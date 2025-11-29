Приглашаем в Ялуторовск — место, чья богатая история совершенно не соответствует его скромным размерам.
Не зря его называют «маленьким городом больших людей» — в разное время здесь отбывали ссылку декабристы, родился Савва Мамонтов и бывала поэтесса Юлия Друнина. Мы поможем изучить его прошлое и ощутить настоящий дух сибирской истории!
Не зря его называют «маленьким городом больших людей» — в разное время здесь отбывали ссылку декабристы, родился Савва Мамонтов и бывала поэтесса Юлия Друнина. Мы поможем изучить его прошлое и ощутить настоящий дух сибирской истории!
Описание экскурсии
По дороге в Ялуторовск
Путь из Тюмени станет увлекательным прологом к экскурсии. Вы узнаете:
- как осваивали Сибирь и что связывает её историю с названиями сёл за окном
- чем примечательны жизнь и нравы сибирского купечества 19 века
- в чём была причина восстания на Сенатской площади
- как жили декабристы и их жёны, которые отправились в Сибирь вслед за мужьями
Прогулка по историческому центру
В самом Ялуторовске вас ждёт насыщенная обзорная экскурсия. Вы успеете:
- посетить старинный Успенско-Никольский храм и увидеть сохранившиеся могилы декабристов
- узнать историю Сретенской площади и полюбоваться величественным Сретенским собором
- изучить выразительный памятник декабристам работы Владимира Матросова — соавтора Евгения Вучетича по мемориалу на Мамаевом кургане
- заглянуть в Торговые ряды и купить сувениры
- оценить Ялуторовский острог — полноценную реконструкцию крепости 17 века, воссозданную по оригинальным чертежам
Организационные детали
- В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в Ялуторовский острог
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса (Cherry Tiggo, Ford Focus, Skoda Fabia, Skoda Rapid и т. д.)
- Питание в стоимость не включено, но даётся свободное время на обед
- Также по желанию (за доп. плату) можно добавить посещение музеев (например, музея декабристов)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 2108 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии из Тюмени
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
29 ноя в 15:00
6 дек в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.