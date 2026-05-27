Приглашаем в путешествие по трём рекам Твери. На Тьмаке вы увидите мемориальный комплекс и одноименный парк. На Волге вас ждут панорамы Волжских мостов и величественные монастыри. А прогулка по Тверце приведёт к живописной площади Речного вокзала.
Это возможность увидеть главные символы города с воды и сделать фото на фоне слияния рек и знаковых мест.
Описание экскурсии
Река Тьмака
Мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне — храм Михаила Тверского — Монастырский мост — церковь Покрова Богородицы — ландшафтный парк «Тьмака»
Река Волга
Старый Волжский мост — памятник Пушкину — городской сад — Новый Волжский мост — набережная Степана Разина — Восточный мост — часовня Трифона Печенгского — Свято-Екатерининский монастырь — памятник Афанасию Никитину — Заволжский парк — Мигаловский мост
Река Тверца
Тверецкий мост — Красинский мост — площадь Речного вокзала
Организационные детали
- Едем на комфортабельном катере Phoenix 530 (до 5 чел.) с тентом от дождя и ветра и закрытым салоном. На борту есть спасательные жилеты и тёплые пледы
- Мы проводим инструктаж перед поездкой
- Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
- Вы можете взять на борт еду и напитки
- Из-за плохой погоды поездка может быть перенесена или отменена
- Это прогулка без гида, с вами будет профессиональный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Тьмаки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы судоходная компания, работаем с 2021 года. Эстетическое и техническое состояние наших катеров поддерживается на высоком уровне, поскольку флот компании — это наша собственность. Экипажи — это квалифицированные специалисты, компетенция которых подтверждается соответствующими документами. Приглашаем вас посмотреть на акваторию Твери и её окрестностей.
