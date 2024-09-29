Тобольск: город белых стен и старинных легенд

Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии
Тобольск - многоликий город, где история оживает на глазах.

Экскурсия включает посещение Тобольского кремля, Тюремного замка, музея Романовых и Абалакского монастыря.

Прогулка по улочкам города и визит в село Покровское, родину Распутина, добавят глубины в понимание богатой истории края.

Комфортабельное путешествие на автомобиле Honda CR-V с остановками в примечательных местах делает эту экскурсию незабываемой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Тобольский кремль - жемчужина сибирского зодчества
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Honda CR-V
  • 🏛 Музей Романовых - уникальная экспозиция
  • ⛪ Абалакский монастырь - древняя белокаменная обитель
  • 🏚 Село Покровское - родина Распутина
    • Тобольск: город белых стен и старинных легенд
    Тобольск: город белых стен и старинных легенд
    Тобольск: город белых стен и старинных легенд
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

    Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Тюремный замок
  • Музей царской семьи
  • Абалакский монастырь
  • Село Покровское

    • Описание экскурсии

    Село Покровское — родина Распутина, где сохранился дом его родителей и установлены памятные знаки, связанные с покушением и визитом царской семьи.

    Абалакский монастырь — древняя белокаменная обитель на крутом берегу Иртыша. Отсюда открывается неповторимый вид на исторические окрестности.

    Тобольский кремль — жемчужина сибирского зодчества 18 века.

    Тюремный замок — старинная тюрьма, через которую прошли Меншиков, Достоевский, Троцкий, Короленко, Чернышевский, а также лидеры криминального мира советской эпохи.

    Музей царской семьи. Уникальная экспозиция быта царской семьи в доме, где семья Романовых проживала в ссылке.

    А ещё вы узнаете об истории и современной жизни Тобольска, о том, как шли по Сибирскому тракту каторжане и как заселяли край первопроходцы. Я поясню устройство каторжной тюрьмы и правила жизни каторжан далёких и близких времён. И расскажу о местных святых и грешниках.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V, есть детские кресла
    • Дорога от Тюмени до Тобольска занимает около 3 часов, не считая остановок в примечательных местах
    • Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию). Музей царской семьи — 250 ₽ за чел., Тюремный замок — 200 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Д
    29 сен 2024
    Станислав чудесный гид горячо любящий и прекрасно знающий свой город От всей души рекомендую - не пожалеете

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