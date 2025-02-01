От Площади Ленина – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Твери, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 5800 за всё до 20 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
6000 за всё до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
На машине
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
Начало: На площади Ленина
8 мар в 15:30
9 мар в 10:30
8000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 февраля 2025
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Спасибо купца Афанасий Никитину. Замечательная экскурсия, с юмором, сказками, видно, что знает и любит свой город. Два часа прошли очень быстро, не устали, узнали много нового. Спасибо большое Артёму.
  • Н
    Наталья
    30 января 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
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    наши пожелания, очень интересно рассказал и показал основные знаковые для Твери места, во многом этот город открылся по новому, благодаря именно Игорю. Экскурсия продлилась более заявленного времени, но никто никуда не подгонял никого, всё прошло очень замечательно. Благодарим за интереснейшее времяпровождение. Однозначно советую данное агенство и гида. 100 из 100

  • Х
    Ходяков
    26 января 2025
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Отличный экскурсовод, с хорошим чувством юмора. Объем информации просто огромный, думаю можно его сделать даже чуть меньше, но несмотря на объем воспринимается хорошо.
  • I
    Irina
    8 января 2025
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Отличная экскурсия! Всё очень интересно, 2 часа пролетели незаметно! Стереоочки со старинными фото добавляют особую атмосферу! Спасибо)
    Отличная экскурсия! Всё очень интересно, 2 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия! Всё очень интересно, 2 часа пролетели незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  2. С ветерком по Твери на моём автомобиле
  3. Тверь - в Москву дверь
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Набережная Степана Разина
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Твери в феврале 2025
Сейчас в Твери в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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