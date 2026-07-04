Чтобы почувствовать душу Тюмени и её характер, приглашаем на прогулку по городу.
Вы увидите старинные дома с сибирской резьбой и набережную, а ещё подниметесь на площадку с панорамой на Старую Зареку. Мы расскажем о прошлом и настоящем и поделимся легендами. А после вас ждут рекомендации от местных: где поесть, выпить кофе и что ещё посмотреть.
Вы увидите старинные дома с сибирской резьбой и набережную, а ещё подниметесь на площадку с панорамой на Старую Зареку. Мы расскажем о прошлом и настоящем и поделимся легендами. А после вас ждут рекомендации от местных: где поесть, выпить кофе и что ещё посмотреть.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- улицу Дзержинского с домом Бровцина и усадьбой Буркова
- представительство ЯНАО и дом купца Колокольникова
- набережную Тюмени
- дома Чакина, Чиралова и Попова
- кафедральный Знаменский собор
- смотровую площадку с видом на Старую Зареку
- Александровское коммерческое училище и ТЮМГУ
- площадь Борцов Революции
- арт-объекты, мост Влюблённых, скульптурную композицию «Дерево счастья» и многое другое
Вы узнаете:
- почему Тюмень называют первым русским городом Сибири
- какие события изменили её судьбу
- чем город живёт сегодня
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский
|900 ₽
|Взрослый
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
Входит в следующие категории Тюмени
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