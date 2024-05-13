Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)

Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Приглашаются все желающие на театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени.

Участники смогут прогуляться от Моста влюблённых по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура, познакомиться с самыми старыми районами города и сделать фото
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на смотровой площадке.

В ходе экскурсии можно будет увидеть купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского, перенестись во времена строительства города и узнать о тех, кто был у истоков.

Также участники услышат истории о легендарных жителях Тюмени, которые жили скромно, но дарили городу выдающиеся здания.

В завершение экскурсии гости загадают желание, послушают здания, поучаствуют в викторине и получат сувениры на память о Тюмени.

Маршрут экскурсии будет сопровождаться актёром из команды, а также сопровождающим, который поможет с техническими моментами. Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет. Возможен индивидуальный формат проведения экскурсии, детали уточняйте в переписке

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎭 Театрализованный формат
  2. 🎧 Объёмное звучание в наушниках
  3. 🏛 Исторический центр города
  4. 📸 Фото на смотровой площадке
  5. 🎁 Сувениры на память

Что можно увидеть

  • Мост влюблённых
  • Четырёхуровневая набережная реки Тура
  • Пешеходная улица Дзержинского
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От Моста влюблённых вы прогуляетесь по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура. Познакомитесь с самыми старыми районами города, сделаете фото на смотровой площадке, увидите купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского.

Перенесётесь во времена строительства города и узнаете о тех, кто был у истоков. Услышите о легендарных жителях Тюмени, которые сами жили скромно, а городу дарили выдающиеся здания. А ещё — загадаете желание, послушаете здания, поучаствуете в викторине и получите сувениры на память о Тюмени.

Организационные детали

  • Вы будете следовать по маршруту за героем спектакля — актёром из нашей команды. Также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами.
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Дети до 12 лет1 000 ₽
Пенсионеры1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Моста влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
13 мая 2024
Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
М
20 апр 2024
Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.

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