устойчиво стоит на воде, моментами сомневалась только в том, удержу ли телефон от восторга. Такого вида на город, набережную и мосты невозможно увидеть больше нигде, ни кораблик, ни пешая прогулка с этим не сравниться. Ты сидишь на уровне глади воды и смотришь на город. Нам встретилась полная луна, зависшая над мостом Влюбленных и вид это был просто удивительным. Рекомендую поездку для всех, кому интересно взглянуть на город под другим углом. Инструктор Валерий рассказывает достаточное количество информации, подбирает «углы» с которых город будет выглядеть наиболее выигрышно. После прогулки нас угостили вкусным чаем с печеньем. Всем, кто соберётся рекомендую одеваться потеплее, возможно взять с собой рапилент и обрызгаться им на берег, а также обуть либо резиновые сапоги, либо взять с собой сменную обувь и сменные носки.