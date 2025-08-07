Мои заказы

Романтические экскурсии по Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Тюмень с высоты
Пешая
30 минут
103 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты
Насладиться видом с самого высокого здания в центре города
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
670 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 августа 2025
    По вечерней Тюмени - на байдарке
    7.08 были на прекрасной прогулке на байдарке по вечерней Тюмени. Это было удивительное свидание с огнями ночной Тюмени. Байдарка очень
    читать дальше

    устойчиво стоит на воде, моментами сомневалась только в том, удержу ли телефон от восторга. Такого вида на город, набережную и мосты невозможно увидеть больше нигде, ни кораблик, ни пешая прогулка с этим не сравниться. Ты сидишь на уровне глади воды и смотришь на город. Нам встретилась полная луна, зависшая над мостом Влюбленных и вид это был просто удивительным. Рекомендую поездку для всех, кому интересно взглянуть на город под другим углом. Инструктор Валерий рассказывает достаточное количество информации, подбирает «углы» с которых город будет выглядеть наиболее выигрышно. После прогулки нас угостили вкусным чаем с печеньем. Всем, кто соберётся рекомендую одеваться потеплее, возможно взять с собой рапилент и обрызгаться им на берег, а также обуть либо резиновые сапоги, либо взять с собой сменную обувь и сменные носки.

    7.08 были на прекрасной прогулке на байдарке по вечерней Тюмени. Это было удивительное свидание с огнями ночной Тюмени. Байдарка очень устойчиво стоит на воде, моментами сомневалась только в том, удержу ли телефон от восторга. Такого вида на город, набережную и мосты невозможно увидеть больше нигде, ни кораблик, ни пешая прогулка с этим не сравниться. Ты сидишь на уровне глади воды и смотришь на город. Нам встретилась полная луна, зависшая над мостом Влюбленных и вид это был просто удивительным. Рекомендую поездку для всех, кому интересно взглянуть на город под другим углом. Инструктор Валерий рассказывает достаточное количество информации, подбирает «углы» с которых город будет выглядеть наиболее выигрышно. После прогулки нас угостили вкусным чаем с печеньем. Всем, кто соберётся рекомендую одеваться потеплее, возможно взять с собой рапилент и обрызгаться им на берег, а также обуть либо резиновые сапоги, либо взять с собой сменную обувь и сменные носки.
  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    По вечерней Тюмени - на байдарке
    Были проездом в Тюмени с друзьями, заказали экскурсию у Валерия. Мы были с детьми, от 3-8 лет. Дети остались под
    читать дальше

    впечатлением, не смотря на казавшуюся, начальную сложность и комаров в лесу. Уезжали далеко за город, сплав был по реке Пышма. На воде Комаров не было, пикник устроили на привале, в середине пути. За 3.5 часа, которые пролетели, посмотрели природу, увидели разных птиц и речных обитателей.
    Рекомендуем!

    Были проездом в Тюмени с друзьями, заказали экскурсию у Валерия. Мы были с детьми, от 3-8 лет. Дети остались под впечатлением, не смотря на казавшуюся, начальную сложность и комаров в лесу. Уезжали далеко за город, сплав был по реке Пышма. На воде Комаров не было, пикник устроили на привале, в середине пути. За 3.5 часа, которые пролетели, посмотрели природу, увидели разных птиц и речных обитателей.
    Рекомендуем!
  • А
    Аделина
    22 мая 2025
    По вечерней Тюмени - на байдарке
    Экскурсия прошла довольно интересно! Была организована в мае 2025 года в вечернее время суток. Тюмень очень красивая днем, но особенно
    читать дальше

    вечером зажигаются яркими огнями набережная и великолепный мост Влюблённых! Тем кто любит воду, не боится легкого экстрима и готов увидеть с необычного ракурса местные Тюменские достопримечательности, рекомендую посетить данную экскурсию.

    Экскурсия прошла довольно интересно! Была организована в мае 2025 года в вечернее время суток. Тюмень очень красивая днем, но особенно вечером зажигаются яркими огнями набережная и великолепный мост Влюблённых! Тем кто любит воду, не боится легкого экстрима и готов увидеть с необычного ракурса местные Тюменские достопримечательности, рекомендую посетить данную экскурсию.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
  2. Ночная Тюмень и её легенды
  3. О Тюмени - с душой и любовью
  4. Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
  5. Тюмень с высоты
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Знаменский кафедральный собор
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Цветной бульвар
  7. Сретенский Собор
  8. Набережная
  9. Центральная площадь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 670 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Романтические», 225 ⭐ отзывов, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль