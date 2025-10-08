Индивидуальная
до 7 чел.
Особый мир Мещанской слободы
Исследуйте старинные улочки Твери, где купеческие особняки соседствуют с храмами и мечетями. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального района
Начало: На площади Михаила Тверского
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
4550 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга
Начало: На площади Михаила Тверского
11 окт в 19:30
18 окт в 19:30
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
Улица гениев в Твери: прогулка по Скорбященской
Рассмотреть парадные фасады, остановиться у мещанских домиков и узнать о жизни выдающихся людей
Начало: На набережной Волги
10 окт в 15:30
12 окт в 12:30
1200 ₽ за человека
