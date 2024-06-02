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общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍