Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Твери, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚣‍♂️ На байдарках Авторский тур 3 дня Сплав на байдарках по реке Осуга Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27 «Нас ждёт тихая и спокойная река Осуга — живописные места с малозаселённым берегом, обилием рыбы, ягод и грибов в сезон» 11 500 ₽ за человека 🚣‍♂️ На байдарках Авторский тур 5 дней Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво» Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30 «Сплав проходит в расслабленном темпе с купанием, рыбалкой и пешими прогулками и подойдёт для начинающих» 18 000 ₽ за человека 🚣‍♂️ На байдарках Авторский тур 5 дней Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30 «Каждый выберет занятие по душе: купание, рыбалка, чтение любимой книги, прогулка по окрестностям, спортивные игры, общение с единомышленниками» 18 000 ₽ за человека Все туры Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Твери 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024