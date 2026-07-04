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Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города

Прогуляться по уютным улочкам, увидеть резные наличники и узнать о первом русском городе Сибири
Чтобы почувствовать душу Тюмени и её характер, приглашаем на прогулку по городу.

Вы увидите старинные дома с сибирской резьбой и набережную, а ещё подниметесь на площадку с панорамой на Старую Зареку. Мы расскажем о прошлом и настоящем и поделимся легендами. А после вас ждут рекомендации от местных: где поесть, выпить кофе и что ещё посмотреть.
Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города
Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города
Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • улицу Дзержинского с домом Бровцина и усадьбой Буркова
  • представительство ЯНАО и дом купца Колокольникова
  • набережную Тюмени
  • дома Чакина, Чиралова и Попова
  • кафедральный Знаменский собор
  • смотровую площадку с видом на Старую Зареку
  • Александровское коммерческое училище и ТЮМГУ
  • площадь Борцов Революции
  • арт-объекты, мост Влюблённых, скульптурную композицию «Дерево счастья» и многое другое

Вы узнаете:

  • почему Тюмень называют первым русским городом Сибири
  • какие события изменили её судьбу
  • чем город живёт сегодня

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

в воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский900 ₽
Взрослый1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
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и другим уголкам Тюменской области. Любим показывать не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, местные традиции и атмосферу, которую невозможно почувствовать без хорошего проводника. Наши экскурсии проводят опытные гиды, которые умеют увлекательно рассказывать, отвечать на любые вопросы и создавать дружелюбную атмосферу. Мы ценим комфорт, безопасность и индивидуальный подход, поэтому стараемся, чтобы каждый гость увёз домой не только красивые фотографии, но и тёплые воспоминания.

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