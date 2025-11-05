Мои заказы

Тверь: Императорский дворец и набережная Волги

Экскурсии по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и главных достопримечательностей старинного города, основанного в XII веке.
5
136 отзывов
Описание экскурсии

Тверь:

  • исторический центр и достопримечательности города на Волге.
  • Откройте для себя Тверь — старинный город на Волге с богатой историей и уникальной архитектурой. На экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, который когда-то соперничал с Москвой за звание столицы. Увидите знаменитый Императорский путевой дворец Екатерины II, живописную набережную Волги и уникальные памятники архитектуры разных эпох.
  • Историческое наследие Твери.
  • Вы узнаете о многовековой истории города, основанного в XII веке, и его роли в российской истории. Посетите места, связанные с императорской семьей, купечеством и известными тверскими деятелями, включая путешественника Афанасия Никитина и князя Михаила Тверского.
  • Архитектурные памятники и планировка.
  • Познакомитесь с уникальной трехлучевой планировкой центра Твери, увидите образцы архитектуры барокко, классицизма и советского периода. Прогуляетесь по историческим улицам, где сохранились купеческие дома с «единой фасадой» и знаменитые мосты через Волгу.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Императорский путевой дворец
  • Набережная Степана Разина
  • Староволжский мост
  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Соборная площадь
  • Трехсвятская улица
  • Городской сад
  • Тверской драматический театр
  • Храм Воскресения Христова в стиле барокко
  • Отроч монастырь
  • Стрелка рек Тверцы и Волги
  • Речной вокзал
  • Памятник Пушкину
  • Площадь Ленина
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом дворянского собрания
  • Трехлучевая композиция градостроительного ансамбля
  • Купеческая застройка XVIII-XX веков
  • Пуп Твери
  • Кинотеатры "Вулкан" и "Звезда"
Место начала и завершения?
Улица Вольного Новгорода, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
7
3
1
2
1
1
1
С
Сергей
5 ноя 2025
Хорошая пешая экскурсия с отсылками в исторические хроники Твери. Александр очень подробный и интересный рассказчик. Все основные достопримечательности показал и рассказал их наиболее интересные моменты. 2 часа пролетают незаметно и не чувствуется усталость.
С
Светлана
4 ноя 2025
Были вчера на обзорной экскурсии по Твери с экскурсоводом Галиной Петровной. Все понравилось, много объектов посмотрели прошли от памятника Михаилу Тверскому до императорского дворца. Для первого представления о Твери достаточно. Теперь хочется еще вернуться в Тверь на несколько дней
С
Светлана
1 ноя 2025
Огромное спасибо Александру за интнреснейшую экскурсию! Благодаря ему узнали новые факты истории Русского Государства! Знает много стихов, что делает его рассказ еще более насыщенным и красочным! Всем его рекомендую!
О
Ольга
28 окт 2025
Понравилось все: Виктория провела экскурсию живо и очень интересно. Несмотря на дождливый день, мы с сыном остались под большим впечатлением от города, погрузившись в его историю и узнав много интересных фактов. Если вы не любите сухие факты, то Виктория тот самый экскурсовод, с которым 2,5 часа экскурсии пролетят на одном дыхании.
Е
Екатерина
26 окт 2025
Очень хорошая экскурсия! Рекомендую. 10/10

Я, человек, который в первые в городе, и муж, который жил в Твери несколько лет, получили удовольствие. Виктория повествует не скучно, но содержательно и логично. Прошлись по красивым местам и закрепили смыслом и историей.
И
Ирина
12 окт 2025
Мы действительно влюбились в Тверь! И помогла нам в этом экскурсовод Наталья. Она хорошо знает город и его историю, очень интересно и активно преподносит информацию, постоянно взаимодействует с группой (нас было пятеро), отвечает на все вопросы. Спасибо большое! Нам очень понравилось! Тверь - очень уютный, чистый и красивый город с богатейшей историей!
И
Ирина
10 окт 2025
Прекрасная экскурсия, великолепная Наталия. Два часа в удовольствие. История города в лицах, в сооружениях, в зданиях и все это приправлено чувством юмора. Мы довольны, теперь хотим с Наталией посетить Морозовский городок. Уютная, милая Тверь до новых встреч!
Ф
Фаина
25 сен 2025
Хорошая экскурсия, заняла 1.40 по времени. Было интересно
М
Марина
9 сен 2025
Экскурсия замечательная. Нашей группе всё понравилось.
Экскурсовод Наталья все рассказывала очень понятным языком. На все вопросы подробно отвечала.
Спасибо.
A
Alenka2309
5 сен 2025
Хорошая Наталия, все чётко, лаконично, добросовестно отработала экскурсию, спасибо.
Т
Татьяна
26 авг 2025
Выражаю огромную благодарность гиду Наталье за интереснейшую экскурсию! Живая подача информации, доброжелательное отношение, экскурсия прошла на одном дыхании!
О
Ольга
26 авг 2025
Огромное спасибо Наталии за любовь к своему городу. За интересный рассказ👍 Узнали о Путейном дворце, о мощах Михаила в парке, о статуях в аллее в парке (рост некоторых частей), о различных зданиях, о Волге, о судьбе Речного вокзала и много-много другого.
Восторг от прогулки! ❤️
М
Мария
20 авг 2025
Мы совершили замечательную и очень душевную прогулку по исторической части Твери с прекрасным экскурсоводом Натальей!!! Огромные слова благодарности - сочетание исторических фактов, легенд и героически подвигов значимых личностей города, - все это делает экскурсию невероятно интересной!
М
Марина
14 авг 2025
Очень интересная, лёгкая и непренужденная экскурсия-прогулка. Время просто пролетело незаметно. Невозможно не влюбиться в Тверь, да и в экскурсовода Наталию тоже. Спасибо!
И
Ивлиева
10 авг 2025
Прекрасный гид Галина, познакомила нас с городом Тверь, очень интересно познакомила с его историей.

