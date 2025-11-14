Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Тюмени

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Тюмени, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени»
1 час
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: В районе ул. Республики
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
от 3900 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
7 янв в 19:00
14 янв в 19:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    14 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 14 ноября 2025
    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
    читать дальше

    немного обидно за свой город. Тюмень меня впечатлила своей яркостью, открытостью для людей, сочетанием старины и современности. Спасибо Станиславу. Советую как экскурсовода, историка, знающего свой город.

    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно иЯ с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и
  • А
    Алексей
    11 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 10 июля 2025
    Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
  • Г
    Голдырева
    8 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
  • О
    Оксана
    3 декабря 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Экскурсия подойдет любому возрасту! Очень доступная форма изложения материала! Интересные и малоизвестные факты! Очень доброжелательная атмосфера! Спасибо Станиславу за увлекательное знакомство с Тюменью!
  • К
    Кабышева
    29 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательная экскурсия!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Второй раз на экскурсии со Станиславом. Познавательно, весело, интересно!!! Рекомендую однозначно
  • В
    Владимир
    13 ноября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Первый раз в Тюмени, даже первые часы в Тюмени и попал на экскурсию к Станиславу и мне Повезло!
    Поездка по вечерней
    читать дальше

    Тюмени очень понравилась - красивый интересный город со своей глубокой историей, необычными событиями и очень интересными людьми. Станислав прекрасно знает свой город, хронологию, события как это все перекликается с общей историей. И про соц прошлое поговорили или про духовную жизнь и про великих разведчиков и по храмам поездили и много интересного узнал. Спасибо!!

  • Ю
    Юрий
    3 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Отличная экскурсия. Всего за два часа получил полное описание и осмотр исторической части города. Станислав также учёл резкое похолодание, так что часть рассказа проходила в машине. Рассказ интересный, где надо, с юмором
  • Л
    Легостаева
    29 октября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Станислав очень хороший организатор и экскурсовод, рассказывал очень понятно, нескучно и интерессно, три часа прошли очень быстро и интерессно
  • Д
    Дмитрий
    21 октября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Благодарим Станислава, всё было интересно!
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Спасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой не повезло, но даже под
    читать дальше

    дождем мы прекрасно провели время. Станислав профессионал, знающий и умеющий все донести слушателям. Получили много советов по посещению памятных мест города. Было познавательно и интересно.

    Спасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой неСпасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой неСпасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой неСпасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой не
  • М
    Маргарита
    27 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Очень интересная и познавательная экскурсия.
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и жителях города)) В дальнейшем,
    читать дальше

    гуляя по Тюмени, было понимание, что посетить в первую очередь, а что оставит на потом.
    Поведал о пути Императора Николая II в ссылку, поэтому когда мы оказались в Тобольске были более подготовленными.

    Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях иОгромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях иОгромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и
  • О
    Оксана
    19 августа 2025
    Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени»
    Спасибо Татьяне за необычный ракурс города, который она нам показала во время экскурсии: история открытия нефти увлекательна. Татьяна очень эмоциональна,
    читать дальше

    иногда это мешало системному восприятию информации, но рассказ оказался захватывающим и познавательным. Вид города с высоты 21 этажа завораживает! Татьяна - очень отзывчивый человек: дала подробную информацию о горячих источниках города, за что отдельное спасибо!

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Мы приехали на пару дней, и хотелось получить представление о городе. Станислав - отличный рассказчик, с ним вам точно не
    читать дальше

    будет скучно, рассказывает очень живо и с юмором. Удобно, что нас забрали от гостиницы и туда же привезли, не нужно было бегать по городу и искать точку сбора. Мы впервые были на индивидуальной экскурсии и нам очень понравилось. Стоимость, конечно, выше, чем групповая, но тут уж каждый сам вправе выбрать формат по душе (ехать группой или чтобы экскурсия была индивидуальной). Плюс индивидуальной экскурсии - мы сами выбираем из большого варианта предложенного день и время, когда нам удобно.

  • Б
    Бовуль
    15 августа 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Гид Станислав прекрасный рассказчик! Всю экскурсию были во внимании и взрослые и дети (14 и17 лет). Шикарное чувство юмора💯, ктр
    читать дальше

    говорит об остроте ума и широком кругозоре! Много нового узнали. Спойлерить не буду) выбирайте Станислава и 3 часа пролетит незаметно. Ночью город играет совсем иначе,чем днем. Рекомендую!

    Гид Станислав прекрасный рассказчик! Всю экскурсию были во внимании и взрослые и дети (14 и17 лет)Гид Станислав прекрасный рассказчик! Всю экскурсию были во внимании и взрослые и дети (14 и17 лет)
  • Л
    Лариса
    12 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Спасибо! Все очень понравилось!
  • С
    Сергей
    10 августа 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Это было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить туда.
    Это было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить тудаЭто было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить туда

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
  2. Ночная Тюмень и её легенды
  3. РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
  4. О Тюмени - с душой и любовью
  5. Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Знаменский кафедральный собор
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Цветной бульвар
  7. Сретенский Собор
  8. Набережная
  9. Центральная площадь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1600 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 165 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль