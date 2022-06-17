Дорога из Тюмени

Мы отправимся в Покровское из Тюмени. По дороге вам расскажут про заселение Сибири, походе знаменитого Ермака, появлении первых русских крепостей. Вы узнаете много нового о поселках вдоль Сибирского тракта, жизни древних угров и тюрков.

Осмотр дома Распутина

После прибытия вы посетите комплекс музея и осмотрите старое деревянное здание, в котором несколько лет проживали родители Распутина. Рядом находится новый дом, который был построен в 1990 году специально под музейную экспозицию. При его строительстве использовались подлинные наличники со старого распутинского дома, украшенные объемной резьбой с растительными орнаментами.

Посещение музея

В основу музейной коллекции легли личные вещи Григория Распутина. Прогуливаясь по комнатам дома, вы увидите его мебель, посуду, иконы. Здесь же хранится много архивной документации, в том числе личные письма, записки, фотографии с дарственными надписями. Стены украшены фотографиями Распутина и членов его семьи. Среди ценных экспонатов – портрет Григория работы Игоря Рязанцева и погон, снятый с шинели самого Николая Второго. Большой интерес для посетителей представляет старый венский стул Распутина, который называют «русской виагрой». Существует поверье, что каждый мужчина, который посидит на нем, может восстановить свои утраченные мужские силы.