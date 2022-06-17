Экскурсия в село Покровское - родину Григория Распутина

Экскурсия в село Покровское позволит вам побывать на родине Григория Распутина, познакомиться с его детством

Экскурсия в село Покровское позволит вам побывать на родине Григория Распутина, познакомиться с его детством и юношескими годами.

Вы посетите музей, посвященный этой неординарной личности, посмотрите на предметы, которыми пользовался Распутин, послушаете интересные рассказы экскурсовода о его роли в истории Российского государства.
Экскурсия в село Покровское - родину Григория Распутина
Экскурсия в село Покровское - родину Григория Распутина
Экскурсия в село Покровское - родину Григория Распутина
Экскурсия в село Покровское - родину Григория Распутина

Что вас ожидает 🤩

  • С. Покровское
  • Дом-музей Распутина

Дорога из Тюмени

Мы отправимся в Покровское из Тюмени. По дороге вам расскажут про заселение Сибири, походе знаменитого Ермака, появлении первых русских крепостей. Вы узнаете много нового о поселках вдоль Сибирского тракта, жизни древних угров и тюрков.

Осмотр дома Распутина

После прибытия вы посетите комплекс музея и осмотрите старое деревянное здание, в котором несколько лет проживали родители Распутина. Рядом находится новый дом, который был построен в 1990 году специально под музейную экспозицию. При его строительстве использовались подлинные наличники со старого распутинского дома, украшенные объемной резьбой с растительными орнаментами.

Посещение музея

В основу музейной коллекции легли личные вещи Григория Распутина. Прогуливаясь по комнатам дома, вы увидите его мебель, посуду, иконы. Здесь же хранится много архивной документации, в том числе личные письма, записки, фотографии с дарственными надписями. Стены украшены фотографиями Распутина и членов его семьи. Среди ценных экспонатов – портрет Григория работы Игоря Рязанцева и погон, снятый с шинели самого Николая Второго. Большой интерес для посетителей представляет старый венский стул Распутина, который называют «русской виагрой». Существует поверье, что каждый мужчина, который посидит на нем, может восстановить свои утраченные мужские силы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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