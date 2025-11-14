читать дальше

будет скучно, рассказывает очень живо и с юмором. Удобно, что нас забрали от гостиницы и туда же привезли, не нужно было бегать по городу и искать точку сбора. Мы впервые были на индивидуальной экскурсии и нам очень понравилось. Стоимость, конечно, выше, чем групповая, но тут уж каждый сам вправе выбрать формат по душе (ехать группой или чтобы экскурсия была индивидуальной). Плюс индивидуальной экскурсии - мы сами выбираем из большого варианта предложенного день и время, когда нам удобно.