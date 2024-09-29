Тобольск - многоликий город, где история оживает на глазах. Экскурсия включает посещение Тобольского кремля, Тюремного замка, музея Романовых и Абалакского монастыря. Прогулка по улочкам города и визит в село Покровское, родину Распутина, добавят глубины в понимание богатой истории края. Комфортабельное путешествие на автомобиле Honda CR-V с остановками в примечательных местах делает эту экскурсию незабываемой

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тюмени

Станислав Ваш гид в Тюмени

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Село Покровское — родина Распутина, где сохранился дом его родителей и установлены памятные знаки, связанные с покушением и визитом царской семьи.

Абалакский монастырь — древняя белокаменная обитель на крутом берегу Иртыша. Отсюда открывается неповторимый вид на исторические окрестности.

Тобольский кремль — жемчужина сибирского зодчества 18 века.

Тюремный замок — старинная тюрьма, через которую прошли Меншиков, Достоевский, Троцкий, Короленко, Чернышевский, а также лидеры криминального мира советской эпохи.

Музей царской семьи. Уникальная экспозиция быта царской семьи в доме, где семья Романовых проживала в ссылке.

А ещё вы узнаете об истории и современной жизни Тобольска, о том, как шли по Сибирскому тракту каторжане и как заселяли край первопроходцы. Я поясню устройство каторжной тюрьмы и правила жизни каторжан далёких и близких времён. И расскажу о местных святых и грешниках.

Организационные детали