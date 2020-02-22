8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нефтяная прогулка

Мы встречаемся в центре города в уникальном месте, откуда началась тюменская нефть — отсюда логично начать рассказ об этой полезной жидкости и её добыче. Я расскажу вам истории о легендарных первооткрывателях чёрного золота — тюменской нефти. Тем более мне довелось знать их лично.

Искупаться в целебных источниках

В середине прошлого века в Тюмени был единственный горячий источник, сегодня же вокруг города открыты десятки минеральных скважин. Но качество воды везде разное. Вас ждет один из источников наиболее целебной силы. О нём знают немногие туристы: вода здесь может показаться невзрачной, но лечит душу и тело. Вы искупаетесь, угоститесь свежезаваренным таёжным чаем и узнаете, как отличить настоящую минеральную воду горячих источников от подделки. По желанию вы также сможете сделать массаж у опытного специалиста.

Панорама города

В начале экскурсии или по возвращении в Тюмень вы подниметесь на последний этаж самого высокого здания: отсюда открывается лучший вид на первый русский город в Сибири. В конце экскурсии вас будет ждать небольшой сувенир о знакомстве с нашей Тюменью — настоящая сырая тюменская нефть.