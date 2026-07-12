Экскурсия по историческому центру Тюмени познакомит вас с купеческой историей этого славного сибирского города.
Вы прогуляетесь по Центральной площади и Цветному бульвару, посмотрите на купеческие особняки на улице Республики, посетите Музей-усадьбу купцов Колокольниковых.
Вы прогуляетесь по Центральной площади и Цветному бульвару, посмотрите на купеческие особняки на улице Республики, посетите Музей-усадьбу купцов Колокольниковых.
Описание экскурсииЦентральная площадь и Цветной бульвар Знакомство с купеческим прошлым Тюмени начнется с Цветного бульвара. Мы пройдемся мимо Сквера сибирских кошек и выйдем на Центральную площадь, которая была создана в 1860-х годах как единый центр тюменской торговли. Сегодня на ее территории размещаются памятник Ленину и здание Администрации Тюменской области. Прогулка по улице Республики Значительная часть купеческих особняков сосредоточена на улице Республики — одной из старейших в городе. Здесь вы увидите усадьбу купца Брюханова, дом Брандта, особняк Панкратьева, дом купца Аверкиева, усадьбы Ядрышниковых и Воробейчиковой. Одним из главных украшений улицы является Спасская церковь, построенная в 1624 году. Она сочетает в себе русский архитектурный стиль с сибирским барокко и хранит в своих стенах ценные экспонаты Тюменского краеведческого музея. Вблизи храма находится дом А. А. Багаева, а в нескольких кварталах можно найти Знаменский кафедральный собор постройки 1786 года. Музей-усадьба Колокольниковых Музей Колокольниковых размещается в старинной купеческой усадьбе на улице Республики. Внутри представлена экспозиция экспонатов, которая повествует об истории здания в XIX–XX столетиях. При посещении усадьбы вы сможете погрузиться в уникальную купеческую атмосферу, осмотреть внутреннее убранство, познакомиться с жизнью ее бывших обитателей — семейств Колокольниковых и Иконниковых. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветной бульвар
- Сквер сибирских кошек
- Центральная площадь
- Усадьба купца Брюханова
- Дом Брандта
- Особняк Панкратьева
- Дом купца Аверкиева
- Спасская церковь
- Музей-усадьба Колокольниковых
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Большое спасибо экскурсоводу Расиме за историю купечества Тюмени, за интересные места и красоты города. Особое спасибо хранителям усадьбы Колокольниковых. Благодарим за историю!
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В
Объемная экскурсия: исторические здания старой части города и много историй о его основателях. Экскурсовод Расима очаровала в нас рассказом, прогулкой и своими познаниями. Спасибо!
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Г
Немного неправильно выбрали экскурсию, эта проходила фактически только по одной улице Республики, где сохранились здания, ранее принадлежавшие купеческим семьям и зажиточным крестьянам. Для первого знакомства с городом все же лучше
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О
Интересная, познавательная и душевная экскурсия. Увидели несколько купеческих домов в центре города, узнали их историю и истории их владельцев, в одном из бывших купеческих домов, слушая увлекательный рассказ, попили чай
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т
Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.
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Л
Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.
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