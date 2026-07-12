Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по историческому центру Тюмени познакомит вас с купеческой историей этого славного сибирского города.



Вы прогуляетесь по Центральной площади и Цветному бульвару, посмотрите на купеческие особняки на улице Республики, посетите Музей-усадьбу купцов Колокольниковых. 4.3 11 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Тюмени Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.3 11 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Центральная площадь и Цветной бульвар Знакомство с купеческим прошлым Тюмени начнется с Цветного бульвара. Мы пройдемся мимо Сквера сибирских кошек и выйдем на Центральную площадь, которая была создана в 1860-х годах как единый центр тюменской торговли. Сегодня на ее территории размещаются памятник Ленину и здание Администрации Тюменской области. Прогулка по улице Республики Значительная часть купеческих особняков сосредоточена на улице Республики — одной из старейших в городе. Здесь вы увидите усадьбу купца Брюханова, дом Брандта, особняк Панкратьева, дом купца Аверкиева, усадьбы Ядрышниковых и Воробейчиковой. Одним из главных украшений улицы является Спасская церковь, построенная в 1624 году. Она сочетает в себе русский архитектурный стиль с сибирским барокко и хранит в своих стенах ценные экспонаты Тюменского краеведческого музея. Вблизи храма находится дом А. А. Багаева, а в нескольких кварталах можно найти Знаменский кафедральный собор постройки 1786 года. Музей-усадьба Колокольниковых Музей Колокольниковых размещается в старинной купеческой усадьбе на улице Республики. Внутри представлена экспозиция экспонатов, которая повествует об истории здания в XIX–XX столетиях. При посещении усадьбы вы сможете погрузиться в уникальную купеческую атмосферу, осмотреть внутреннее убранство, познакомиться с жизнью ее бывших обитателей — семейств Колокольниковых и Иконниковых. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно с 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Цветной бульвар

Сквер сибирских кошек

Центральная площадь

Усадьба купца Брюханова

Дом Брандта

Особняк Панкратьева

Дом купца Аверкиева

Спасская церковь

Музей-усадьба Колокольниковых Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музеи

Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.