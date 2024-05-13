Приглашаются все желающие на театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени.Участники смогут прогуляться от Моста влюблённых по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура, познакомиться с самыми старыми районами города и сделать фото

на смотровой площадке. В ходе экскурсии можно будет увидеть купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского, перенестись во времена строительства города и узнать о тех, кто был у истоков. Также участники услышат истории о легендарных жителях Тюмени, которые жили скромно, но дарили городу выдающиеся здания. В завершение экскурсии гости загадают желание, послушают здания, поучаствуют в викторине и получат сувениры на память о Тюмени. Маршрут экскурсии будет сопровождаться актёром из команды, а также сопровождающим, который поможет с техническими моментами. Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет. Возможен индивидуальный формат проведения экскурсии, детали уточняйте в переписке

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От Моста влюблённых вы прогуляетесь по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура. Познакомитесь с самыми старыми районами города, сделаете фото на смотровой площадке, увидите купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского.

Перенесётесь во времена строительства города и узнаете о тех, кто был у истоков. Услышите о легендарных жителях Тюмени, которые сами жили скромно, а городу дарили выдающиеся здания. А ещё — загадаете желание, послушаете здания, поучаствуете в викторине и получите сувениры на память о Тюмени.

Организационные детали