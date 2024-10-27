3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 19:00
11 ноя в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 октября 2024Мы провели прекрасные 2 часа в компании Дарьи! Узнали много нового и интересного, экскурсия компактная по маршруту, но очень интенсивная по содержанию! Мы остались в полном восторге, рекомендую Дарью всем путешественникам-уникальная, структурированная информация, множество интересных фактов.
- ЕЕлена20 октября 2024Никогда не думали, что может быть так интересно на экскурсии. Советую всем посмотреть Тюмень со Станиславом. Он обладает огромными знаниями
- ИИрина20 октября 2024Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию, так я нашла Tripster
- ААнастасия15 октября 2024Советую на все 100%
- ООльга1 октября 2024Станислав прекрасный рассказчик, знает и любит свой город, дал отличные советы по дальнейшему нашему путешествию. Мы с удовольствием провели 3,5 часа в его обществе. Если хотите, чтобы вам раскрылся этот уникальный красивый город, берите экскурсию со Станиславом.
- ЕЕкатерина18 сентября 2024Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом! Очень понравился темп экскурсии! Время пролетело незаметно) Не нужной информации ноль! Открыто, свежо и потрясающе❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Центральная площадь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Центральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год по теме «Центральная площадь», 30 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь