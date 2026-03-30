8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этом индивидуальном обзоре вы с высоты увидите район, где начиналась история тюменской нефти и даже сможете самостоятельно посетить это уникальное место, скрытое от глаз. И, при желании, отправитесь на горячие источники.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Это не классическая экскурсия: обзор проходит с аудиогидом и сопровождающим.

Мы встречаемся в уникальном месте, откуда началась история поиска тюменской нефти.

Панорама города

Не верьте тем, кто утверждает, будто в Тюмени невозможно увидеть начало нефтяной эры. Дело в том, что более 90% жителей Тюмени — приезжие, им простительно не знать. А вы не только сделаете снимки панорамы города, но и сможете после этого объяснять тюменцам, где находится объект начала освоения нефтяного могущества России.

Самостоятельно — на горячие источники

Горячие источники на планете повсюду, даже в Антарктиде. Но именно в Тюмени волшебные пузырьки минеральных вод имеют отношение к разведочному бурению нефти. При желании вы сможете поехать туда самостоятельно; в аудиофайле будет информация и о них.

Организационные детали