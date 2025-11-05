С Сергей Хорошая пешая экскурсия с отсылками в исторические хроники Твери. Александр очень подробный и интересный рассказчик. Все основные достопримечательности показал и рассказал их наиболее интересные моменты. 2 часа пролетают незаметно и не чувствуется усталость.

С Светлана Были вчера на обзорной экскурсии по Твери с экскурсоводом Галиной Петровной. Все понравилось, много объектов посмотрели прошли от памятника Михаилу Тверскому до императорского дворца. Для первого представления о Твери достаточно. Теперь хочется еще вернуться в Тверь на несколько дней

С Светлана Огромное спасибо Александру за интнреснейшую экскурсию! Благодаря ему узнали новые факты истории Русского Государства! Знает много стихов, что делает его рассказ еще более насыщенным и красочным! Всем его рекомендую!

О Ольга Понравилось все: Виктория провела экскурсию живо и очень интересно. Несмотря на дождливый день, мы с сыном остались под большим впечатлением от города, погрузившись в его историю и узнав много интересных фактов. Если вы не любите сухие факты, то Виктория тот самый экскурсовод, с которым 2,5 часа экскурсии пролетят на одном дыхании.

Е Екатерина Очень хорошая экскурсия! Рекомендую. 10/10



Я, человек, который в первые в городе, и муж, который жил в Твери несколько лет, получили удовольствие. Виктория повествует не скучно, но содержательно и логично. Прошлись по красивым местам и закрепили смыслом и историей.

И Ирина Мы действительно влюбились в Тверь! И помогла нам в этом экскурсовод Наталья. Она хорошо знает город и его историю, очень интересно и активно преподносит информацию, постоянно взаимодействует с группой (нас было пятеро), отвечает на все вопросы. Спасибо большое! Нам очень понравилось! Тверь - очень уютный, чистый и красивый город с богатейшей историей!

И Ирина Прекрасная экскурсия, великолепная Наталия. Два часа в удовольствие. История города в лицах, в сооружениях, в зданиях и все это приправлено чувством юмора. Мы довольны, теперь хотим с Наталией посетить Морозовский городок. Уютная, милая Тверь до новых встреч!

Ф Фаина Хорошая экскурсия, заняла 1.40 по времени. Было интересно

М Марина Экскурсия замечательная. Нашей группе всё понравилось.

Экскурсовод Наталья все рассказывала очень понятным языком. На все вопросы подробно отвечала.

Спасибо.

A Alenka2309 Хорошая Наталия, все чётко, лаконично, добросовестно отработала экскурсию, спасибо.

Т Татьяна Выражаю огромную благодарность гиду Наталье за интереснейшую экскурсию! Живая подача информации, доброжелательное отношение, экскурсия прошла на одном дыхании!

О Ольга Огромное спасибо Наталии за любовь к своему городу. За интересный рассказ👍 Узнали о Путейном дворце, о мощах Михаила в парке, о статуях в аллее в парке (рост некоторых частей), о различных зданиях, о Волге, о судьбе Речного вокзала и много-много другого.

Восторг от прогулки! ❤️

М Мария Мы совершили замечательную и очень душевную прогулку по исторической части Твери с прекрасным экскурсоводом Натальей!!! Огромные слова благодарности - сочетание исторических фактов, легенд и героически подвигов значимых личностей города, - все это делает экскурсию невероятно интересной!

М Марина Очень интересная, лёгкая и непренужденная экскурсия-прогулка. Время просто пролетело незаметно. Невозможно не влюбиться в Тверь, да и в экскурсовода Наталию тоже. Спасибо!