Экскурсии по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и главных достопримечательностей старинного города, основанного в XII веке.
Описание экскурсии
Тверь:
- исторический центр и достопримечательности города на Волге.
- Откройте для себя Тверь — старинный город на Волге с богатой историей и уникальной архитектурой. На экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, который когда-то соперничал с Москвой за звание столицы. Увидите знаменитый Императорский путевой дворец Екатерины II, живописную набережную Волги и уникальные памятники архитектуры разных эпох.
- Историческое наследие Твери.
- Вы узнаете о многовековой истории города, основанного в XII веке, и его роли в российской истории. Посетите места, связанные с императорской семьей, купечеством и известными тверскими деятелями, включая путешественника Афанасия Никитина и князя Михаила Тверского.
- Архитектурные памятники и планировка.
- Познакомитесь с уникальной трехлучевой планировкой центра Твери, увидите образцы архитектуры барокко, классицизма и советского периода. Прогуляетесь по историческим улицам, где сохранились купеческие дома с «единой фасадой» и знаменитые мосты через Волгу.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский путевой дворец
- Набережная Степана Разина
- Староволжский мост
- Памятник Михаилу Тверскому
- Памятник Афанасию Никитину
- Соборная площадь
- Трехсвятская улица
- Городской сад
- Тверской драматический театр
- Храм Воскресения Христова в стиле барокко
- Отроч монастырь
- Стрелка рек Тверцы и Волги
- Речной вокзал
- Памятник Пушкину
- Площадь Ленина
- Спасо-Преображенский собор
- Дом дворянского собрания
- Трехлучевая композиция градостроительного ансамбля
- Купеческая застройка XVIII-XX веков
- Пуп Твери
- Кинотеатры "Вулкан" и "Звезда"
Место начала и завершения?
Улица Вольного Новгорода, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
5 ноя 2025
Хорошая пешая экскурсия с отсылками в исторические хроники Твери. Александр очень подробный и интересный рассказчик. Все основные достопримечательности показал и рассказал их наиболее интересные моменты. 2 часа пролетают незаметно и не чувствуется усталость.
С
Светлана
4 ноя 2025
Были вчера на обзорной экскурсии по Твери с экскурсоводом Галиной Петровной. Все понравилось, много объектов посмотрели прошли от памятника Михаилу Тверскому до императорского дворца. Для первого представления о Твери достаточно. Теперь хочется еще вернуться в Тверь на несколько дней
С
Светлана
1 ноя 2025
Огромное спасибо Александру за интнреснейшую экскурсию! Благодаря ему узнали новые факты истории Русского Государства! Знает много стихов, что делает его рассказ еще более насыщенным и красочным! Всем его рекомендую!
О
Ольга
28 окт 2025
Понравилось все: Виктория провела экскурсию живо и очень интересно. Несмотря на дождливый день, мы с сыном остались под большим впечатлением от города, погрузившись в его историю и узнав много интересных фактов. Если вы не любите сухие факты, то Виктория тот самый экскурсовод, с которым 2,5 часа экскурсии пролетят на одном дыхании.
Е
Екатерина
26 окт 2025
Очень хорошая экскурсия! Рекомендую. 10/10
Я, человек, который в первые в городе, и муж, который жил в Твери несколько лет, получили удовольствие. Виктория повествует не скучно, но содержательно и логично. Прошлись по красивым местам и закрепили смыслом и историей.
Я, человек, который в первые в городе, и муж, который жил в Твери несколько лет, получили удовольствие. Виктория повествует не скучно, но содержательно и логично. Прошлись по красивым местам и закрепили смыслом и историей.
И
Ирина
12 окт 2025
Мы действительно влюбились в Тверь! И помогла нам в этом экскурсовод Наталья. Она хорошо знает город и его историю, очень интересно и активно преподносит информацию, постоянно взаимодействует с группой (нас было пятеро), отвечает на все вопросы. Спасибо большое! Нам очень понравилось! Тверь - очень уютный, чистый и красивый город с богатейшей историей!
И
Ирина
10 окт 2025
Прекрасная экскурсия, великолепная Наталия. Два часа в удовольствие. История города в лицах, в сооружениях, в зданиях и все это приправлено чувством юмора. Мы довольны, теперь хотим с Наталией посетить Морозовский городок. Уютная, милая Тверь до новых встреч!
Ф
Фаина
25 сен 2025
Хорошая экскурсия, заняла 1.40 по времени. Было интересно
М
Марина
9 сен 2025
Экскурсия замечательная. Нашей группе всё понравилось.
Экскурсовод Наталья все рассказывала очень понятным языком. На все вопросы подробно отвечала.
Спасибо.
Экскурсовод Наталья все рассказывала очень понятным языком. На все вопросы подробно отвечала.
Спасибо.
A
Alenka2309
5 сен 2025
Хорошая Наталия, все чётко, лаконично, добросовестно отработала экскурсию, спасибо.
Т
Татьяна
26 авг 2025
Выражаю огромную благодарность гиду Наталье за интереснейшую экскурсию! Живая подача информации, доброжелательное отношение, экскурсия прошла на одном дыхании!
О
Ольга
26 авг 2025
Огромное спасибо Наталии за любовь к своему городу. За интересный рассказ👍 Узнали о Путейном дворце, о мощах Михаила в парке, о статуях в аллее в парке (рост некоторых частей), о различных зданиях, о Волге, о судьбе Речного вокзала и много-много другого.
Восторг от прогулки! ❤️
Восторг от прогулки! ❤️
М
Мария
20 авг 2025
Мы совершили замечательную и очень душевную прогулку по исторической части Твери с прекрасным экскурсоводом Натальей!!! Огромные слова благодарности - сочетание исторических фактов, легенд и героически подвигов значимых личностей города, - все это делает экскурсию невероятно интересной!
М
Марина
14 авг 2025
Очень интересная, лёгкая и непренужденная экскурсия-прогулка. Время просто пролетело незаметно. Невозможно не влюбиться в Тверь, да и в экскурсовода Наталию тоже. Спасибо!
И
Ивлиева
10 авг 2025
Прекрасный гид Галина, познакомила нас с городом Тверь, очень интересно познакомила с его историей.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборТверь: история и современность
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:30
21 дек в 15:30
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь древняя и современная
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Михаила Тверского
26 дек в 09:00
27 дек в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.