Центральная площадь – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральная площадь» в Тюмени, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 19:00
11 ноя в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
6 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 октября 2024
    О Тюмени - с душой и любовью
    Мы провели прекрасные 2 часа в компании Дарьи! Узнали много нового и интересного, экскурсия компактная по маршруту, но очень интенсивная по содержанию! Мы остались в полном восторге, рекомендую Дарью всем путешественникам-уникальная, структурированная информация, множество интересных фактов.
  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Никогда не думали, что может быть так интересно на экскурсии. Советую всем посмотреть Тюмень со Станиславом. Он обладает огромными знаниями
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    по истории не только Тюмени, но и Сибири в целом. Непринужденно и с хорошим чувством юмора он очень увлекательно провел экскурсию. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое, нам очень все понравилось.

  • И
    Ирина
    20 октября 2024
    О Тюмени - с душой и любовью
    Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию, так я нашла Tripster
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    и Дарью. Замечательный вышел вечер, забылись насущные проблемы, Дарья умело увлекла нас рассказами и историями и привычных для нас, но совершенно неизвестных с ч. з. истории мест! Мы остались в полном восторге! Спасибо большое

    Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию
  • А
    Анастасия
    15 октября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Советую на все 100%
  • О
    Ольга
    1 октября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Станислав прекрасный рассказчик, знает и любит свой город, дал отличные советы по дальнейшему нашему путешествию. Мы с удовольствием провели 3,5 часа в его обществе. Если хотите, чтобы вам раскрылся этот уникальный красивый город, берите экскурсию со Станиславом.
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2024
    О Тюмени - с душой и любовью
    Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом! Очень понравился темп экскурсии! Время пролетело незаметно) Не нужной информации ноль! Открыто, свежо и потрясающе❤️
    Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Центральная площадь»

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  6. Знаменский кафедральный собор
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Центральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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