидуальную экспедицию на багги или квадроциклах в Крыму. Мы тщательно согласуем маршрут и локации экспедиции, уровень проживания и питание, а также определяем ходовые и дни отдыха. В дни отдыха вы сможете насладиться прогулкой на яхте или гидроциклах, посетить экскурсии, винодельни и достопримечательности. Наша гибкость и опыт позволяют создать тур, который будет идеально соответствовать вашим ожиданиям. Это настоящее приключение, которое оставит у вас незабываемые эмоции и воспоминания! Корпоративный отдых и дни рождения, отличный повод отправится в крутую экспедицию! Мы готовы организовать незабываемый отдых в Крыму

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Представьте себе захватывающее путешествие по самым живописным местам Крыма на мощных багги! Наш тур начинается в Ялте и ведет вас на легендарную гору Ай-Петри, где открывается потрясающий панорамный вид на город и море. Вы посетите загадочный Ледяной грот Татьяна и подниметесь на вершину Кемаль-Эгерек, одну из самых высоких точек полуострова, высотой 1529 метров. Тур на багги в Крыму, который запомнится на всегда

Держим путь вниз, в сторону Счастливенского водохранилища, участок тура, который оставит самые яркие впечатления, мы будем пробираться через вековые леса, там где не проедет даже подготовленный джип, но для багги это родная стихия! Посещение горы «Басман», место обитания крымского Грифона и невероятная панорама на горы

Обед у озера на базе глэмпинга Sunny, время отдохнуть и набраться сил перед следующим участком путешествия

Это настоящее приключение, которое оставит у вас незабываемые впечатления и эмоции Что включено Обучение, тест-драйв Maverick X3

Сопровождение

Экипировка и защита Что не входит в цену Услуги видеографа/фотографа

Кейтеринг

Трансфер до места старта Место начала и завершения? Улица Красина 1Б, пгт. Виноградное Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.