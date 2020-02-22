8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Искупаться в полезных минеральных водах и узнать всё о нефти

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Горячие источники на планете повсюду, даже в Антарктиде.

Но только в первом тюменском минеральном источнике есть волшебные пузырьки! Вы искупаетесь в этой целебной воде, узнаете о её свойствах и поймёте, как безопасно и с пользой практиковать это оздоровительное средство.

А кроме того, поближе познакомитесь с нефтью и её добычей, узнаете о миллионных нефтяных пластах.
От 2960 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Памяти
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото

Что вас ожидает

Нефтяная прогулка
Мы встречаемся в центре города в уникальном месте, откуда началась тюменская нефть — отсюда логично начать рассказ об этой полезной жидкости и её добыче. Я расскажу вам истории о легендарных первооткрывателях чёрного золота — тюменской нефти. Тем более мне довелось знать их лично.

Искупаться в целебных источниках
В середине прошлого века в Тюмени был единственный горячий источник, сегодня же вокруг города открыты десятки минеральных скважин. Но качество воды везде разное. Вас ждет один из источников наиболее целебной силы. О нём знают немногие туристы: вода здесь может показаться невзрачной, но лечит душу и тело. Вы искупаетесь, угоститесь свежезаваренным таёжным чаем и узнаете, как отличить настоящую минеральную воду горячих источников от подделки. По желанию вы также сможете сделать массаж у опытного специалиста.

Панорама города
В начале экскурсии или по возвращении в Тюмень вы подниметесь на последний этаж самого высокого здания: отсюда открывается лучший вид на первый русский город в Сибири. В конце экскурсии вас будет ждать небольшой сувенир о знакомстве с нашей Тюменью — настоящая сырая тюменская нефть.

Организационные детали

  • Я сопровождаю вас на протяжении всей экскурсии.
  • Напитки и прокат халатов, полотенец и шлёпанцев включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: вход на источник (350 руб.); проезд до источника на такси (около 400 руб. за авто в одну сторону).
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото
Горячие источники и чёрное золото

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Памяти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Татьяна нам понравилась с первого взгляда. Она заинтриговала нас удивительными познаниями в области геологоразведки, истории города, а посетив источники, да отведовав чудесные угощения от экскурсовода привели нас в полный восторг! Спасибо, Татьяна! Благодарных вам слушателей!
3 января 2020
Здравствуйте . В прошлом году я впервые в своей жизни побывала в Сибири , в Тюмени .Я была на экскурсии в ноябре 2019 года и осталась в полном восторге от замечательного гида - Татьяны . Мне понравилось абсолютно все , начиная от встречи с Татьяной в кафе рядом с телефонной английской будкой , лицезрения с высоты птичьего полёта города Тюмени , чаепития таежного голубого наивкуснейшего чая до поездки на горячий источник, Божественного наслаждения от купания в источнике, Получение несравнимого ни с чем удовольствия от ощущений после купания , массажа , аппетитного поедания шашлыков , фотографирования на фоне снежных сугробов И так далее итп !!! От первой минуты до минуты возвращения в Тюмени и прощания с Татьяной , я находилась в абсолютно счастливом состоянии от внимательного отношения со стороны Татьяны, от ее захватывающих интересных рассказов об истории Тюмени , об исторических фактах добычи нефти в Тюмени. Меня просто восхитили ее завораживающие рассказы о важных людях в истории Тюменского края, благодаря Татьяне я очень много увидела и очень много узнала о первом Сибирском городе . Я безмерно благодарна Татьяне за ее профессионализм, глубокие знания, такую тонкую глубокую и умную подачу информации и за такую душевную доброту, теплоту и гостеприимство . Я всем сердцем полюбила Тюмень , так как прониклась его духом , с помощью
Прекрасного Гида и Очаровательной Женщины - Татьяны !!!! Спасибо огромное и желаю Удачи Татьяне и Трипстеру !!!! С Новым 2020 годом ! С Новым счастьем! С Новыми путешествиями !!! Будьте счастливы !!!
21 сентября 2019
Замечательная экскурсия, замечательный гид. Татьяна - очень грамотный, интересный человек, умеющий преподнести информацию, заинтересовать сдушателя, владеющий необходимыми знаниями. Сама экскурсия - полный восторг от горячих источников, в которых не только очищается и напитывается разными полезностями тело, ощущается прилив жизненной энергии, но и ооочень улучшается настроение. Спасибо Трипстеру, спасибо Татьяне!!!
27 июля 2019
Замечательная экскурсия, интересно, познавательно. Татьяна - увлечённый и влюблённый в Тюмень и Тюменский край человек! Внимательна и отзывчива. Рады, что познакомились и побывали на экскурсии! Благодарим!
2 июня 2019
Была плохая погода.
2 мая 2019
Отлично провели время! И все благодаря нашему гиду Татьяне, прекрасному человеку, влюбленному в свой город!
13 августа 2018
Все очень понравилось. У нас был единственный день в Тюмени и некоторые другие мероприятия. Татьяна выстроила для нас экскурсию так, что мы все увидели и везде успели. Было очень интересно и комфортно.
1 апреля 2018
Когда экскурсовод сам по себе интересная личность, а Татьяна является имено такой (журналист, путешественник), тогда экскурсия окрашивается в очень богатые оттенки. И каждый экскурсант получает то, что хочет. И город перестает быть чужим.
Узнала много о Тюмени, ее прошлом, ее богатствах. Купание впервые в настоящем источнике стало чудом. Благодаря Татьяне. Спасибо ей.

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