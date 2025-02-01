2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 5800₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
6000₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
Начало: На площади Ленина
8 мар в 15:30
9 мар в 10:30
8000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 февраля 2025Спасибо купца Афанасий Никитину. Замечательная экскурсия, с юмором, сказками, видно, что знает и любит свой город. Два часа прошли очень быстро, не устали, узнали много нового. Спасибо большое Артёму.
- ННаталья30 января 2025Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
- ХХодяков26 января 2025Отличный экскурсовод, с хорошим чувством юмора. Объем информации просто огромный, думаю можно его сделать даже чуть меньше, но несмотря на объем воспринимается хорошо.
- IIrina8 января 2025Отличная экскурсия! Всё очень интересно, 2 часа пролетели незаметно! Стереоочки со старинными фото добавляют особую атмосферу! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «От Площади Ленина»
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