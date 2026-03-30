8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этом индивидуальном обзоре вы с высоты увидите район, где начиналась история тюменской нефти и даже сможете самостоятельно посетить это уникальное место, скрытое от глаз. И, при желании, отправитесь на горячие источники.
Описание экскурсии
Это не классическая экскурсия: обзор проходит с аудиогидом и сопровождающим.
Мы встречаемся в уникальном месте, откуда началась история поиска тюменской нефти.
Панорама города
Не верьте тем, кто утверждает, будто в Тюмени невозможно увидеть начало нефтяной эры. Дело в том, что более 90% жителей Тюмени — приезжие, им простительно не знать. А вы не только сделаете снимки панорамы города, но и сможете после этого объяснять тюменцам, где находится объект начала освоения нефтяного могущества России.
Самостоятельно — на горячие источники
Горячие источники на планете повсюду, даже в Антарктиде. Но именно в Тюмени волшебные пузырьки минеральных вод имеют отношение к разведочному бурению нефти. При желании вы сможете поехать туда самостоятельно; в аудиофайле будет информация и о них.
Организационные детали
- Обзор самостоятельный и статичный. Это не экскурсия, поэтому прогулки по городу, рассказа гида или организатора не предполагает
- Во время смога, а также снегопада, тумана, ливня, при других сложных погодных условиях обзор не состоится, а предоплата возвращается в полном объёме
- Для прослушивания аудиогида вы можете взять свои наушники либо их вам предоставит на время обзора организатор
- К месту обзора вас сопроводит один из членов нашей команды.
Перемещение в здании, где проходит обзор, только в его присутствии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Памяти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3408 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Интересно, необычно, зрелищно! Прекрасно провели время, увидели то, о чем даже не догадываются сами тюменцы. Мы потом проверяли, спрашивали, никто не знает!
А мы видели, где события происходили в реале и
А мы видели, где события происходили в реале и
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Экскурсия с одного балкона и одного окна, но с человеком который тесно связан с профессорским миром и вырос в этом городе прошло на одном дыхании.
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А
Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом. Очень понравилось! Оригинальная тема и подача материала. В вечернее время просто супер! Отдельное спасибо Татьяне за рекомендации по дальнейшей туристической программе, особенно за Ялуторовск, который мы изначально даже не планировали посещать, но очень оценили экскурсию про декабристов от прекрасной Ирины Владимировны.
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Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не знаете, кто такой Рауль Эрвье? Тогда вам точно к Татьяне!
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Л
Экскурсия очень впечатлила и по объему и по подаче информации. Личность экскурсовода играет немаловажную роль: Татьяна очень интересный человек и очень увлечённый. И вовлекает тебя в небольшое путешествие во времени
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С первых минут после начала экскурсии Татьяна показала, что она хорошо владеет темой и ее рассказ о начале добычи нефти в Тюмени был очень интересный. Далее было очень интересно послушать
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Входит в следующие категории Тюмени
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