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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
- ААлександр2 июня 2024Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
- ННадежда23 мая 2024Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
- ГГалина16 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
- ССветлана8 мая 2024Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
- ТТатьяна5 мая 2024Добрый день! Все было хорошо, но погода подпортила наши впечатления!))
- ООксана1 мая 2024Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
- ННаталия14 апреля 2024Классная экскурсия! Мальвина Ивановна в образе от первой до последней минуты. Все продумано до мелочей. От великолепного костюма до музыкального
- ООльга13 апреля 2024Все прекрасно. Но в апреле хотелось бы более быстрой ходьбы - ветра все-таки)) Очень грамотный гид, чистая и красивая машина
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Свято-Троицкий мужской монастырь»
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