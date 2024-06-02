Набережная реки Туры – экскурсии в Тюмени

Найдено 7 экскурсий в категории «Набережная реки Туры» в Тюмени, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400 за человека
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
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    в них. Очень доступна преподнесена информация, экскурсовод -огонь! Рекомендую,кто хочет узнать об истории города на Туре и его интересных моментах. Отдельное спасибо Алине за образ.

  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Добрый день! Все было хорошо, но погода подпортила наши впечатления!))
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Набережная реки Туры»

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  4. Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
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Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Набережная реки Туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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