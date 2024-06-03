Свято-Троицкий мужской монастырь – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкий мужской монастырь» в Тюмени, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Добрый день! Все было хорошо, но погода подпортила наши впечатления!))
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Классная экскурсия! Мальвина Ивановна в образе от первой до последней минуты. Все продумано до мелочей. От великолепного костюма до музыкального
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    сопровождения. Грамотная речь, красивые манеры, интересное преподнесение исторического материала. Все так живенько, увлекательно. Мы посетили эту экскурсию семьей и бабушке, и ребенку, всем было интересно. Радует, что спустя три года (простите, что так поздно пишем отзыв 😊) ребенок помнит это театрализованное путешествие. Экскурсию рекомендую. Красавице Виктории желаем творческих успехов!

  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Все прекрасно. Но в апреле хотелось бы более быстрой ходьбы - ветра все-таки)) Очень грамотный гид, чистая и красивая машина

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Свято-Троицкий мужской монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Свято-Троицкий мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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