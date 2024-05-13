Приглашаются все желающие на театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени.
Участники смогут прогуляться от Моста влюблённых по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура, познакомиться с самыми старыми районами города и сделать фото
Участники смогут прогуляться от Моста влюблённых по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура, познакомиться с самыми старыми районами города и сделать фото
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Театрализованный формат
- 🎧 Объёмное звучание в наушниках
- 🏛 Исторический центр города
- 📸 Фото на смотровой площадке
- 🎁 Сувениры на память
Что можно увидеть
- Мост влюблённых
- Четырёхуровневая набережная реки Тура
- Пешеходная улица Дзержинского
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
От Моста влюблённых вы прогуляетесь по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура. Познакомитесь с самыми старыми районами города, сделаете фото на смотровой площадке, увидите купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского.
Перенесётесь во времена строительства города и узнаете о тех, кто был у истоков. Услышите о легендарных жителях Тюмени, которые сами жили скромно, а городу дарили выдающиеся здания. А ещё — загадаете желание, послушаете здания, поучаствуете в викторине и получите сувениры на память о Тюмени.
Организационные детали
- Вы будете следовать по маршруту за героем спектакля — актёром из нашей команды. Также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами.
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети до 12 лет
|1 000 ₽
|Пенсионеры
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Моста влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 40 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Тюмени и Тобольска. Помимо исторических фактов, в своих прогулках мы предлагаем вам услышать голос города, прочувствовать его, стать к нему ближе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
13 мая 2024
Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
М
Мария
20 апр 2024
Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
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