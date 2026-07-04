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Чтобы почувствовать душу Тюмени и её характер, приглашаем на прогулку по городу.



Вы увидите старинные дома с сибирской резьбой и набережную, а ещё подниметесь на площадку с панорамой на Старую Зареку. Мы расскажем о прошлом и настоящем и поделимся легендами. А после вас ждут рекомендации от местных: где поесть, выпить кофе и что ещё посмотреть.