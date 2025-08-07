Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты
Насладиться видом с самого высокого здания в центре города
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
670 ₽ за человека
- ННадежда7 августа 2025По вечерней Тюмени - на байдарке7.08 были на прекрасной прогулке на байдарке по вечерней Тюмени. Это было удивительное свидание с огнями ночной Тюмени. Байдарка очень
- ООльга20 июня 2025По вечерней Тюмени - на байдаркеБыли проездом в Тюмени с друзьями, заказали экскурсию у Валерия. Мы были с детьми, от 3-8 лет. Дети остались под
- ААделина22 мая 2025По вечерней Тюмени - на байдаркеЭкскурсия прошла довольно интересно! Была организована в мае 2025 года в вечернее время суток. Тюмень очень красивая днем, но особенно
