Смотровые площадки Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Твери, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
«И побываете на смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«В Торжке вы зайдете в музей, рассказывающий о путешествиях Пушкина по тверской земле, и впечатлитесь панорамой города со смотровой площадки»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
42 отзыва
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
«Увидим памятник Афанасию Никитину (с выходом из автобуса), ставшего символом Твери, и выход на смотровую площадку рядом с ним с открывающейся великолепной панорамой на город с левого берега Волги»
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Мы были на экскурсии в субботу, 4 человека. Экскурсия просто восторг!!!! Анна так интересно и увлекательно все рассказывала,что мы вспоминаем всё
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    и сегодня и благодарим её за такой труд,самоотдачу. Видно было,что она очень много знает и хочет все рассказать и у неё это очень здорово получалось. Побольше бы таких профессионалов. Очень рады,что попали к ней на экскурсию и хочется ещё приехать в Тверь.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! Хороший, грамотный и увлеченный экскурсовод Анна! Получили приятное и полное представление о Твери. Обязательно вернёмся в этот город! Нам все понравилось!
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном
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    дыхании. Исходя из наших пожеланий, Галина подстраивала маршрут. Очень светлый человек, с которым хочется отправиться ещё и на другие экскурсии. Мы в восторге!

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Получили огромное удовольствие от удивительной и необычной экскурсии. Спасибо огромное Галине! Благодаря ей мы посетили необыкновенные места, до которых бы
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    сами не добрались, услышали очень интересный рассказ о них. Экскурсия проведена с большой любовью к Тверской земле, которая передалась и нам.

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего
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    дела. Очень много дала интересной информации, и по Твери, и Пушкину. Великолепный Торжок и Раёк- Знаменское произвели на нас огромное впечатление. Благодарность огромная от преподавателей Магнитогорской консерватории.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    хороший маршрут, замечательный гид, остались довольны
  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Спасибо экскурсоводу Галине, очаровала профессорско - преподавательский состав, что обычно крайне трудно… Планируем еще…

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Смотровые площадки»

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  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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