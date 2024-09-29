Село Покровское — родина Распутина, где сохранился дом его родителей и установлены памятные знаки, связанные с покушением и визитом царской семьи.
Абалакский монастырь — древняя белокаменная обитель на крутом берегу Иртыша. Отсюда открывается неповторимый вид на исторические окрестности.
Тобольский кремль — жемчужина сибирского зодчества 18 века.
Тюремный замок — старинная тюрьма, через которую прошли Меншиков, Достоевский, Троцкий, Короленко, Чернышевский, а также лидеры криминального мира советской эпохи.
Музей царской семьи. Уникальная экспозиция быта царской семьи в доме, где семья Романовых проживала в ссылке.
А ещё вы узнаете об истории и современной жизни Тобольска, о том, как шли по Сибирскому тракту каторжане и как заселяли край первопроходцы. Я поясню устройство каторжной тюрьмы и правила жизни каторжан далёких и близких времён. И расскажу о местных святых и грешниках.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V, есть детские кресла
Дорога от Тюмени до Тобольска занимает около 3 часов, не считая остановок в примечательных местах
Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию). Музей царской семьи — 250 ₽ за чел., Тюремный замок — 200 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 242 туристов
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.