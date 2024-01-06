Увидеть так называемую «парадную» и «непарадную» Тверь, ее основные достопримечательности, потрясающие панорамы города с обеих берегов Волги, планировку центра города и архитектурные ансамбли времени Екатерины Великой, заглянуть в не «аристократические» кварталы города, где находятся интереснейшие постройки.
Ближайшие даты:
23
фев
фев
8
мар
мар
Что вас ожидает:
- Площадь Михаила Тверского
- Набережная Волги
- Отроч монастырь
- Ансамбль набережной Степана Разина
- Памятник Пушкину
- Тверской Императорский дворец
- Христорождественский женский монастырь
- Площадь Ленина
- Памятник Афанасию Никитину
- Белая троица
- Морозовский городок
Описание
Узнать, почему Тверь называли «уголком Санкт-Петербурга» в 18-19 веках, перелистать страницы истории средневековой Твери, услышать о трагедии князя Михаила Тверского, увидеть так называемый «Морозовский городок» — своего рода город в городе, который построили фабриканты Морозовы. Все это — в моей экскурсии. Тверь: все, что нужно знать о городе Тверь – это значительный по своим масштабам областной центр, расположенный по обеим берегам Волги (весьма не маленькой реки), откуда с обеих берегов открываются великолепные панорамы города. Кроме того, некоторые достопримечательности расположены на значительном расстоянии друг друга, куда невозможно дойти пешком. Поэтому в данной экскурсии сочетаются как пешеходные прогулки, так и переезды от одного объекта показа до другого, что помогает сэкономить время, больше посмотреть, не устать и не замерзнуть в холодную или ветреную погоду. Гибридный маршрут Вы увидите так называемые «парадную» и «непарадную» Тверь. Пешком мы осмотрим площадь Михаила Тверского и посвященного князю памятника, узнаем о его трагической судьбе и познакомимся со структурой и планировкой города. После нас ждет переход пешком (5 минут) на набережную Волги (правый берег). Осмотрим панораму противоположного берега, поговорим об истории знаменитого тверского Отроч монастыря. Нас ждет так называемая «единая фасада» — великолепный архитектурный ансамбль набережной Степана Разина. Также далее через автобусный переезд пешком вас ожидает прогулка по Городскому саду и рассказ про Тверской кремль, осмотр памятника Пушкину — один из лучших по своим художественным достоинствам в стране. Познакомимся с историей архитектурной жемчужины Верхневолжья, главной достопримечательностью региона – Тверским Императорским дворцом. В финале экскурсии вас ожидает короткая прогулка по Христорождественскому женскому монастырю и посещение главного собора города Воскресенского кафедрального собора, где выставлена серебряная рака середины 18 века с частицей мощей Михаила Тверского. Из автобуса осмотрим площадь имени В. И. Ленина и уникальный для русской провинции по своим художественным достоинствам архитектурный ансамбль времени Екатерины Великой. Увидим памятник Афанасию Никитину (с выходом из автобуса), ставшего символом Твери, и выход на смотровую площадку рядом с ним с открывающейся великолепной панорамой на город с левого берега Волги. Расскажем вам об истории старейшего сохранившегося здания в городе храма Белая Троица, познакомим с интереснейшим архитектурным ансамблем так называемого «Морозовского городка» — промышленного района, своего рода города в городе, построенного фабрикантами Морозовыми в середине 19 – начале 20 веков. Организационные детали:
- Экскурсию буду проводить я.
- Формат экскурсии авто-пешеходный. Автобус будет подвозить к основным достопримечательностям.
- Экскурсия не предполагает посещение Тверского Императорского дворца и каких-либо дополнительных расходов.
В указанные дни в 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида.
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
- Когда и сколько длится?
- Когда: В указанные дни в 11:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мухина
6 янв 2024
Отличная экскурсия. Несмотря на холод, впечатления остались самые тёплые. Спасибо гиду Анне.
Н
Наталья
6 янв 2024
Л
Любовь
6 янв 2024
М
Марина
4 янв 2024
В
Виктория
4 янв 2024
Анна Горбунова увлекательно рассказала об истории Твери, познакомила с достопримечательностями старинного города. В составе небольшой экскурсионной группы, не испугавшейся мороза, мы побывали на главных площадях Твери, набережной, у памятника Афанасию Никитину, Императорского путевого дворца. Посетили Воскресенский кафедральный собор, поклонившись святым мощам князя Михаила. Впечатлил район Морозовской мануфактуры со знаменитыми казармами для рабочих. Страшно представить, но там до сих пор живут тверичане. Сочувствую… Спасибо за интересную экскурсию!
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